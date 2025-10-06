Prima pagină » Social » Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de 6.000 de euro. Suma reprezintă o mică avere

06 oct. 2025, 18:26, Social
Cine e românul cu cel mai mare salariu înregistrat în Revisal. Are venituri de 23.000 de euro pe lună / Sursă Foto: Pixabay - Ilustrativ

Numărul românilor care sunt plecați la muncă în afară și își împărtășesc stilul de viață, dar și salariile câștigate acolo este din ce în ce mai mare. Prin aceste exemple, oamenii vor să facă o comparație între țara lor natală și să evidențieze problemele cu care se confruntă sistemul din România.

Românii care își lasă în urmă țara, familie și confortul de acasă pentru un viitor mai bun. Printre țările pe care le aleg se află Anglia, Germania, Elveția, Olanda, Italia și Spania. Printre ei se află și Tudor, stabilit în Elveția, care a dezvăluit ce salariu câștigă acolo.

Câți bani strânge un român stabilit în Elveția

Tudor a devenit viral pe TikTok pentru sinceritatea cu care povestește ce viață duce în Elveția, dar și pentru detaliile pe care le dă. Românul a povestit că după ce își achită toate taxele rămâne cu un salariu de 5.031 de euro. Apoi achită chiria, asigurarea medicală și abonamentul la telefon. O parte din bani merg și către cele necesare, cum ar fi mâncare, haine și țigări.

„Fac și eu un videoclip, fraților, cum am promis. În fiecare lună vă arăt salariul meu net din Elveția. Toate taxele mele au fost 754 cu 500, aproape 1.000 și ceva. Pe lună ce trece, mai bagă câte 12 franci, câte 41 de franci, câte 11 franci. Nu ți se pare mult, dar la 1 milion de angajați pe lună, acolo se adună”, a spus Tudor.

La final de lună, Tudor a recunoscut că reușește să economisească aproximativ 1.600 de euro pe lună și consideră asta fiind o sumă mare, în comparație cu alte țări europene.

„Dacă facem o comparație între salariile din Elveția cu salariile din Europa, cred că ținem o oleacă pasul sus. Salariul este foarte mare, dar și taxele, frate, vedeți și voi. De la lună la lună îmi crește cu câte 20, câte 40 în plus, câte 80. Nu știu ce noi taxe apar. Dar trebuie să ne obișnuim”, a mai spus românul.

