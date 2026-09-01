STB și-a cerut insolvența la Tribunalul București

Societatea de Transport București (STB) SA a solicitat intrarea în insolvență luna trecută, iar cererea a fost înregistrată la Tribunalul București. Compania se confruntă cu datorii semnificative.

Cererea face parte dintr-un dosar în care STB SA are calitatea de debitor, iar BMF GRUP SOLUȚII INTEGRATE SRL este creditor. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 6 august. La rubrica „Materie” apare „faliment”, iar obiectul dosarului este „cererea debitorului (art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014)”.

Consiliul General al Capitalei a votat intrarea în insolvență a STB

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, pe 21 iulie, propunerea primarului general Ciprian Ciucu privind declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București. Proiectul a primit 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri.

Legea insolvenței prevede că un debitor aflat în această situație trebuie să se adreseze tribunalului, iar scopul procedurii este atât acoperirea datoriilor, cât și acordarea unei șanse de redresare a activității, atunci când aceasta mai este posibilă.

Ciprian Ciucu: „Doar așa putem evita falimentul orașului”

Primarul general a susținut că insolvența este singurul mecanism prin care societatea mai poate fi protejată de executări silite, poprirea conturilor și acumularea unor noi penalități

Fără insolvență, la un moment dat, efectiv, STB va intra direct în faliment”, avertiza Ciprian Ciucu înaintea votului.

Edilul afirma că măsura este necesară inclusiv pentru plata salariilor și pentru evitarea blocării serviciului public de transport.

„Doar așa o putem salva. Doar așa putem plăti salariile. Doar așa putem evita falimentul orașului”, a declarat primarul Capitalei.