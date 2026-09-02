Petrișor Peiu avertizează că se apropie o criză majoră a datoriilor publice

Petrișor Peiu lansează un avertisment în ceea ce privește situația financiară a Uniunii Europene și a României. Acesta susține că explozia datoriilor guvernamentale, combinată cu dobânzile tot mai mari la care se împrumută statele, reprezintă ”cel mai mare pericol” pentru lumea occidentală și ar putea duce la o criză majoră a datoriilor publice.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Petrișor Peiu critică nivelul actual al îndatorării și avertizează asupra costurilor tot mai mari suportate de state pentru plata dobânzilor. Senatorul consideră că datoriile guvernamentale au ajuns la niveluri pe care statele nu le mai pot susține pe termen lung. În opinia sa, problema nu este reprezentată doar de volumul datoriilor, ci și de costul tot mai mare al finanțării acestora.

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”Cel mai mare pericol la adresa lumii occidentale este catastrofala creștere a datoriilor guvernamentale, însoțită de un prag insuportabil al dobânzilor la care se împrumută statele noastre. Se apropie cu pași repezi o criză majoră a datoriilor publice, care au devenit nesustenabile. Vom avea o explozie financiară majoră, cauzată de imposibilitatea statelor de a mai plăti nivelurile colosale ale dobânzilor la care se împrumută”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

Petrișor Peiu: ”Ciucă și Ciolacu se dovedesc doar niște învățăcei amărâți ai Ursulei von der Leyen”

Petrișor Peiu își îndreaptă criticile și către conducerea Comisiei Europene și susține că perioada mandatelor Ursulei von der Leyen a fost marcată de o creștere semnificativă a datoriei Uniunii Europene.

”Iată, de exemplu, ce au însemnat mandatele von der Leyen la conducerea Comisiei Europene: o datorie de 1000 de miliarde de euro și o creștere a dobânzilor la niveluri de trei ori mai mari decât înainte. Astăzi , dobânda la care se împrumută UE a ajuns la incredibilul nivel de 3, 7%! Creșterea economică din UE, firavă și incertă, nu poate acoperi nici măcar creșterea cheltuielilor cu dobânzile.

Politic vorbind, guvernul din România a făcut fix ceea ce a învățat de la Comisia Europeană, s-a împrumutat irațional și a ajuns la dobânzi de peste 7%! Ciucă și Ciolacu se dovedesc doar niște învățăcei amărâți ai Ursulei von der Leyen, marele vinovat al distrugerii stabilității și competitivității Europei”, a subliniat Petrișor Peiu.

”Cui folosește o Uniune Europeană bolnavă financiar și îndatorată excesiv?”

Petrișor Peiu atrage atenția și asupra costului datoriei publice pentru România. Potrivit cifrelor invocate de senator, statul român ar fi cheltuit peste 40 de miliarde de lei numai pe dobânzi în primele șapte luni ale anului.

”Numai pe primele 7 luni ale anului, statul român a cheltuit peste 40 de miliarde de lei doar pe dobânzi. În acest ritm va plăti pe tot anul peste 63 de miliarde de lei, cu mult peste 3% din PIB. Cui folosește o Uniune Europeană bolnavă financiar și îndatorată excesiv?”, a încheiat Petrișor Peiu.