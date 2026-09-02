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Pescarii de pe Valea Oltului au găsit o conductă care deversează apă uzată direct în râul Olt: „Luați de mâncați pește sănătos!”

Pescarii de pe Valea Oltului au găsit o conductă care deversează apă uzată direct în râul Olt: „Luați de mâncați pește sănătos!”
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La finalul săptămânii trecute, pescarii aflați pe Valea Oltului au descoperit o conductă care deversează apa uzată direct în râul Olt, potrivit Turnul Sfatului.

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Acest eveniment a avut loc pe raza localității Câinenii Mari, cu câteva sute de metri în amonte de comună. Oamenii solicită intervenția Gărzii de Mediu, fiind un caz evident de poluare. Unii spun chiar că, în urma deversării, peștele prins din râul Olt nu ar mai fi bun de consum.

Evenimentul a avut loc pe raza localității Câinenii Mari, cu câteva sute de metri în amonte de comună. Postate inițial pe rețelele sociale și pe grupurile dedicate pescuitului, apoi transmise și redacției ziarului Turnul Sfatului, imaginile au devenit în scurt timp virale, fiind intens discutate.

„Unde e Garda de Mediu când ai nevoie de ea? Stau toți în birou și se plâng că au salarii mici, dar în teren nu i-a văzut nimeni niciodată!” și „Luați de mâncați pește sănătos, din canalizare, că asta a ajuns Oltul”, sunt câteva dintre mesajele pescarilor nemulțumiți, care au văzut imagini transmise pe grupurile de pescari.

Pescarii au spus că, initial, le-a atras atenția mirosul greu, neplăcut, după aceea au observat că apa deversată are o altă culoare față de apa Oltului. Apoi, când s-au apropiat să filmeze, iubitorii pescuitului au descoperit că apa provine dintr-o conductă care subtraversează Drumul Național 7.

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