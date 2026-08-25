Tanczos Barna a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Ministerul Agriculturii va acorda sprijin financiar crescătorilor de bovine și suine. Fermierii vor putea depune cereri începând cu data de 1 septembrie 2026.

Schemele de ajutor prevăd un sprijin de 11,9 euro/loc de cazare pentru porcul gras și de 13,7 euro/loc de cazare pentru animalele de reproducție. În cazul crescătorilor de bovine, Ministerul va aloca 68 de euro/cap de bovină sau bubalină, a mai anunțat Tanczos Barna.

„Sprijin pentru crescătorii de suine și bovine: cererile vor putea fi depuse începând cu 1 septembrie!

Schemele de sprijin inițiate de Ministerul Agriculturii pentru crescătorii de suine și bovine au fost promulgate, iar acum putem trece imediat la implementarea lor. Vorbim despre două sectoare importante, afectate de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu, iar obiectivul nostru este ca sprijinul să ajungă cât mai repede la fermieri.

Astăzi am stabilit măsurile necesare pentru ca, începând cu 1 septembrie 2026, fermierii să poată depune cererile pentru acordarea ajutorului. APIA va publica în cursul acestei săptămâni Ghidul solicitantului, cu toate informațiile necesare privind depunerea cererilor.

Sprijinul acordat: