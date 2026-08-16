În comuna Călărași, din Dolj, fermierii au început să abandoneze culturile, după ce prețurile au scăzut, iar cumpărătorii sunt tot mai puțini. În aceste condiții, continuarea irigațiilor a devenit o cheltuială greu de susținut, mai ales din cauza prețului ridicat al combustibilului și a costurilor generate de criza energetică.

Prețul pepenilor și al legumelor a scăzut atât de mult încât, pentru unii fermieri, nici măcar recoltarea nu mai este rentabilă. Costurile cu forța de muncă ajung să fie mai mari decât banii pe care îi pot obține din vânzare producției. În piețe, fermierii spun că întâietate au samsarii, care ajung să vândă marfa la prețuri de câteva ori mai mari.

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La vânzarea en-gros, pepenii se dau cu aproximativ 50 de bani pe kilogram, în timp ce pentru vinete fermierii primesc în jur de un leu pe kilogram.

Situația este la fel de complicată și în cazul culturilor de legume. Ardeii, vinetele și roșiile ajung să se strice pe câmp, deoarece temperaturile sunt ridicate.

Lucian Urucu, fermier din comuna Călărași, Dolj, a cultivat vinete pe o suprafață de 20 de ari. După câteva recoltări, canicula a început să afecteze plantele, iar o parte dintre vinete s-au stricat. Fermierul a decis să renunțe la cultură, chiar dacă printre cele rămase se mai găsesc vinete care ar putea fi comercializate.

Tot în comuna Călărași sunt culturi întregi abandonate pe câmpuri. Pepenii și legumele zac în arșită, iar în perioada următoare fermierii vor fi nevoiți să le distrugă și să încorporeze culturile pentru a elibera terenurile.