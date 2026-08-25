Mii de consilieri locali și județeni din România sunt nevoiți să aleagă între a rămâne în funcțiile pentru care au fost aleși și a rămâne angajați ca funcționari publici sau personal contractual la stat. Incompatibilitatea începe miercuri, 26 august, și este stabilită de Legea nr. 165/2026, intrată în vigoare la data de 9 august 2026, care a modificat articolul 550 din Codul administrativ. Concret, alin. (6) din noul art. 550 prevede că regulile privind incompatibilitățile funcționarilor publici, cuprinse în art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, se aplică și personalului contractual din instituțiile publice.

În cazul în care cei vizați de incompatibilitate nu își vor da demisia din funcția de consilier sau nu își vor înceta contractul individual de muncă în instituția publică la care lucrează, Agenția Națională de Integritate (ANI) poate interveni pentru a-i îndepărta, pentru a aplica interdicții sau pentru a anula hotărâri de consiliu.

Ce mesaj a circulat pe grupurile de partid înainte de intrarea în vigoare a situației de incompatibilitate

Cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a incompatibilității, mesajul de mai jos a circulat pe mai multe grupuri ale partidelor din România.

„INFORMARE URGENTĂ

Vă rog să transmiteți imediat această informare în organizațiile locale și să îi identificați pe colegii care se pot afla în situația de mai jos.

Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026, a modificat art. 550 din Codul administrativ.

Noul art. 550 alin. (6) prevede că regulile privind incompatibilitățile funcționarilor publici, cuprinse în art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, se aplică în mod corespunzător și personalului contractual.

Sunt vizate, în principal, persoanele care îndeplinesc simultan următoarele două condiții:

* au mandat de consilier local sau consilier județean;

* sunt angajate cu contract individual de muncă într-o autoritate sau instituție publică: primărie, consiliu județean, minister, agenție, serviciu public ori altă instituție administrativă.

Aceste persoane nu mai pot continua simultan activitatea profesională și exercitarea mandatului. Nu este necesară demisia din funcție sau din mandat. Soluția prevăzută de lege este suspendarea contractului individual de muncă.

Cadrele didactice, cercetătorii științifici și persoanele care lucrează în domeniul literar-artisitic, singurele exceptate specific de la suspendarea contractului de muncă

Cadrele didactice sunt exceptate expres prin art. 209 alin. (3) din Codul administrativ, care prevede că „sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice”. Excepția este susținută și de art. 96 din Legea nr. 161/2003, aplicabil personalului contractual prin noul art. 550 alin. (6). Prin urmare, profesorii pot continua activitatea didactică și pot exercita mandatul de consilier local sau județean, fără suspendarea contractului de muncă. Aceeași excepție se aplică cercetătorilor științifici și persoanelor care desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice. Excepția nu se aplică automat personalului administrativ, tehnic sau auxiliar din unitățile de învățământ.

Noul art. 553² alin. (2) lit. l) din Codul administrativ acordă un termen de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității.

Termenul-limită este azi 25 august 2026, inclusiv.

Persoanele vizate trebuie să depună imediat la angajator o notificare sau cerere scrisă și înregistrată prin care solicită suspendarea contractului individual de muncă, în temeiul:

* art. 550 alin. (6) din Codul administrativ;

* art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 161/2003;

* art. 50 lit. i) din Codul muncii.

Din 26 august 2026, lipsa unui asemenea demers poate constitui abatere disciplinară și poate conduce la o evaluare a incompatibilității de către Agenția Națională de Integritate.

Nu intră automat în această situație toate persoanele plătite din fonduri publice. Personalul suport, personalul cu statut special și angajații companiilor de stat trebuie analizați separat, în funcție de postul ocupat și de legislația specială aplicabilă.

Dacă există orice neclaritate privind încadrarea postului, persoana respectivă trebuie să solicite urgent un punct de vedere scris compartimentului juridic și departamentului de resurse umane. Important este ca demersul să fie făcut și înregistrat cel târziu la 25 august 2026.

Până la clarificarea și corectarea urgentă a acestei situații în Parlament, recomandăm persoanelor vizate să solicite, ca măsură de protecție, suspendarea temporară a contractului individual de muncă. Intenția noastră este să rezolvăm această problemă legislativă cât mai repede, astfel încât persoanele afectate să își poată relua activitatea în condiții de deplină legalitate”, este mesajul care a circulat noaptea trecută pe grupurile de partid.