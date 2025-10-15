În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria.

Povestea lui Gheorghe Balașa cuprinde toate elementele unui scenariu de succes: perseverență, muncă și învățare fără oprire, pentru a-ți transforma viața, scrie rotalianul.com.

A plecat din România în anul 2007, cu numai 50 de euro în buzunar, fără să cunoască limba italiană. În 20 de ani, Gheorghe a creat o afacere de succes pe coasta Liguriei, unde se află la cârma unei companii specializate în proiectarea & întreținerea grădinilor între provincia Imperia și Coasta de Azur.

La 39 de ani, Gheorghe este astăzi un antreprenor de succes, cu cinci angajați și numeroși colaboratori. „Am crescut într-o familie de arboricultori. Bunicul meu a fost cel care a deschis prima pepineră în satul nostru”, a povestit Balașa pentru publicația Novella 2000.

Gheorghe a lucrat o vreme în sere și într-o pensiune, iar în 2017 a făcut marele pas spre antreprenoriat.

„La început nu voiam să am angajați. Dar când am intrat pe șantiere și am văzut oportunitățile care treceau pe lângă mine, mi-am spus că trebuie să-mi schimb mentalitatea. Așa am început cu primul angajat, apoi al doilea și tot așa”, a spus antreprenorul român.

A învățat singur mai multe limbi străine

Gheorghe vorbește astăzi fluent româna, italiana, spaniola, franceza și engleza, lucru care l-a ajutat foarte mult în afaceri.

După un drum greu, cu vremuri în care muncea pentru 30 de euro pe zi, acum toată truda este răsplătită.

Spune că nu a cerut niciodată ajutor și dezbate cu lejeritate tema imigrației. Firma sa se ocupă de lucrări mici de construcții și colaborează cu compania de curățenie a soției sale, originară din Peru. „Astăzi clientul ne poate lăsa cheile pentru că facem totul. Avem circa 30 de clienți pentru care ne ocupăm de absolut tot”, a mai explicat omul de afaceri de origine română.

Reușitele sunt pe măsura muncii și Gheorghe rămâne modest: spune că firma ar merge și fără el, în prezent, dar anumite lucruri trebuie ținute sub control. Pentru Gheorghe Balașa, succesul vine prin muncă, nu pe baza norocului.

