Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a avut un mesaj dur la adresa președintelui CNAS, căruia îi cere în mod public demisia. Rogobete îl acuză pe Horațiu Moldovan că a minimalizat problemele privind accesul la citostatice și alte tratamente, etichetând criza drept „falsă”.
Într-o postare pe contul său de Facebook, Alexandru Rogobete îl critică pe șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, care susține că nu ar exista o criză a citostaticelor
și nici lipsuri de medicamente importante.
Rogobete îl acuză de minciună pe șeful CNAS
În mesajul său, fostul ministru îl acuză pe Horațiu Moldovan că a încercat să elimine medicamentele ieftine din listă și că s-a opus reformei de a sparge monopolul CNAS. Mai mult, acesta ar încerca să reducă finanțarea spitalelor mici și chiar să le desființeze.
„CER PUBLIC DEMISIA (SAU DEMITEREA) PREȘEDINTELUI CNAS! ACCESUL LA MEDICAMENTE NU ESTE O „FALSĂ CRIZĂ”!
Ieri, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, ne-a explicat senin că „nu este o criză a citostaticelor”, că „nu există lipsuri” și că „totul este în regulă”.
Cer public demisia sau demiterea domnului Președinte Horațiu Moldovan și explic, punctual, de ce:
A declarat total iresponsabil și ”senin” că „nu este o criză a citostaticelor”, că „nu există lipsuri” și că „totul este în regulă”. S-a dovedit că a mințit. Fie din nepricepere, fie din reavoință.
Este același om care a susținut eliminarea unor medicamente ieftine din liste, deși unele sunt utilizate de milioane de pacienți, în special persoane vulnerabile.
A susținut anul trecut modificări privind accesul prin ordonanțe președințiale, cărora m-am opus. Astăzi avem copii pentru care accesul la anumite tratamente pentru epilepsie este dificil, pacienți care caută anumite citostatice și spitale publice care primesc finanțarea cu țârâita de la CNAS și încearcă să supraviețuiască de la o lună la alta.
S-a opus reformei reale (nu imaginare) de a sparge monopolul CNAS din România și de a dezvolta sistemul de asigurǎri de sǎnǎtate.
Promovează, probabil în asentimentul șefului său politic Bolojan reducerea finanțării spitalelor mici. Nu este reformă, este incompetență, pentru că închiderea spitalelor nu înseamnă mai puțini bolnavi, înseamnă sufocarea centrelor de urgență deja supraaglomerate.
„Aștept să ne explice domnul Bolojan cum este minciuna compatibilă cu reforma”
În continuare, Alexandru Rogobete
îl acuză pe premierul Bolojan de cinism și de mimarea reformei, ca efect bolnavii oncologici fiind și mai expuși lipsei de tratament.
Între timp, pentru că am mari rezerve că se va întâmpla această demitere sau demisie, aștept să ne explice domnul Bolojan cum este minciuna compatibilă cu reforma și cum exact trec pacienții oncologici prin ”crize false și închipuite”.
Până la urmă, cinismul declarațiilor de ieri ar fi trebuit să fie urmat de o demitere automată a președintelui CNAS, dar poate în sistemul Bolojan cinismul este premiat (cine știe) mai ales dacă scade 1-2 % din deficit cu orice preț, chiar și cu cel al pacienților.
Președintele CNAS încearcă să pozeze în tehnocrat independent. A fost însă numit politic de secretar de stat la Ministerul Sănătății și apoi numit politic de la conducerea CNAS. Nu aceasta este problema. Problema este ipocrizia de a pretinde că deciziile și declarațiile sale nu au nicio legătură cu politica pe care o execută.
Pentru cinismul declarațiilor de ieri, pentru ignorarea problemelor reale privind accesul la tratament și pentru lipsa de responsabilitate față de pacienți, îi cer public demisia președintelui CNAS.
CNAS trebuie condusă de cineva care apără accesul pacienților la sănătate, nu de cineva care le explică faptul că problemele lor sunt „false”.