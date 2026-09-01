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Ciprian Ciucu anunță investiții de 492 de milioane de lei în transportul public, în plină insolvență a STB

Ciprian Ciucu anunță investiții de 492 de milioane de lei în transportul public, în plină insolvență a STB
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Ciprian Ciucu a trecut cu vedere ca STB este în insolvență și a anunțat pe pagina lui de Facebook că vor continua investițiile în transportul public. Investiția primarului Capitalei este de 492 de milioane de lei fără TVA și e cofinațată din foduri europene.

Ciprian Ciucu anunță că va achiziționa 100 de troleibuze

Primarul Capitalei a scris pe pagina lui de Facebook că a lansat astăzi licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze, astfel încât să crească capacitatea de transport public în București. Ciucu a menționat că totul va costa în jur de 492 de milioane de lei, fără TVA.
„Continuăm investițiile în transportul public! Am lansat astăzi licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate pentru a crește capacitatea de transport public în orașul nostru!
Valoarea estimată a contractului este de 492.787.450 Ron fără TVA.
Data limită de depunerea ofertelor este 05.10.2026 ora 15:00. Numărul anunțului în SEAP este CN1095972, îl găsiți acolo”, a scris edilul pe Facebook.

Troleibuzele trebuie să aibă o capacitate de 130 de pasageri

Troleibuzele vor avea o lungime de 18 metri și o capacitate de cel puțin 130 de pasageri. Acestea vor fi complet accesibilizate, vor avea podeaua integral coborâtă și vor fi dotate astfel încât să ofere călătorilor condiții mai confortabile și mai sigure de transport. Edilul a ținut să facă și o listă cu dotările pe care ar trebui să le aibă mijloacele de transport. Printre acestea se numără aerul condiționat, rampele pentru persoanele cu mobilitate redusă, camerele video și sistemele audio-video de informare, dar și prizele USB sau sisteme moderne de taxare contactless.

„Viitoarele troleibuze ar trebui să fie vehicule de serie, omologate în categoria M3, clasa I, articulate de 18 metri, complet accesibilizate, cu podea integral coborâtă și cu o capacitate de minimum 130 de pasageri, dintre care cel puțin trebuie să beneficieze de locuri pe scaune.
O altă cerință are în vedere autonomia minimă de 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua de contact, utilizând bateriile de tracțiune. În acest caz, performanța trebuie demonstrată în condiții reale de exploatare, cu toate sistemele auxiliare pornite, inclusiv climatizarea.
Noile troleibuze trebuie să fie echipate cu sisteme moderne de climatizare, supraveghere video, informare audio-video pentru călători, precum și numărare automată a pasagerilor. În același timp, acestea vor dispune și de sisteme moderne de taxare contactless”, a adăugat Ciprian Ciucu.

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Valorea totală a proiectului este de 596 de milioane de lei

Noile troleibuze vor fi echipate cu sisteme ADAS de asistență pentru șofer, funcții de monitorizare a atenției conducătorului auto și dispozitive antidemaraj cu etilotest. Achiziția va fi finanțată parțial din fonduri europene, prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027. Ciucu a zis că valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 596 de milioane de lei, dintre care circa 119 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

„Sunt prevăzute sisteme ADAS de asistență pentru șofer, monitorizarea atenției conducătorului auto și dispozitiv antidemaraj cu etilotest pentru vehiculele ce urmează a fi achiziționate.
Aceste troleibuze vor fi achiziționate parțial cu bani europeni prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027. Valoarea totală a proiectului este 596.462.622 milioane lei din care 119.262.562 milioane de lei, finanțare nerambursabilă”, și-a încheiat mesajul primarul din București.

STB și-a cerut insolvența la Tribunalul București

Societatea de Transport București (STB) SA a solicitat intrarea în insolvență luna trecută,  iar cererea a fost înregistrată la Tribunalul București. Compania se confruntă cu datorii semnificative.

Cererea face parte dintr-un dosar în care STB SA are calitatea de debitor, iar BMF GRUP SOLUȚII INTEGRATE SRL este creditor. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 6 august. La rubrica „Materie” apare „faliment”, iar obiectul dosarului este „cererea debitorului (art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014)”.

Consiliul General al Capitalei a votat intrarea în insolvență a STB

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, pe 21 iulie, propunerea primarului general Ciprian Ciucu privind declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București. Proiectul a primit 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri.

Legea insolvenței prevede că un debitor aflat în această situație trebuie să se adreseze tribunalului, iar scopul procedurii este atât acoperirea datoriilor, cât și acordarea unei șanse de redresare a activității, atunci când aceasta mai este posibilă.

Ciprian Ciucu: „Doar așa putem evita falimentul orașului”

Primarul general a susținut că insolvența este singurul mecanism prin care societatea mai poate fi protejată de executări silite, poprirea conturilor și acumularea unor noi penalități

Fără insolvență, la un moment dat, efectiv, STB va intra direct în faliment”, avertiza Ciprian Ciucu înaintea votului.

Edilul afirma că măsura este necesară inclusiv pentru plata salariilor și pentru evitarea blocării serviciului public de transport.

„Doar așa o putem salva. Doar așa putem plăti salariile. Doar așa putem evita falimentul orașului”, a declarat primarul Capitalei.

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