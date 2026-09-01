Situație alarmantă în județul Arad, unde seceta prelungită a dus la secarea tuturor afluenților râului Mureș. Debitul celui mai important râu din vestul țării a scăzut dramatic, ajungând, în unele zone, la doar un sfert din media multianuală pentru această perioadă.

Administrația Bazinală de Apă Mureș a transmis că seceta a redus semnificativ debitul râului, ceea ce se vede atât la cele patru stații principale de măsurare, cât și la cele trei stații hidrometrice de pe afluenți, de la Petriș, Săvârșin și Monoroștia, notează Agerpres.

Măsurătorile din ultimele 24 de ore arată că debitul Mureșului este de 63,8 mc/s la Săvârșin, unde media multianuală a perioadei este de 125 mc/s, astfel că debitul se află la jumătate față de normal. Totuși, la Săvârșin este cea mai bună situație, pentru că la celelalte trei puncte principale de măsurare debitele sunt mult mai mici.

Mureșul, la doar 26% din debitul normal la Lipova

Cea mai dificilă situație este înregistrată la Lipova, unde debitul Mureșului a coborât la 33,4 metri cubi pe secundă, reprezentând doar 26% din media multianuală.

La Arad, râul are un debit de 39 mc/s, adică aproximativ 29% din valoarea obișnuită pentru această perioadă, în timp ce la Nădlac au fost măsurați 42,8 mc/s, echivalentul a 32% din media multianuală. La Săvârșin, situația este ceva mai bună, însă și aici debitul este mult sub normal: 63,8 mc/s, față de o medie multianuală de 125 mc/s.

Pe traseul Mureșului prin județul Arad, debitul râului se situează, în medie, la aproximativ o treime din valorile obișnuite.

Toți afluenții Mureșului au secat

Efectele secetei sunt și mai vizibile în cazul afluenților. Hidrologii avertizează că, în prezent, toți afluenții Mureșului de pe teritoriul județului Arad sunt secați.

”În prezent, pe teritoriul județului Arad, toți afluenții râului Mureș sunt secați”, au precizat reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât lipsa precipitațiilor afectează nu doar cursurile de apă, ci și agricultura, unde pierderile raportate de fermieri sunt semnificative.

Seceta a provocat deja pagube importante în agricultura județului Arad. Potrivit Direcției pentru Agricultură Arad, aproximativ 1.300 de fermieri au reclamat pierderi la culturile de toamnă, în special la grâu. În total, au fost afectate 79.359 de hectare, iar pe aceste suprafețe pierderile sunt estimate între 30% și 70%.