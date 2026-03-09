Guvernul are pe masă cinci scenarii pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei. Bogdan Ivan: „Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, într-o intervenție la Antena 3, că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală a prețului pentru barilul de petrol din 1983 încoace.

Bogdan Ivan a vorbit despre creșterea prețului la carburanți, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și a transmis că a discutat cu ministrul de Finanțe și cu premierul Ilie Bolojan pentru a interveni în funcție de evoluția situației. Ministrul Energiei a spus că Guvernul urmează să ia o decizie în această săptămână pentru a preîntâmpina creșterea carburanților la 10 lei pe litru.

„Statul are pe masă 5 scenarii, în funcţie de cum continuă aceste evoluţii. Eu le-am prezentat şi ministrului de Finanţe şi am discutat şi cu premierul şi urmează să intervenim în funcţie de cum evoluează situaţia. Astăzi avem cea mai mare creştere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piaţă. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercaţiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare. Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă. Avem mai multe scenarii, mâine o să fie discutate foarte aplicat împreună şi cu ministrul de Finanţe, tocmai pentru a se efectua şi în bugetul pe anul 2026 aceste scenarii. Eu cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm această decizie”, a spus ministrul Energiei.

Oficialul a subliniat că aceste scenarii presupun ca statul să micșoreze accizele și taxele care compun aproape 70% din prețul final al combustibililor. De asemenea, Ivan a mai spus că în România prețurile la carburanți au crescut mai puțin săptămâna trecută decât în alte state europene.

„Sunt ţări în care avem o creştere de până la 1 leu, 1,5 lei, sub 1 leu. Noi suntem undeva la 40 de bani în plus la motorina standard şi la benzina standard, comparativ cu alte state, datorită intervenţiei noastre directe, atât rute de aprovizionare, cât şi pe zona de combatere a creşterii abuzive şi nejustificate preţurilor, a speculei care a mai avut loc acum trei, cinci ani. Pot să vă dau exemplele foarte clare care vin din Germania, unde a crescut cu 1 leu, în Italia a crescut cu 1,5 lei, în Spania cu 0,46 de bani”, a mai spus Bogdan Ivan.

RECOMANDAREA AUTORULUI: