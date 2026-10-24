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Mihai din Cugir a construit o grădină verticală pe peretele casei. Ce a descoperit la scurt timp după experiment: „Am mai multe teorii”

Mihai din Cugir a construit o grădină verticală pe peretele casei. Ce a descoperit la scurt timp după experiment: „Am mai multe teorii”
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Mihai Oltean, din Cugir, a construit o grădină verticală, care se dezvoltă chiar pe peretele casei și pe acoperiș, scrie antena3.ro.

Experimentul agricol, realizat cu costuri reduse în doar 3 zile, a avut rezultate-surpriză, unele plante depășind doi metri înălțime. Povestea acestuia a fost prezentată în ediția de sâmbătă a emisiunii „Agricool”.

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Sistemul lui Mihai folosește suprafața verticală a locuinței, pentru a crește plante. Aici se înalță inclusiv ardeii, care ajung la peste 2 metri înălțime.

Rezultatele au fost uluitoare chiar și pentru cel care a demarat experimentul.

„Au crescut neașteptat de bine, surprinzător de bine, comparativ cu cei din grădină sau cu cei de pe acoperiș. Am mai multe teorii. În primul rând, solul are o umiditate constantă, pentru că apa nu se poate evapora. A doua teorie este că temperatura solului este destul de constantă. De o parte este casa, care ține temperatura constantă, iar pe cealaltă parte este stratul de plexiglas, care se încălzește”, a explicat Mihai Oltean.

Grădina verticală, avantaje imense

Sistemul a fost construit în 3 zile, cu costuri minime. Dincolo de posibilitatea de a cultiva legume pe suprafețe verticale, Mihai spune că o asemenea construcție poate reduce consumul de apă și chiar îmbunătăți izolarea termică.

„Sunt niște avantaje imense dacă cultivăm legume pe pereți, pe lângă cele agricole. De exemplu, ne ajută să izolăm casa. Toate casele au nevoie de izolare termică. Ce ar fi dacă am izola casele cu un strat de 10 cm de pământ, în loc de 10 cm de polistiren? Ar fi un avantaj foarte mare. Un alt avantaj ar fi consumul redus de apă”, a declarat acesta.

Grădina verticală face parte dintr-o serie mai vastă de experimente puse la cale de Mihai Oltean.

Prin acestea, românul dorește să transforme locuința într-un spațiu care să producă atât hrană, cât și energie.

Sursa foto: Capturi Antena 3 / Agricool

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