Prima pagină » Știri externe » Fostul proprietar al platformei OnlyFans a încasat sute de milioane de dolari înainte de moartea sa. La ce valoare se ridică dividendele încasate

Fostul proprietar al platformei OnlyFans a încasat sute de milioane de dolari înainte de moartea sa. La ce valoare se ridică dividendele încasate

Fostul proprietar al platformei OnlyFans a încasat sute de milioane de dolari înainte de moartea sa. La ce valoare se ridică dividendele încasate
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Leonid Radvinsky, miliardarul de origine ucraineană și fostul proprietar majoritar al OnlyFans, a încasat dividende de peste 709 milioane de dolari cu doar câteva luni înainte de a muri de cancer la vârsta de 43 de ani. Datele financiare au fost publicate oficial de Fenix International, compania-mamă a platformei, scrie BBC.

Potrivit raportului financiar depus în Marea Britanie, suma uriașă a fost distribuită în două tranșe principale, dintre care 535 de milioane de dolari au fost plătiți în anul fiscal încheiat în noiembrie 2025. Restul de 174 de milioane de dolari au fost virați în tranșe suplimentare între ianuarie și martie, chiar înainte de decesul său. În total, de când a preluat platforma în 2018 și până la moartea sa, Radvinsky a strâns peste 2 miliarde de dolari doar din dividende. Compania este deținută acum de soția acestuia, Iekaterina „Katie” Chudnovski.

Platforma OnlyFans găzduiește o gamă largă de conținut pe bază de abonament, de la gătit la videoclipuri de fitness, dar este cel mai bine cunoscută pentru pornografie și pentru transformarea conținutului online pentru adulți prin încurajarea conexiunii personale dintre lucrătorii sexuali și abonați.

OnlyFans are doar 47 de angajați. Companiile cu profituri atât de mari rareori au un personal atât de mic. Spre exemplu, gigantul britanic de retail Marks and Spencer, care are peste 65.000 de angajați, a înregistrat un profit de 671 de milioane de lire sterline anul trecut, spre deosebire de profitul de 714 milioane de dolari obținut de OnlyFans înainte de taxe.

Platforma a câștigat popularitate în timpul pandemiei de Covid-19, moment în care Radvinsky a fost inclus pe lista anuală a miliardarilor din revista Forbes doar trei ani mai târziu. Site-ul este cunoscut pentru modul în care încurajează creatorii și fanii să se conecteze prin transmisiuni live, mesaje personalizate și solicitări directe pentru fotografii și videoclipuri personalizate. În schimbul găzduirii materialului, OnlyFans preia o cotă de 20% din toate plățile.

În anul 2025, site-ul avea 132 de milioane de abonați plătitori și 2,5 milioane de creatori activi în 2025. Creșterea masivă a popularității sub conducerea lui Radvinsky a atras, de asemenea, atenți legislatorilor și a autorităților de reglementare asupra conținutului său pentru adulți, care au dus în cele din urmă la dezvăluiri despre exploatare, constrângere și violență comise împotriva creatorilor OnlyFans.

Keily Blair, directorul executiv al OnlyFans, a declarat marți că firma a plătit peste 30 de miliarde de dolari creatorilor de la lansarea sa, acum un deceniu.

„OnlyFans oferă oportunități reale oamenilor reali prin crearea unui spațiu sigur și reglementat, unde oamenii își pot monetiza conținutul cu ajutorul unei baze globale de fani”, a spus Keily Blair.

„Fiind o companie cu sediul în Marea Britanie, am adus, de asemenea, o contribuție semnificativă la economia britanică, plătind peste 600 de milioane de lire sterline în impozite pe profit din 2016 până în prezent”, a completat aceasta.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS O altă dronă, găsită în apropierea aeroportului din Leipzig. Merz: „Atacatorii vor plăti”
16:19
O altă dronă, găsită în apropierea aeroportului din Leipzig. Merz: „Atacatorii vor plăti”
CONTROVERSĂ Frații Andrew și Tristan Tate închiriau mașini de lux, iahturi și ceasuri scumpe ca să pară mai bogați. Ce au dezvăluit avocații acestora
16:06
Frații Andrew și Tristan Tate închiriau mașini de lux, iahturi și ceasuri scumpe ca să pară mai bogați. Ce au dezvăluit avocații acestora
CONTROVERSĂ Donald Trump vrea să schimbe din nou geografia mondială. După Golful Mexicului, acum este vizat și un mare lac de la granița de nord
15:15
Donald Trump vrea să schimbe din nou geografia mondială. După Golful Mexicului, acum este vizat și un mare lac de la granița de nord
FLASH NEWS Un avion militar al Statelor Unite a aterizat în secret la Moscova. Ce speculații au apărut în urma vizitei misterioase
13:52
Un avion militar al Statelor Unite a aterizat în secret la Moscova. Ce speculații au apărut în urma vizitei misterioase
FLASH NEWS Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, și fiul său au fost arestați. Ce acuzații li se aduc
13:21
Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, și fiul său au fost arestați. Ce acuzații li se aduc
ECONOMIE Bitcoin urcă spectaculos spre 80.000 de dolari: e cea mai puternică creștere în trei zile din 2023 încoace
11:23
Bitcoin urcă spectaculos spre 80.000 de dolari: e cea mai puternică creștere în trei zile din 2023 încoace
Mediafax
Atacul lui Radu Oprea la adresa lui Miruță: „Se laudă nevoie mare cu vrednicia lui de la UM Sadu”
Digi24
Scenă bizară în Parlament: Un senator PNL a apărut dezbrăcat în fața colegilor. „Cine e în pielea goală acolo?”
Cancan.ro
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
Cordonul sanitar împotriva populiștilor se fisurează. De ce partidele tradiționale ajung să colaboreze cu radicalii
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Rechinul care poate trăi 400 de ani: este cel mai longeviv vertebrat cunoscut de pe Pământ
FLASH NEWS Nicușor Dan a promulgat o nouă lege privind TVA. Ce contribuabili pot scăpa de obligațiile fiscale
16:33
Nicușor Dan a promulgat o nouă lege privind TVA. Ce contribuabili pot scăpa de obligațiile fiscale
SCANDAL Un consilier local din Ploiești a găsit o metodă neobișnuită de a ironiza „realizările” Primăriei. Ce gest a făcut alesul local
16:27
Un consilier local din Ploiești a găsit o metodă neobișnuită de a ironiza „realizările” Primăriei. Ce gest a făcut alesul local
FLASH NEWS Cum a izbucnit scandalul Fănel Bogos în presă. Afaceristul a confirmat că fost în biroul premierului Ilie Bolojan
16:19
Cum a izbucnit scandalul Fănel Bogos în presă. Afaceristul a confirmat că fost în biroul premierului Ilie Bolojan
SCANDAL Cine este controversata Cristina Trăilă, pusă sub acuzare de DNA. Avocata Schweighofer și legăturile cu Florian Coldea. Îi plătea salariul lui Orban când era președintele PNL și nu avea serviciu
16:05
Cine este controversata Cristina Trăilă, pusă sub acuzare de DNA. Avocata Schweighofer și legăturile cu Florian Coldea. Îi plătea salariul lui Orban când era președintele PNL și nu avea serviciu
Bomba lui Ponta! Litigiile din programul SAFE se vor judeca la Paris potrivit legii care a fost votată de Parlament. „Cine este autorul? Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Bolojan”
16:02
Bomba lui Ponta! Litigiile din programul SAFE se vor judeca la Paris potrivit legii care a fost votată de Parlament. „Cine este autorul? Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Bolojan”
CONTROVERSĂ Primă de pensionare record la ROMATSA. Cât a primit un fost angajat
15:56
Primă de pensionare record la ROMATSA. Cât a primit un fost angajat

Cele mai noi

Trimite acest link pe