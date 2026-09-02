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Tragedie într-o stațiune turistică populară din Egipt: 21 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite într-un accident de autobuz. Care a fost cauza

Melania Agiu
Tragedie într-o stațiune turistică populară din Egipt: 21 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite într-un accident de autobuz. Care a fost cauza
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Cel puțin 21 de persoane au murit și alte 29 au fost rănite în urma unui accident de autobuz în zona sudică a peninsulei Sinai din Egipt, relatează Sky News.

Accidentul s-a produs pe șoseaua care leagă stațiunile turistice Dahab și Nuweiba, a precizat Ministerul Sănătății din Egipt, într-un comunicat. În autobuz se aflau mai mulți iordanieni. Zece dintre cei decedați era iordanieni, scrie presa internațională.

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Douăzeci de ambulanțe au fost trimise la fața locului pentru a evacua răniții și a le acorda primul ajutor, a adăugat Ministerul. Cauzele accidentului nu au fost dezvăluite.

Partea sudică a peninsulei Sinai este o destinație turistică populară, în special pentru scufundări și snorkelling în Marea Roșie.

Dahab, situat pe malul Golfului Aqaba, este cunoscut pentru plajele sale aurii, în timp ce Nuweibaa este o stațiune de pe litoral foarte apreciată de turiștii cu rucsacul în spate.

Nuweibaa este, de asemenea, un port de plecare pentru feribotul din orașul iordanian Aqaba, foarte frecventat de pelerini care se îndreaptă spre și dinspre orașele sfinte din Arabia Saudită, precum și de călătorii din regiune.

Luna trecută, 18 persoane au murit și 32 au fost rănite, când o camionetă care transporta muncitori s-a răsturnat în regiunea Ismailia din Egipt. Accidentul s-a produs în fața centralei electrice Al-Shabab, în zona Al-Dawawis.

Astfel de accidente sunt frecvente în Egipt și sunt adesea atribuite comportamentului periculos la volan, întreținerii deficitare a vehiculelor și a drumurilor, precum și aplicării inegale a codului rutier.

Anul trecut, aproape 6.000 de persoane au fost ucise în toată țara, potrivit agenției egiptene de statistică.

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