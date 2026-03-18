Miruță se avântă în scandalul bugetului: PSD a jucat la două capete: în Coaliție, dar și cu AUR/România merită mai mult decât această gargară ieftină

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a reacționat după blocajul din Parlament pe adoptarea bugetului pentru 2026. Oficialul susține că PSD a jucat la două capete, în Coaliție, dar și cu AUR și subliniază că tot ceea ce au reușit social-democrații este să ajungă într-o situație umilitoare pentru ei și una de nedreptate pentru România, din cazua întârzierii adoptării bugetului. Radu Miruță a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că astfel de blocaje politice nu plătesc salarii, nu construiesc autostrăzi și nu cresc siguranța României, ci le plătesc oamenii. De asemenea, ministrul Apărării a sărit în apăarea inițiativelor luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și spune că social-democrații erau conștienți despre situația bugetară gravă a României. „Blocajele politice nu plătesc salarii, nu construiesc autostrăzi și nu cresc siguranța României. Le plătesc oamenii. În astfel de momente, nu e nevoie de voci mai puternice, ci de minți mai limpezi. PSD a jucat la două capete: în Coaliție, dar și cu AUR. Tot ce au reușit este să ajungă într-o situație umilitoare pentru ei și nedreaptă pentru toată țara – să întârzie, din nou, adoptarea bugetului României. Să ne uităm la fapte. Când Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a început mandatul, toți știam unde se află România și cât de gravă este situația bugetară. Bugetul țării era la marginea prăpastiei, iar acest Executiv a avut obligația să ia măsuri grele, nepopulare, dar necesare, dacă nu vrem să lăsăm copiilor noștri o țară împovărată și aproape falită. Toți știau asta. Inclusiv PSD. Mai mult: PSD a fost parte la fiecare decizie”. „E greu pentru PSD să fie credibili”

De asemenea, Miruță spune că, dacă PSD este atât de revoltată de cât de greu tăriesc mulți români, ar trebui să îi cheme la răspundere pe miniștrii pe care i-a avut, în ultimii 35 de ani, la Muncă, Economie, Fonduri Europene și Finanțe. Oficialul susține că pensiile și salariile din țară sunt rezultatul modului în care acești minștri și-au făcut sau nu și-au făcut treaba în timpul mandatelor.

„Dacă PSD este atât de revoltat de cât de greu trăiesc mulți români, să îi cheme la răspundere pe miniștrii pe care i-a avut, în ultimii 35 de ani, la Muncă, Economie, Fonduri Europene și Finanțe. Pensiile și salariile din România sunt și rezultatul felului în care acești miniștri și-au făcut sau nu și-au făcut treaba. Eu cred că mulți pensionari au nevoie de o dublare a pensiei, salariile ar trebui mai mari pentru toată lumea, dar atât poate țara asta astăzi. Aici a fost adusă după ani și ani de cheltuieli iresponsabile. E greu pentru PSD să fie credibili cum că le-ar păsa de viața oamenilor fără să facă mai întâi ceea ce refuză de nouă luni: să trimită acasă protejații din ministere, din consilii de administrație și din companiile de stat. Să spună clar cât economisește bugetul după ce oprește această risipă și ce face concret cu acei bani. Acolo începe seriozitatea. Nu în declarațiile de presă cum că împart ce n-au la toată lumea, ci în propria curte, cu decizii și fapte”.

Ministrul Apărării mai spune că, atunci când vii cu propuneri pentru care nu spui de unde sunt bani, se numește minciună, așa cum a fost și promisiunea de anul trecut, înainte de alegeri, că vor crește pensiile militare.

„Când vii cu propuneri pentru care nu spui de unde sunt bani, se numește minciună. Așa cum minciună a fost și promisiunea de anul trecut, înainte de alegeri, că vor crește pensiile militare. Au făcut o lege despre care știau că nu stă în picioare, s-au lăudat cu ea, apoi au lăsat-o să se prăbușească la Curtea Constituțională, într-un joc cinic, pe care l-au calculat la fiecare pas. Iar dacă tot vorbim despre nedreptățile din sistemul de pensii militare, poate PSD își întreabă ministru Muncii din 2017, de ce, atunci a luat decizii care au produs exact aceste dezechilibre”.

„România merită mai mult decât această gargară ieftină”

În finalul postării, Radu Miruţă a mai spus că România merită mai mult decât această gargară ieftină și a reiterat faptul că de șase luni se fac sacrificii pentru a repara greșelile și dezechilibrele lăsate în urmă de guvernarea anterioară.