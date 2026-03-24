Leul se ține pe picioare în lupta cu dolarul și euro. Care sunt cotațiile de ultimă oră ale BNR

Banca Națională a României (BNR) a publicat astăzi cursul valutar oficial de referință. Cifrele arată că moneda națională se ține pe picioare în lupta cu dolarul american și cu moneda europeană, dar și în raport cu francul elvețian.

Leul românesc a câștigat aproape patru bani în raport cu dolarul american, astfel că moneda americană a ajuns să fie cotată la 4,3982 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 11 martie 2026 și până în prezent. Valoarea leului a crescut și în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,0962 lei, în scădere cu 0,27 bani (-0,05%) față de cotația precedentă, de 5,0989 lei. De asemenea, moneda națională s-a apreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,5818 lei, în coborâre cu 1,03 bani (-0,18%), față de 5,5921 lei, cotația anterioară.

Singura pierdere înregistrată de moneda națională a fost în raport cu lira sterlină, care a fost cotată la 5,8929 lei, în creștere cu 0,0067 bani. De asemenea, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 16,9 lei, astfel că acesta a ajuns să fie cotat la 626,1841 lei.

RECOMANDAREA AUTORULUI: