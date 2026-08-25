Leonid Radvinsky, miliardarul de origine ucraineană și fostul proprietar majoritar al OnlyFans, a încasat dividende de peste 709 milioane de dolari cu doar câteva luni înainte de a muri de cancer la vârsta de 43 de ani. Datele financiare au fost publicate oficial de Fenix International, compania-mamă a platformei, scrie BBC.

Potrivit raportului financiar depus în Marea Britanie, suma uriașă a fost distribuită în două tranșe principale, dintre care 535 de milioane de dolari au fost plătiți în anul fiscal încheiat în noiembrie 2025. Restul de 174 de milioane de dolari au fost virați în tranșe suplimentare între ianuarie și martie, chiar înainte de decesul său. În total, de când a preluat platforma în 2018 și până la moartea sa, Radvinsky a strâns peste 2 miliarde de dolari doar din dividende. Compania este deținută acum de soția acestuia, Iekaterina „Katie” Chudnovski.

Platforma OnlyFans găzduiește o gamă largă de conținut pe bază de abonament, de la gătit la videoclipuri de fitness, dar este cel mai bine cunoscută pentru pornografie și pentru transformarea conținutului online pentru adulți prin încurajarea conexiunii personale dintre lucrătorii sexuali și abonați.

OnlyFans are doar 47 de angajați. Companiile cu profituri atât de mari rareori au un personal atât de mic. Spre exemplu, gigantul britanic de retail Marks and Spencer, care are peste 65.000 de angajați, a înregistrat un profit de 671 de milioane de lire sterline anul trecut, spre deosebire de profitul de 714 milioane de dolari obținut de OnlyFans înainte de taxe.

Platforma a câștigat popularitate în timpul pandemiei de Covid-19, moment în care Radvinsky a fost inclus pe lista anuală a miliardarilor din revista Forbes doar trei ani mai târziu. Site-ul este cunoscut pentru modul în care încurajează creatorii și fanii să se conecteze prin transmisiuni live, mesaje personalizate și solicitări directe pentru fotografii și videoclipuri personalizate. În schimbul găzduirii materialului, OnlyFans preia o cotă de 20% din toate plățile.

În anul 2025, site-ul avea 132 de milioane de abonați plătitori și 2,5 milioane de creatori activi în 2025. Creșterea masivă a popularității sub conducerea lui Radvinsky a atras, de asemenea, atenți legislatorilor și a autorităților de reglementare asupra conținutului său pentru adulți, care au dus în cele din urmă la dezvăluiri despre exploatare, constrângere și violență comise împotriva creatorilor OnlyFans.

Keily Blair, directorul executiv al OnlyFans, a declarat marți că firma a plătit peste 30 de miliarde de dolari creatorilor de la lansarea sa, acum un deceniu.