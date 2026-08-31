Piața materiilor prime agricole a înregistrat în august cea mai puternică creștere din ultimii ani 14 ani, pe fondul problemelor de aprovizionare generate de conflictele militare și al fenomenelor meteorologice extreme. Evoluția alimentează temerile privind noi scumpiri ale produselor alimentare la nivel mondial.

Indicele Bloomberg Agriculture Spot, care urmărește evoluția a zece dintre principalele produse agricole tranzacționate pe piețele internaționale, a avansat cu peste 13% de la începutul lunii până la finalul săptămânii trecute. Este cea mai mare creștere lunară înregistrată de acest indicator din iulie 2012, potrivit Agerpres.

Grâul, puternic afectat de situația din Marea Neagră

Una dintre cele mai importante evoluții s-a înregistrat pe piața grâului. Cotațiile au ajuns recent la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii portuare din regiunea Mării Negre au afectat transporturile de cereale.

Rusia și Ucraina au un rol major pe piața mondială, cele două țări asigurând împreună mai mult de un sfert din exporturile globale de grâu. În plus, acestea sunt exportatori importanți de orz, porumb și ulei de floarea-soarelui.

Reducerea fluxurilor comerciale din această regiune pune presiune pe ceilalți mari furnizori. Analiștii citați de Bloomberg avertizează că, dacă exporturile prin Marea Neagră nu revin la niveluri normale, problemele de aprovizionare ar putea persista mai multe sezoane.

O altă consecință este reprezentată de perspectivele pentru următoarea recoltă. Ministerul Agriculturii din Ucraina estimează că fermierii ar putea reduce suprafețele cultivate cu grâu de iarnă pentru sezonul 2027.

Energia și îngrășămintele, o nouă sursă de presiune

Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu complică suplimentar situația pentru agricultură. Posibilele probleme legate de aprovizionarea cu combustibili și îngrășăminte pot majora costurile suportate de fermieri.

Creșterea prețurilor materiilor prime agricole nu se transferă însă imediat și integral în magazine. Este nevoie de timp pentru ca recoltele și produsele obținute la costuri mai mari să ajungă în lanțul de distribuție.

Totuși, presiunile se adaugă scumpirilor deja generate de costurile mai mari pentru energie și transport. În acest context, economiștii și participanții la piață urmăresc cu atenție evoluția prețurilor la produsele agricole, deoarece efectele se pot propaga ulterior către alimente de bază precum pâinea, carnea și produsele lactate.

În cazul în care problemele de transport și aprovizionare din regiunea Mării Negre persistă, iar fenomenele meteorologice extreme continuă să afecteze recoltele, presiunile asupra pieței alimentare mondiale s-ar putea menține și în lunile următoare.