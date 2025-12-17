Prima pagină » Știri politice » Patrick André de Hillerin se întreabă ce caută Nicușor Dan la Londra, dacă nu se întâlnește cu niciun oficial: „Erau reduceri de Crăciun pe undeva”

17 dec. 2025, 14:04, Știri politice
Patrick André de Hillerin se întreabă ce caută Nicușor Dan la Londra, dacă nu se întâlnește cu niciun oficial: „Erau reduceri de Crăciun pe undeva”

Patrick Andre de Hillerin a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care pune sub semnul întrebării prezența lui Nicușor Dan la Londra, pentru că, susține el, președintele nu are un motiv întemeiat pentru a face o astfel de vizită. 

Nicușor Dan a fost prezent la Londra, acolo unde a avut o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra. Totuși, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin susține că vizita șefului statului la Londra este nejustificată.

”Președintele nostru, Excelența Sa Nicușor Dan I-ul al României Pro-Europene, Inteligente și Olimpice, se află în aceste momente în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, într-o vizită absolut privată.

Nu are nici o întâlnire cu vreun oficial al statului britanic, nu îl primește premierul, nu nimic. Agenda sa oficială arată că se întâlnește cu românii din emigrație și cu niște oameni de afaceri britanici. După care pleacă la Bruxelles.
Ziariștii prezenți la Londra (români, ziariști români) transmit în direct speranțele lor umede că ES Președintele etc. va fi primit de Regele Charles.
Deci, totuși, ce caută domnul ND la Londra? Erau reduceri de Crăciun pe undeva, sau avea nevoie de un loc de unde să mai debiteze niște prostii, de genul spusei că partidele de la guvernare nu zic nimic despre Opoziție? Asta e treaba unor partide aflate la guvernare? Să critice Opoziția?
Mă rog…
Totuși, ce caută domnul ăsta la Londra? Nu are treabă pe aici? În concediu știm că a fost deja prin Moldova (Republica) și pe la niște mănăstiri.
Deci, ce caută la Londra?
Prima imagine a fost generată cu Gemini și prelucrată în Photoshop. A doua este o captură de pe site-ul Președinției României, înfățișând agenda oficială a ES Nicușor Dan pentru ziua de azi”, a scris  Patrick Andre de Hillerin, pe Facebook. 

Cele mai noi