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Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski, invitaţi de Maia Sandu să asiste la parada din 27 august, de Ziua Independenţei Republicii Moldova

Olga Borșcevschi
Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski, invitaţi de Maia Sandu să asiste la parada din 27 august, de Ziua Independenţei Republicii Moldova
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Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sunt așteptați joi, 27 august, la Chișinău, la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, a transmis marţi Preşedinţia de la Chişinău.

Republica Moldova marchează joi 35 de ani de la proclamarea Independenţei. Cu această ocazie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi în alte locuri din Chişinău vor fi organizate mai multe evenimente festive și o paradă militară.

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Amintim că, anul trecut, de Ziua Limbii Române, sărbătorită pe 31 august, președintele României, Nicușor Dan, a făcut o vizită în Republica Moldova. (Mai multe detalii AICI)

Sursa: Facebook / Nicușor Dan

În 2025, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu i-a avut oaspeți la Chișinău pe președintele Franței, Emmanuel Macron, pe cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și pe prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

Foto: Hepta

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență față de Uniunea Sovietică.

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