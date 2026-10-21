Prima pagină » Actualitate » Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat

Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat

Elena Ailuţoaei
Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni au obținut un soi omologat de dovleac de copt. Este cel mai dulce soi de dovleac din România cu un conținut de zahăr de până la 16%. Calitatea semințelor este mult mai bună și sunt valorificate la un preț de aproximativ 200 de lei kilogramul.

Fructul are coaja gri și forma turtită, iar cercetările vizează calitățile pulpei. Anul acesta a fost cultivat pe o suprafață de 2 hectare si au fost obținute în jur de 3 tone de dovleci.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat

Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat

„Este un dovleac de copt, ca dimensiuni, ca formă este rotund turtit, are culoare gri deschis, pulpă consistență, structurată bine, de culoare portocalie cu cavitate seminală, adică zona în care sunt semințele mică. Principalul atu al acestui soi este gustul. Este foarte dulce, analizele noastre de laborator au arătat pe parcursul a celor 2 ani de când îl avem în studiu de când este omologat că conținutul în substanța uscată solubilă depășește ușor 15%, chiar ajungând până la 20%. Alți dovleci au sub 14%”, spune Ștefan Nanu, directorul Stațiunii de Cercetare Dăbuleni.

Cel mai dulce dovleac din țară

„Biologic, el a fost selecționat pentru gust și, bineînțeles, pentru condițiile de sol. Nisipul, temperatura și insolația, adică soarele, fac ca el să acumuleze mai mult zahăr decât în alte zone. Este cu adevărat cel mai dulce dovleac existent la ora asta în România”, spune unul dintre cercetătorii stațiunii.

Semintele se pot cumpăra de la statiune cu 200 de lei kilogramul. Sunt fermieri care deja au cultivat și sunt mulțumiți de productie. Anul viitor, cei de la stațiune vor să dubleze suprafață cultivată cu dovleci.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie
15:34
Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
15:22
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
REACȚIE Diana Buzoianu, avertisment la plecarea din Ministerul Mediului: ”Câți credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”
15:15
Diana Buzoianu, avertisment la plecarea din Ministerul Mediului: ”Câți credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”
LEGE CCR a amânat mai multe sesizări de neconstituţionalitate. Printre acestea se află şi aceea a USR şi PNL pe numirile de la Camera Deputaţilor
15:09
CCR a amânat mai multe sesizări de neconstituţionalitate. Printre acestea se află şi aceea a USR şi PNL pe numirile de la Camera Deputaţilor
NEWS ALERT DIICOT recunoaște că, în timpul perchezițiilor, a plantat microfoane în casa lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat la prezidențiale ar fi vrut să le distrugă
14:53
DIICOT recunoaște că, în timpul perchezițiilor, a plantat microfoane în casa lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat la prezidențiale ar fi vrut să le distrugă
ECONOMIE Curs valutar BNR, 21 octombrie 2026. Euro crește din nou, dolarul scade. Ce se întâmplă cu lira sterlină
14:48
Curs valutar BNR, 21 octombrie 2026. Euro crește din nou, dolarul scade. Ce se întâmplă cu lira sterlină
Mediafax
Roșii „de lux”. Motivul pentru care 1 kilogram de roșii costă 10 lei la Roma
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
Fața nevăzută a aisbergului revoltelor care riscă să scufunde UE. Radiografia unui expert de la Sorbona
Mediafax
Liniștea din România ar putea dura 6 luni. Ce scriu ziarele internaționale despre guvernul Niculescu?
Click
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Ce se întâmplă doctore
Bia TRS, veste extraordinară după lupta cu leucemia. Influencerița a aflat că boala a intrat în remisie: „E fantastic”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu gheața din Antarctica
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
FLASH NEWS George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”
15:30
George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”
FLASH NEWS Luca Niculescu spune că succesul Guvernului său se va măsura în rezultate concrete: autostrăzi, școli, spitale și capital pentru firmele românești
15:09
Luca Niculescu spune că succesul Guvernului său se va măsura în rezultate concrete: autostrăzi, școli, spitale și capital pentru firmele românești
CONTROVERSĂ Ce fel de echipamente comercializează firma care este cercetată în noul dosar al lui Călin Georgescu
15:02
Ce fel de echipamente comercializează firma care este cercetată în noul dosar al lui Călin Georgescu
INCIDENT Un nou caz de violență între elevi, după incidentul de la Bistrița. Un elev de 14 ani din Dâmbovița, amenințat cu moartea și bătut la școală. A cerut ordin de protecție
14:47
Un nou caz de violență între elevi, după incidentul de la Bistrița. Un elev de 14 ani din Dâmbovița, amenințat cu moartea și bătut la școală. A cerut ordin de protecție
JUSTIȚIE Un om de încredere al lui Viktor Orban, reținut de Parchetul Central din Ungaria. Fostul guvernator al Băncii Centrale Ungare este suspectat de fraudă economică și abuz în serviciu
14:43
Un om de încredere al lui Viktor Orban, reținut de Parchetul Central din Ungaria. Fostul guvernator al Băncii Centrale Ungare este suspectat de fraudă economică și abuz în serviciu
ULTIMA ORĂ Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, a fost trimisă în judecată de DNA, alături de afaceristul Fănel Bogos și de fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu. Trăilă, acuzată de complicitate la folosirea influenței
14:40
Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, a fost trimisă în judecată de DNA, alături de afaceristul Fănel Bogos și de fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu. Trăilă, acuzată de complicitate la folosirea influenței

Cele mai noi

Trimite acest link pe