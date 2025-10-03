Un român de 23 de ani a reușit să strângă o mică avere în Franța, după ce a dat examenul pentru permis auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. El a ajuns să facă, astfel, o adevărată afacere în complicitate cu directoarea unei școli de șoferi, încasând zeci de mii de euro pentru asta.

Potrivit „înțelegerii” încheiate cu directoarea de la școala de șoferi, bărbatul se prezenta la examenul auto în locul altor persoane, cu documentele false pe care i le furniza femeia potrivit actu.fr.

Frauda a fost descoperită în luna august, în urma unei anchete a Brigăzii Financiare a Poliției Judiciare din Grenoble, potrivit unui comunicat transmis de Direcția Interdepartamentală a Poliției Naționale (DIPN).

În timpul unei descinderi la școala de șoferi, tânărul român a prezentat o carte de identitate falsă, însă în buzunarul lui au fost găsite mai multe acte cu aceeași fotografie, dar nume diferite.

Ulterior, s-a descoperit că tânărul a dat examenul în locul a cel puțin alți 20 de conaționali. Directoarea a primit de la aceștia sume consistente de bani, în timp ce le garanta succesul la examen cu un candidat fals.

Directoarea școlii și tânărul român vor ajunge în fața instanței în ianuarie 2026, cei doi fiind acuzați de escrocherie și fraudă la examenul pentru obținerea permisului auto. Pentru aceste fapte riscă amenzi penale sau chiar închisoare până la 5 ani.

Sursa FOTO: caracter ilustrativ – Facebook