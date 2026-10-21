Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat

Cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni au obținut un soi omologat de dovleac de copt. Este cel mai dulce soi de dovleac din România cu un conținut de zahăr de până la 16%. Calitatea semințelor este mult mai bună și sunt valorificate la un preț de aproximativ 200 de lei kilogramul.

Fructul are coaja gri și forma turtită, iar cercetările vizează calitățile pulpei. Anul acesta a fost cultivat pe o suprafață de 2 hectare si au fost obținute în jur de 3 tone de dovleci.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Este un dovleac de copt, ca dimensiuni, ca formă este rotund turtit, are culoare gri deschis, pulpă consistență, structurată bine, de culoare portocalie cu cavitate seminală, adică zona în care sunt semințele mică. Principalul atu al acestui soi este gustul. Este foarte dulce, analizele noastre de laborator au arătat pe parcursul a celor 2 ani de când îl avem în studiu de când este omologat că conținutul în substanța uscată solubilă depășește ușor 15%, chiar ajungând până la 20%. Alți dovleci au sub 14%”, spune Ștefan Nanu, directorul Stațiunii de Cercetare Dăbuleni.

Cel mai dulce dovleac din țară

„Biologic, el a fost selecționat pentru gust și, bineînțeles, pentru condițiile de sol. Nisipul, temperatura și insolația, adică soarele, fac ca el să acumuleze mai mult zahăr decât în alte zone. Este cu adevărat cel mai dulce dovleac existent la ora asta în România”, spune unul dintre cercetătorii stațiunii.

Semintele se pot cumpăra de la statiune cu 200 de lei kilogramul. Sunt fermieri care deja au cultivat și sunt mulțumiți de productie. Anul viitor, cei de la stațiune vor să dubleze suprafață cultivată cu dovleci.