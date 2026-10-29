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Prețul grâului se află în cădere liberă. Cu cât se vinde acum tona în Portul Constanța

Prețul grâului se află în cădere liberă. Cu cât se vinde acum tona în Portul Constanța
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Prețul grâului românesc a înregistrat o scădere semnificativă în ultimele zile, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale, dar România continuă să beneficieze de un avantaj competitiv față de alți mari exportatori europeni, transmite agro-tv.ro.

Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, grâul românesc se tranzacționează în continuare la prețuri superioare celor din Germania, Polonia sau Franța, în ciuda corecțiilor recente.

Cezar Gheorghe a declarat, la AGRO TV, că prețul grâului cu 12,5% proteină, care ajunsese la un moment dat la 249 de euro/tonă, a coborât în prezent într-un interval cuprins între 228 și 239 de euro/tonă. Raportat la un preț mediu de aproximativ 235 de euro/tonă, scăderea este de 14 euro/tonă.

Corecția vine pe fondul presiunii exercitate de oferta internațională, în special de cantitățile importante de grâu aflate în stocurile Rusiei și Ucrainei, dar și de perspectivele disponibilității mărfii din alte mari regiuni producătoare.

Specialistul consideră că aceste cantități vor ajunge inevitabil pe piață, limitând posibilitățile unei reveniri semnificative a prețurilor. În plus, cotațiile Euronext pentru livrările din decembrie, martie și mai se situează la niveluri apropiate, ceea ce nu indică, în acest moment, așteptări privind o creștere importantă a prețului în lunile următoare.

În pofida acestei situații, România se află într-o poziție mai avantajoasă decât alți exportatori europeni. Potrivit comparațiilor prezentate de Cezar Gheorghe, pentru grâul cu un conținut de proteină de 12–12,5%, prețurile din România sunt cu aproximativ 17 euro/tonă peste cele din Germania, Polonia și statele baltice. Și în comparație cu Franța, grâul românesc beneficiază de un avantaj de aproximativ 9 euro/tonă.

Un alt avantaj al țării noastre este reprezentat de ritmul exporturilor. Potrivit cifrelor prezentate de Cezar Gheorghe, țara noastră a exportat deja aproximativ 5 milioane de tone de grâu de la începutul sezonului comercial, la 1 iulie 2026, și ar mai avea un disponibil de aproximativ 4 milioane de tone pentru export.

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