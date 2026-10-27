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Cum vor încasa fermierii subvențiile pentru îngrășăminte de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Ce arată un nou proiect

Cum vor încasa fermierii subvențiile pentru îngrășăminte de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Ce arată un nou proiect
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) modifică schema de sprijin pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Ajutorul va fi plătit în două tranșe, iar termenul pentru dovedirea achizițiilor a fost prelungit. Luni, 26 octombrie, ministerul publicase o nouă variantă a proiectului de sprijin pentru agricultorii afectați de scumpirea îngrășămintelor în 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va acorda ajutorul în funcție de suprafețele eligibile și de documentele care dovedesc achizițiile.

Noul proiect stabilește două termene pentru plata subvenției. Și anume, 31 decembrie 2026 pentru fondurile europene și 31 mai 2027 pentru banii de la bugetul de stat. Varianta inițială prevedea un singur termen, și anume 28 februarie 2027. Pentru partea finanțată de la bugetul de stat, angajamentele vor fi înregistrate în 2026, iar banii pentru plăți vor fi prevăzuți în bugetul MADR pe 2027.

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Cum vor încasa fermierii subvențiile pentru îngrășăminte de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Ce arată un nou proiect

Cum vor încasa fermierii subvențiile pentru îngrășăminte de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Ce arată un nou proiect. Foto: Shutterstock.

Fermierii pot justifica achiziția îngrășămintelor până la 30 octombrie 2026 inclusiv. Termenul este prelungit față de varianta inițială, care accepta documente doar pentru cumpărăturile făcute până la 15 octombrie. Ajutorul acordat fermierilor nu va putea depăși valoarea facturilor și bonurilor pentru îngrășăminte. Dacă suma calculată în funcție de suprafață este mai mare, plata va fi limitată la valoarea documentelor justificative.

Cuantumurile ajutorului pentru îngrășăminte nu se vor schimba

Fermierii marcați cu eticheta „caz închis” în Sistemul integrat de administrare și control (IACS) vor putea transmite datele bancare necesare pentru a primi ajutorul, conform regulilor de finanțare aplicabile, arată Agrointel.ro.

Cuantumurile ajutorului pentru îngrășăminte rămân neschimbate pentru cele 9 categorii de culturi. Sprijinul variază între 77,50 lei/ha pentru floarea-soarelui și rapiță și 527,50 lei/ha pentru legumele cultivate în seră.

Sprijinul se calculează în funcție de suprafața eligibilă pentru fiecare cultură, iar sumele se cumulează în cazul fermierilor care cultivă mai multe tipuri de plante. Bugetul schemei rămâne la 314.368.047 de milioane de lei, asigurat în mod egal din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Ajutorul se adresează producătorilor agricoli din sectorul vegetal, indiferent de forma de organizare. Pot beneficia persoane fizice, firme, cooperative, organizații de producători și instituții de cercetare. Pentru a primi ajutorul, fermierii trebuie să fie înregistrați la APIA cu cererea de plată pentru campania 2026 și să prezinte documente care dovedesc achiziția îngrășămintelor în perioada eligibilă.

Fermierii vor depune cereri separate la APIA, în termen de 15 zile lucrătoare, începând cu a cincea zi de la intrarea în vigoare a hotărârii. Documentele pot fi trimise și prin poștă, fax sau e-mail. Este necesară dovada achiziției îngrășămintelor, iar datele bancare se actualizează doar dacă s-au modificat.

Noul proiect schimbă regulile pentru fermierii care au preluat exploatații agricole. Documentele de achiziție a îngrășămintelor sunt înlocuite cu procese-verbale privind pagubele, deși ajutorul vizează scumpirea fertilizanților. Modificările vor intra în vigoare după adoptarea și publicarea actului în Monitorul Oficial.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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