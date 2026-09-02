Biroul Permanent al Senatului a aprobat cererea USR de adoptare rapidă a legii care prevede limitarea la 8 ani a mandatelor şefilor de servicii, după schimbarea şefului Comisiei de Apărare

Biroul Permanent al Senatului a aprobat cererea USR privind adoptarea rapidă a propunerii legislative care prevede limitarea la 8 ani a mandatului șefilor Serviciului Român de Informații (SRI), Serviciului de Informații Externe (SIE), Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Direcției Generale de Protecție Internă a MAI (DGPI) și Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA).

Inițiativa legislativă (L662/2024) depusă în urmă cu doi ani de parlamentarii USR Diana Stoica și Emanuel Ungureanu propune modificarea legislației privind organizarea și funcționarea SRI, SIE, SPP, STS și MApN, precum și a OUG 76/2016 prin introducerea unei prevederi clare potrivit căreia mandatul directorului unui serviciu este de 4 ani și poate fi reînnoit o singură dată, rezultând astfel o durată maximă de 8 ani.

Astfel, Biroului Permanent al Senatului a dat celor două comisii raportoare – Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională, respectiv Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații – data de 15 septembrie 2026 ca termen pentru depunerea raportului comun și, ulterior, înscrierea proiectului pe Ordinea de zi a Plenului Senatului.

În adresă, USR amintea că, inițial, Biroul Permanent al Senatului a aprobat procedura de urgență în data de 16.12.2024, iar cele două comisii aveau ca termen pentru depunerea raportului data de 11.02.2025.

“Serviciile de informații au un rol esențial pentru securitatea României și tocmai de aceea avem nevoie de instituții puternice, profesioniste și supuse unui control civil real. Limitarea mandatelor celor care le conduc ține de acest echilibru. Opt ani oferă suficientă stabilitate și continuitate, fără ca o funcție atât de importantă să ajungă să fie ocupată pe termen nedefinit. Este o regulă sănătoasă într-o democrație și nu există niciun motiv ca această lege să mai fie ținută în sertarele Parlamentului”, declară Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat și membru al Comisiei pentru apărare din Senat.

Luni, PNL şi-a înlocuit şi şeful Comisiei de Apărare din Senat

Chestiunea este cu atât mai importantă în contextul în care unul dintre serviciile secrete este condus de două decenii de aceeași persoană, iar principalul serviciu de informații este condus de mai bine de trei ani de un militar și nu de o persoană civilă, așa cum prevede legea.

De asemenea, USR a mai depus în Parlament, în urmă cu doi ani, o inițiativă legislativă prin care cadrelor militare și angajaților civili ai Serviciului Român de Informații să li se interzice, timp de 20 de ani după încetarea activității în SRI, desfășurarea de activități de consultanță sau asistență.

Evenimentul are loc la numai o zi după ce PNL a anunţat schimbarea senatoarei Nicoleta Pauliuc din funcţia de şef al Comisiei de Apărare cu senatorul liberal Silviu-Iulian Coșa, despre care se ştie că ar mai apropiat de Ilie Bolojan decât predecesorul său, catalogat drept unul dintre disidenţii partidului.