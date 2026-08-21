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Dronele pentru agricultură, în vizorul Comisiei Europene. Reforma care ar putea schimba modul în care aparatele sunt utilizate

Dronele pentru agricultură, în vizorul Comisiei Europene. Reforma care ar putea schimba modul în care aparatele sunt utilizate
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Comisia Europeană pregătește modificarea regulilor privind folosirea dronelor în agricultură. La Bruxelles este căutat un cadru legal comun pentru toate statele membre. Reforma ar putea permite și pulverizarea pesticidelor cu drone, o schimbare cerută de mai mulți ani.

Dronele agricole s-au răspândit rapid în lume începând cu anii 2010. În Europa, folosirea lor este permisă doar în anumite situații. Comisia Europeană vrea să schimbe aceste reguli și să extindă utilizarea dronelor în agricultură.

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Dronele pentru agricultură, în vizorul Comisiei Europene. Reforma care ar putea schimba modul în care aparatele sunt utilizate

Dronele pentru agricultură, în vizorul Comisiei Europene

Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a susținut că Europa deține tehnologia necesară pentru a fi lider în agricultură.

„Europa are talentul și tehnologia necesare pentru a fi lider în agricultura digitală. Acum trebuie să ne asigurăm că fermierii beneficiază de acestea”, a scris marți, pe Bluesky, comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, arată Politico.

Dronele agricole sunt reglementate în UE atât prin normele privind aviația, cât și prin legislația privind pesticidele. O directivă din 2009 interzice pulverizarea aeriană, însă regulile au fost concepute înainte ca aparatele să fie folosite pe scară largă în agricultură. Statele UE pot permite pulverizarea aeriană doar în situații speciale, fiind vorba despre terenuri greu accesibile sau periculoase pentru lucrători. Printre exemple se numără podgoriile terasate, livezile și terenurile inundate.

Susținătorii reformei spun că procedura actuală este prea complicată. Ei consideră că avantajele dronelor sunt mai mari decât limitele actuale. În opinia lor, UE riscă să rămână în urmă la capitolul tehnologie agricolă. Dronele pot monitoriza culturile și detecta rapid dăunătorii sau lipsa apei. Ele pot aplica îngrășăminte și pesticide doar în zonele afectate. Susținătorii spun că astfel pot fi reduse consumul de substanțe chimice, costurile și impactul asupra mediului. Dronele electrice ar avea și emisii mai mici decât tractoarele.

Încă există „lacune importante de cunoaștere”

Comisia Europeană recunoaște că există încă multe „lacune importante de cunoaștere” privind folosirea dronelor pentru pesticide. Nu este clar cât de mult se pot împrăștia substanțele sau care drone sunt cele mai precise. Comisia de la Bruxelles a precizat că „dronele sunt tehnologia cel mai mult împiedicată de actualul cadru, chiar dacă acestea ar putea contribui la o utilizare mai durabilă a pesticidelor”.

Sunt pregătite noi reguli pentru dronele agricole. În paralel, strategia digitală pentru agricultură ar urma să fie prezentată până la sfârșitul anului. Bruxelles-ul vrea ca Europa să devină un lider în agricultura de precizie.

„Inteligența artificială, sateliții, dronele și agricultura de precizie pot crește productivitatea, pot permite utilizarea mai eficientă a resurselor și pot reduce birocrația”, a declarat Hansen.

O reformă anterioară a regulilor privind dronele a fost blocată de disputa privind reducerea pesticidelor. În decembrie 2024, 15 state membre au cerut Comisiei Europene o nouă propunere. Fermierii susțin că dronele pot reduce cantitatea de pesticide și impactul asupra mediului.

Dronele pentru agricultură, în vizorul Comisiei Europene. Reforma care ar putea schimba modul în care aparatele sunt utilizate

Dronele pentru agricultură, în vizorul Comisiei Europene. 

Organizațiile de mediu solicită prudență în utilizarea dronelor agricole

Comisia Europeană a inclus relaxarea regulilor pentru drone în pachetul „omnibus” privind siguranța alimentelor și furajelor. Pe de altă parte, pachetul este controversat și întâmpină opoziție. Printre subiectele disputate se află autorizarea pe termen nelimitat a unor substanțe active și regulile privind importurile agricole. Reforma ar permite statelor membre să autorizeze mai ușor folosirea dronelor agricole. Condiția este ca riscurile să nu fie mai mari decât în cazul pulverizării de la sol. Consiliul UE a susținut reguli care oferă guvernelor naționale mai multă libertate, iar criticile organizațiilor de mediu au fost relativ reduse.

Organizațiile de mediu cer prudență în autorizarea dronelor pentru pesticide. Ele invocă lipsa unor date științifice suficiente și probleme privind protecția datelor. Există și temeri că tehnologia ar putea favoriza fermele mari.

Altfel, schimbarea regulilor este susținută de statele membre. Modificarea face parte din pachetul „omnibus”. Dacă acesta nu va fi adoptat, reforma privind dronele ar putea fi din nou blocată.

Sursă foto: Shutterstock, Envato (imagini cu rol ilustrativ)

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