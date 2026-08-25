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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, numără centralele care ar fi trebuit să ne salveze de criza energetică

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, numără centralele care ar fi trebuit să ne salveze de criza energetică
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Petrișor Peiu reacționează la ignoranța cu care este tratată criza energetică a României, în contextul în care trei centrale și o hidrocentrală trebuiau să fie deja funcționale. Însă, pentru unele dintre proiecte, nu a fost ales nici măcar constructorul, iar în alte cazuri s-au lansat doar licitații pentru studii de fezabilitate.

Petrișor Peiu susține că centrala de la Iernut, cu o putere de 430 MW, trebuia să fie finalizată în anul 2019, însă, deși au trecut șapte ani, proiectul nu a fost finalizat. La finalul lunii mai, premierul demis Ilie Bolojan anunța că proiectul este „de extremă urgență”.

Proiectele pentru centrala de la Turceni (475 MW) și centrala de la Ișalnița (850 MW) au întâmpinat mai multe blocaje, iar în cazul celei din urmă nu a fost ales nici măcar constructorul. Cele două centrale trebuiau finalizate anul acesta, mai explică Petrișor Peiu.

Senatorul mai atrage atenția că, în cazul hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, s-au lansat până în prezent trei licitații doar pentru studiile de fezabilitate.

„Nu cred în coincidențe”

„Mi se pare extrem de ciudat că, în plină criză energetică, nimeni nu mai întreabă nimic de câteva proiecte:

  • centrala de la Iernut, care trebuia finalizată în 2019 și care nu este gata nici acum;
  • centralele de la Turceni și Ișalnița, care trebuiau să fie gata anul acesta și pentru care nu este ales nici măcar constructorul;
  • hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești, care ar fi trebuit și ea să fie gata și pentru care s-au lansat trei licitații doar pentru studii de fezabilitate”, subliniază Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR atrage atenția că, deși sunt foarte vocali atunci când vor să se facă auziți, ignoră subiecte importante, cum sunt cele patru proiecte energetice care ar putea scoate România din „criza energetică”.

„Cum de au uitat toți jurnaliștii, influencerii «pro-europeni» și marii politicieni de aceste proiecte?

Eu, unul, nu cred în coincidențe”, a conchis Petrișor Peiu, în postarea sa de pe Facebook.

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