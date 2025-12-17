Ministrul Radu Miruță a primit o amendă de câteva mii de euro de la o instituție a statului. Care e suma pe care trebuie să o plătească

Radu Miruță, ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării, a fost amendat cu 15.000 de lei de la AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice). Ministrul și-a numit proprii săi oameni la conducerea interimară a companiei Avioane Craiova.

Potrivit ministrului Radu Miruță, motivul sancțiuni a fost conducerea companiei de stat Avioane Craiova, care de aproape nouă ani se află sub interimat.

Miruță explică că potrivit legii numirea unui nou șef la cârma companiei ar trebui să se facă în maxim 150 de zile.

„Avioane Craiova are conducere interimară din 2016, numită „din pix”. În decembrie 2016 s-a declanșat formal o procedură de selecție care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani și nu s-a terminat. Legea spune clar două lucruri:

– nu poți avea interimat mai mult de 12 luni;

– nu poți lăsa compania fără conducere.

Dar trecusera de 8 ori intervale de cate 12 luni”, afirmă Miruță.

Ministrul Economiei relatează că s-a adresat AMEPIP pentru a numi el însuși un nou director al companiei „Avioane Craiova”. Instituția i-a interzis clar să facă acest lucru.

„Când am ajuns ministru, am întrebat de ce nu s-a finalizat selecția începută acum aproape un deceniu. Răspunsul a fost un zâmbet. Interimatul expirase. Legea mă obliga să numesc pe cineva. Am cerut punct de vedere de la AMEPIP: mi s-a spus că „nu am ce face””, a precizat Miruță.

Radu Miruță susține că a constatat „nereguli evidente” în procedura de selecție a companiei pentru numirea interimatului. Ministrul s-a adresat AMEPIP pentru a se ocupa de selecția unui director pentru Avioane Craiova, însă instituția a refuzat, susține Miruță.

„Analizând documentele, am constatat nereguli evidente: procedura de selecție nu respectase legea și ocolise chiar AMEPIP – instituție creată tocmai pentru a preveni astfel de situații, pentru a nu fi ocolită. Am făcut ce spune legea: am solicitat oficial ca AMEPIP să preia selecția. Pentru alte companii, în situații identice, AMEPIP a acceptat. Pentru Avioane Craiova – nu”, a precizat Radu Miruță.

„Am pus temporar oameni de bună-credință”

Radu Miruță recunoaște că s-a ocupat singur de problema interimatului companiei Avioane Craiova și a numit el însuși cunoscuți de-ai săi, „oameni de bună credință”. Drept urmare, AMEPIP l-a amendat pe ministru cu 15.000 de lei.

„Pentru că am refuzat să girez numiri controversate și am pus temporar oameni de bună-credință, până la clarificarea unei selecții viciate (așa cum a constatat și Corpul de Control), astăzi sunt sancționat. Ani la rând, numirile interimare nu au deranjat pe nimeni. Când am încercat să corectez ce era strâmb, amenda a venit pe numele meu. Legea spune că sancțiunea o plătește cel aflat în funcție la momentul controlului, 15000 lei, fara reducere la jumatate. Nu îmi pare rău. Pentru că, în fața unei alegeri simple – să închid ochii sau să-mi asum – am ales să fac ce e corect”, susține Miruță.

Ministrul Economiei consideră că a fost amendat pe nedrept și vrea să conteste sancțiunea.

„O să contest, evident, dar dacă prețul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăța abia atunci când nu vom mai sancționa bunele intenții și vom începe să lucrăm, din orice funcție, în aceeași direcție: pentru oameni, nu pentru interese”, precizează ministrul.

