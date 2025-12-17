Patrick André de Hillerin se întreabă ce caută Nicușor Dan la Londra, dacă nu se întâlnește cu niciun oficial: „Erau reduceri de Crăciun pe undeva”

Patrick Andre de Hillerin a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care pune sub semnul întrebării prezența lui Nicușor Dan la Londra, pentru că, susține el, președintele nu are un motiv întemeiat pentru a face o astfel de vizită.

Nicușor Dan a fost prezent la Londra, acolo unde a avut o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra. Totuși, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin susține că vizita șefului statului la Londra este nejustificată.

”Președintele nostru, Excelența Sa Nicușor Dan I-ul al României Pro-Europene, Inteligente și Olimpice, se află în aceste momente în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, într-o vizită absolut privată.