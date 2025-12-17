Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Agricultură » Fermierii francezi protestează la Strasbourg. Au adus zeci de utilaje agricole în fața Parlamentului European. Care sunt mesajele și nemulțumirile

Fermierii francezi protestează la Strasbourg. Au adus zeci de utilaje agricole în fața Parlamentului European. Care sunt mesajele și nemulțumirile

17 dec. 2025, 12:51, Agricultură
Protestele fermierilor francezi iau amploare. Astăzi, aceștia au blocat intrarea în fața Parlamentului European de la Strasbourg cu utilaje agricole și au afișat bannere cu mesaje tendențioase prin care își exprimă nemulțumirile. 

Protestele fermierilor francezi iau amploare. Ce mesaje au transmis astăzi

În ultimele zile, fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice pentru a protesta față de decizia autorităților de a sacrifica bovinele în urma unor focare de dermatoză nodulară. Astăzi, aceștia au blocat intrarea în fața Parlamentului European de la Strasbourg și au afișat multe bannere prin care și-au exprimat nemulțumirile.

”Ne îndreptăm direct spre dezastru cu acest guvern”, scrie pe unul dintre bannerele afișate.

În replică, autoritățile franceze au anunțat că vor vaccina un milion de bovine împotriva dermatozei nodulare contagioase, încercând să oprească sacrificarea în masă a animalelor.

Mai multe focare au determinat autoritățile franceze să ordone sacrificarea pe scară largă a animalelor, provocând demonstraţii ale fermierilor, care consideră măsura excesivă.

Vaccinarea, menită să limiteze sacrificarea în masă

Anunțul privind vaccinarea a fost făcut sâmbătă de ministrul Agriculturii, Annie Genevard, după ce protestele acestora s-au extins în mai multe regiuni ale țării.

„Vom vaccina aproape un milion de animale în următoarele săptămâni și îi vom proteja pe fermieri”, a declarat Genevard.

