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Alertă Mercosur. UE suspendă, de joi, importurile de carne de vită și pasăre din Brazilia. Prima reacție din România

Alertă Mercosur. UE suspendă, de joi, importurile de carne de vită și pasăre din Brazilia. Prima reacție din România
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Uniunea Europeană va suspenda, de joi, 3 septembrie, importurile de carne de vită și carne de pasăre din Brazilia. Decizia vine în urma unor îngrijorări legate de garanțiile oferite de autoritățile braziliene în ceea ce privește respectarea standardelor sanitare europene, în special legate de utilizarea antibioticelor și a altor substanțe antimicrobiene în creșterea animalelor. Măsura vizează unul dintre cei mai importanți furnizori de carne ai Uniunii Europene. Comisia Europeană a precizat că suspendarea nu este permanentă și că exporturile către piața europeană vor putea fi reluate după ce Brazilia va demonstra că respectă cerințele europene, transmite Agro Inteligența.

UE, îngrijorată de utilizarea antibioticelor

Regulile Uniunii Europene interzic administrarea anumitor antibiotice și agenți antimicrobieni pentru accelerarea creșterii animalelor sau pentru creșterea eficienței producției. De asemenea, există restricții privind folosirea la animale a unor substanțe rezervate tratării infecțiilor la oameni. În cazul Braziliei, autoritățile europene consideră că nu există suficiente garanții privind respectarea acestor norme.

Pentru carnea de pasăre și miere este în desfășurare un audit european, care ar urma să fie finalizat vineri, 4 septembrie. Dacă rezultatele vor fi favorabile și statele membre vor aproba reluarea importurilor, carnea de pasăre braziliană ar putea reveni pe piața europeană în câteva săptămâni. În cazul cărnii de vită, situația este mai complicată, iar reluarea exporturilor ar putea necesita mai mult timp.

Brazilia este un furnizor important pentru UE

Decizia Bruxellesului are un impact semnificativ asupra comerțului cu produse de origine animală. În 2025, Brazilia a fost al doilea cel mai mare furnizor de carne de vită al Uniunii Europene. Peste 92.000 de tone de carne de vită au fost exportate din Brazilia către piața europeană, valoarea acestor produse depășind 713 milioane de euro. Suspendarea importurilor are loc într-un moment important pentru relațiile comerciale dintre UE și țările Mercosur. În ianuarie 2026, Uniunea Europeană a semnat un acord de liber schimb cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Acordul a fost contestat de o parte dintre fermierii europeni, care au atras atenția asupra diferențelor dintre standardele de producție și asupra riscului ca produsele provenite din America de Sud să creeze o presiune suplimentară asupra producătorilor europeni.

Prima reacție din România

Decizia Uniunii Europene a fost comentată și de europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu. Aceasta susține că suspendarea importurilor confirmă avertismentele formulate anterior cu privire la riscurile pe care acordul UE-Mercosur le-ar putea avea asupra agriculturii și siguranței alimentare din Europa.

Europarlamentarul a criticat și modul în care autoritățile române au gestionat discuțiile privind acordul comercial și a susținut că fermierii români ar fi trebuit consultați cu privire la efectele acestuia.

Comisia Europeană transmite că Brazilia rămâne un partener important pentru Uniunea Europeană și că discuțiile cu autoritățile de la Brasilia vor continua. Dacă Brazilia va demonstra respectarea standardelor europene, exporturile de carne către piața comunitară vor putea fi reluate.

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