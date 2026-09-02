Vladimir Putin a atribuit întreaga responsabilitate pentru deteriorarea relațiilor ruso-japoneze Guvernului de la Tokyo și și-a exprimat regretul și nedumerirea față de poziția Japoniei, după vizita sa recentă în Insulele Kurile.

„Nu am fost surprins de poziția lor cu privire la vizita mea în Insulele Kurile. Sunt surprins de poziția lor față de Rusia în ansamblu. Nu am făcut niciun pas spre înrăutățirea relațiilor ruso-japoneze; le-am menținut cu cea mai mare grijă. Tot ceea ce se întâmplă acum în relațiile ruso-japoneze, deteriorarea relației noastre, este în întregime vina Guvernului japonez.“, a transmis președintele la o întâlnire cu presa din Rusia, după summit-ul din Kârgâzstan.

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Putin a reamintit că partea rusă „era pregătită să discute în continuare problema unui tratat de pace, să rezolve problemele umanitare care implică vizitele cetățenilor japonezi pe insule”.

„Ce am făcut împotriva Japoniei? Absolut nimic. Am spus deja, eram pregătiți să continuăm discuțiile despre tratatul de pace și să rezolvăm alte probleme umanitare – referitoare la cetățenii japonezi care vizitează insulele și așa mai departe. Am răspuns, în principiu, pozitiv la multe probleme.

Este o problemă complexă – semnarea unui tratat de pace, iar pentru noi este închisă. Dar eram totuși pregătiți să o discutăm cu ei. Dar ei, de nicăieri, fără nicio provocare din partea noastră, au început să ne deterioreze relațiile pas cu pas. Ce legătură are asta cu noi? Dacă sunteți hotărâți să ne înrăutățiți relațiile, ei bine, bine. (…) Regretăm, dar este vina lor, 100%”, a spus Putin.

Guvernul japonez a declarat miercuri că remarcile recente ale președintelui rus Vladimir Putin, care a dat vina pe Tokyo pentru relațiile tensionate dintre țări, sunt „inacceptabile”. Secretarul șef de cabinet, Minoru Kihara, a făcut aceste comentarii la o conferință de presă obișnuită la Tokyo.

Relațiile bilaterale dintre cele două țări s-au înrăutățit în urma primei vizite a lui Putin pe un lanț de insule deținut de Rusia și revendicat de Japonia, în largul coastei Hokkaido, în august.

Cele două țări se află de zeci de ani într-un conflict privind Insulele Kurile. După cel de-Al Doilea război Mondial, Japonia şi URSS nu au încheiat un tratat de pace, în special din cauza disputei teritoriale privind insulele situate în apropiere de Hokkaido.

Insulele Kurile se află între Hokkaido, în nordul Japoniei, și Peninsula Kamchatka din Rusia. Patru dintre insulele cele mai sudice sunt revendicate de Japonia, care le numește „Teritoriile de Nord”. Acestea sunt administrate de Rusia.