Prima pagină » Economic » În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria

În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria

15 oct. 2025, 15:15, Economic
În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria

În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria.

În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel

Povestea lui Gheorghe Balașa cuprinde toate elementele unui scenariu de succes: perseverență, muncă și învățare fără oprire, pentru a-ți transforma viața, scrie rotalianul.com.

A plecat din România în anul 2007, cu numai 50 de euro în buzunar, fără să cunoască limba italiană. În 20 de ani, Gheorghe a creat o afacere de succes pe coasta Liguriei, unde se află la cârma unei companii specializate în proiectarea & întreținerea grădinilor între provincia Imperia și Coasta de Azur.

La 39 de ani, Gheorghe este astăzi un antreprenor de succes, cu cinci angajați și numeroși colaboratori. „Am crescut într-o familie de arboricultori. Bunicul meu a fost cel care a deschis prima pepineră în satul nostru”, a povestit Balașa pentru publicația Novella 2000.

Gheorghe a lucrat o vreme în sere și într-o pensiune, iar în 2017 a făcut marele pas spre antreprenoriat.

„La început nu voiam să am angajați. Dar când am intrat pe șantiere și am văzut oportunitățile care treceau pe lângă mine, mi-am spus că trebuie să-mi schimb mentalitatea. Așa am început cu primul angajat, apoi al doilea și tot așa”, a spus antreprenorul român.

A învățat singur mai multe limbi străine

Gheorghe vorbește astăzi fluent româna, italiana, spaniola, franceza și engleza, lucru care l-a ajutat foarte mult în afaceri.

După un drum greu, cu vremuri în care muncea pentru 30 de euro pe zi, acum toată truda este răsplătită.

Spune că nu a cerut niciodată ajutor și dezbate cu lejeritate tema imigrației. Firma sa se ocupă de lucrări mici de construcții și colaborează cu compania de curățenie a soției sale, originară din Peru. „Astăzi clientul ne poate lăsa cheile pentru că facem totul. Avem circa 30 de clienți pentru care ne ocupăm de absolut tot”, a mai explicat omul de afaceri de origine română.

Reușitele sunt pe măsura muncii și Gheorghe rămâne modest: spune că firma ar merge și fără el, în prezent, dar anumite lucruri trebuie ținute sub control. Pentru Gheorghe Balașa, succesul vine prin muncă, nu pe baza norocului.

SURSA FOTO: facebook @ Gheorghe Balasa

Autorul recomandă:

Citește și

ECONOMIE Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
13:15
Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
EXTERNE CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie
10:15
CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie
ANALIZĂ Financial Times: Economia mondială este în era DEZASTRULUI. Perspectivele par periculoase
06:30
Financial Times: Economia mondială este în era DEZASTRULUI. Perspectivele par periculoase
VIDEO Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor
22:24
Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor
DIVERTISMENT După HBO Max, o altă platformă de streaming anunță SCUMPIRI semnificative pentru abonații din România. Tariful lunar va crește din 4 noiembrie 2025
20:05
După HBO Max, o altă platformă de streaming anunță SCUMPIRI semnificative pentru abonații din România. Tariful lunar va crește din 4 noiembrie 2025
ECONOMIE Vești proaste de la FMI: PIB-ul, revizuit în scădere. Inflația rămâne ridicată în următoarele 12 luni. Șomajul, în creștere
19:44
Vești proaste de la FMI: PIB-ul, revizuit în scădere. Inflația rămâne ridicată în următoarele 12 luni. Șomajul, în creștere
Mediafax
Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Altar de flori şi lumânări pe locul în care mama din Bucureşti a fost omorâtă pe trecere. Şoferul, după gratii
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Ce i-a rugat Ahmed pe oamenii de pe LIVE e neașteptat: "Vreau să am dovada. Vă rog!". Totul are legătură cu Veronica. De ce a vrut concurentul din Casa Iubirii dovezi VIDEO și cum a justificat gestul? EXPLICAȚIA lui e uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Cum un obicei simplu poate readuce concentrarea în era distragerilor digitale
APĂRARE Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN
15:24
Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN
HOROSCOP Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o MĂRIRE de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025
15:23
Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o MĂRIRE de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025
ACTUALITATE Bugetarul din România, fost electrician, cu un salariu de 11.000 de euro. Ce a răspuns când a fost întrebat cum de câștigă mai mult decât președintele
15:21
Bugetarul din România, fost electrician, cu un salariu de 11.000 de euro. Ce a răspuns când a fost întrebat cum de câștigă mai mult decât președintele
POLITICĂ Mihai Fifor îi ceartă pe cei care fac mișto de mobilizare:”Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată”
15:20
Mihai Fifor îi ceartă pe cei care fac mișto de mobilizare:”Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată”
EXTERNE În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad
15:19
În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad
EXTERNE Autoritățile din New York confirmă prezența unei boli tropicale, transmisă de țânțari. Cât de periculos este virusul CHIKUNGUNYA
15:17
Autoritățile din New York confirmă prezența unei boli tropicale, transmisă de țânțari. Cât de periculos este virusul CHIKUNGUNYA