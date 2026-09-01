Troleibuzele vor avea o lungime de 18 metri și o capacitate de cel puțin 130 de pasageri. Acestea vor fi complet accesibilizate, vor avea podeaua integral coborâtă și vor fi dotate astfel încât să ofere călătorilor condiții mai confortabile și mai sigure de transport. Edilul a ținut să facă și o listă cu dotările pe care ar trebui să le aibă mijloacele de transport. Printre acestea se numără aerul condiționat, rampele pentru persoanele cu mobilitate redusă, camerele video și sistemele audio-video de informare, dar și prizele USB sau sisteme moderne de taxare contactless.
Noile troleibuze vor fi echipate cu sisteme ADAS de asistență pentru șofer, funcții de monitorizare a atenției conducătorului auto și dispozitive antidemaraj cu etilotest. Achiziția va fi finanțată parțial din fonduri europene, prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027. Ciucu a zis că valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 596 de milioane de lei, dintre care circa 119 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Societatea de Transport București (STB) SA a solicitat intrarea în insolvență luna trecută, iar cererea a fost înregistrată la Tribunalul București. Compania se confruntă cu datorii semnificative.
Cererea face parte dintr-un dosar în care STB SA are calitatea de debitor, iar BMF GRUP SOLUȚII INTEGRATE SRL este creditor. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 6 august. La rubrica „Materie” apare „faliment”, iar obiectul dosarului este „cererea debitorului (art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014)”.
Consiliul General al Municipiului București a aprobat, pe 21 iulie, propunerea primarului general Ciprian Ciucu privind declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București. Proiectul a primit 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri.
Legea insolvenței prevede că un debitor aflat în această situație trebuie să se adreseze tribunalului, iar scopul procedurii este atât acoperirea datoriilor, cât și acordarea unei șanse de redresare a activității, atunci când aceasta mai este posibilă.
Primarul general a susținut că insolvența este singurul mecanism prin care societatea mai poate fi protejată de executări silite, poprirea conturilor și acumularea unor noi penalități
Fără insolvență, la un moment dat, efectiv, STB va intra direct în faliment”, avertiza Ciprian Ciucu înaintea votului.
Edilul afirma că măsura este necesară inclusiv pentru plata salariilor și pentru evitarea blocării serviciului public de transport.
„Doar așa o putem salva. Doar așa putem plăti salariile. Doar așa putem evita falimentul orașului”, a declarat primarul Capitalei.