O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii

08 dec. 2025, 14:49, Actualitate
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că va exista o nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în prima parte a anului 2026. Este una dintre cele mai așteptate linii de sprijin de către agricultori. Anul viitor va fi lansată o schemă de achiziție.

Veștile sunt favorabile pentru sectorul zootehnic din România. Începând din primele luni ale anului 2026, țara noastră se va bucura de una dintre cele mai așteptate linii de sprijin. Este vorba despre o schemă de finanțare pentru achiziția de animale de reproducție. Din această categorie fac parte vacile de lapte, de carne și scroafele, așa cum a anunțat Florin Barbu, Ministrul Agriculturii.

Finanțări pentru fermierii care vor să crească animale

În cadrul emisiunii „Agricultura la Raport”, la AGRO TV, Ministrul Agriculturii a precizat că acest program de finanțare va fi lansat în februarie-martie 2026. De altfel, oficialul a mai menționat faptul că schimbarea regulamentului european a reprezentat o prioritate strategică. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) ar urma să publice ghidul ce conține criteriile de eligibilitate pentru fermieri.

„Am avut o poziție clară în Consiliul AgriFish și am reușit ca, pentru prima dată în istorie, animalele de reproducție să fie asimilate ca mijloace fixe. De anul viitor vom lansa o schemă pentru achiziția de animale, atât vacă de carne, vacă de lapte, cât și scroafe în sectorul porcului, în sectorul de reproducție. Practic, vom dezvolta sectorul zootehnic echilibrat.

Știm că din 2028 vor intra foarte multe programe pe noul exercițiu financiar. O parte din bani, aproape 4 miliarde de euro, se vor duce către investiții în sectorul zootehnic din România, dar dacă am reușit să schimbăm regulamentul, ne face încrezători că următoarele programe pe care le vom lansa în sectorul zootehnic nu vor mai fi doar pentru construcția de ferme, ci în cadrul proiectului vor intra și animalele de reproducție.

Va fi lansată anul viitor, în lunile februarie-martie. M-am zbătut împreună cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii să modificăm regulamentul. Ar fi culmea ca noi, care am solicitat modificarea de regulament, să nu lansăm. (…) În februarie-martie va fi lansat un program de achiziționare de juninci (vacă de lapte, vacă de carne) și scroafe din fonduri europene din Programul Național Strategic”, a precizat șeful MADR, la AGRO TV.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

