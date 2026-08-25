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Leul crește față de euro pentru a doua zi consecutiv. Care sunt cotațiile de ultimă oră ale BNR

Leul crește față de euro pentru a doua zi consecutiv. Care sunt cotațiile de ultimă oră ale BNR
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Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 25 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Cifrele arată că moneda națională a câștigat teren în lupta cu moneda europeană, dar și în raport cu francul elvețian și dolarul american. Moneda națională a raportat o scădere doar în raport cu lira sterlină.

Leul câștigă teren în lupta cu dolarul și euro. Moneda europeană scade pentru a doua zi consecutiv

Valoarea leului românesc a crescut, marți, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2534 lei, în scădere cu 0,0002 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2536 lei. Față de cursul de vineri, 21 august, când euro era cotat la 5,2581 lei, moneda europeană a scăzut cu 0,0047 lei.

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Sursa: Curs BNR

Moneda națională a câștigat teren și în raport cu dolarul american, cotat de BNR la 4,5014 lei, în scădere cu 0,0023 lei față de ziua precedentă. Comparativ cu vineri, 21 august, când dolarul era cotat la 4,4926 lei, moneda americană este cu 0,0088 lei mai scumpă.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,6099 lei, cu 0,0032 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,6131 lei. Față de vineri, când francul valora 5,6230 lei, moneda elvețiană a scăzut cu 0,0131 lei. Doar lira sterlină a crescut la 6,1425 lei, de la 6,1399 lei în ziua precedentă. Creșterea este de 0,0026 lei.

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