Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a avut un mesaj dur la adresa președintelui CNAS, căruia îi cere în mod public demisia. Rogobete îl acuză pe Horațiu Moldovan că a minimalizat problemele privind accesul la citostatice și alte tratamente, etichetând criza drept „falsă”. criză a citostaticelor Într-o postare pe contul său de Facebook, Alexandru Rogobete îl critică pe șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, care susține că nu ar exista oși nici lipsuri de medicamente importante.

Rogobete îl acuză de minciună pe șeful CNAS

În mesajul său, fostul ministru îl acuză pe Horațiu Moldovan că a încercat să elimine medicamentele ieftine din listă și că s-a opus reformei de a sparge monopolul CNAS. Mai mult, acesta ar încerca să reducă finanțarea spitalelor mici și chiar să le desființeze.

„CER PUBLIC DEMISIA (SAU DEMITEREA) PREȘEDINTELUI CNAS! ACCESUL LA MEDICAMENTE NU ESTE O „FALSĂ CRIZĂ”!

Ieri, președintele CNAS,

Cer public demisia sau demiterea domnului Președinte Horațiu Moldovan și explic, punctual, de ce:

A declarat total iresponsabil și ”senin” că „nu este o criză a citostaticelor”, că „nu există lipsuri” și că „totul este în regulă”. S-a dovedit că a mințit. Fie din nepricepere, fie din reavoință.

„Aștept să ne explice domnul Bolojan cum este minciuna compatibilă cu reforma” Alexandru Rogobete În continuare,îl acuză pe premierul Bolojan de cinism și de mimarea reformei, ca efect bolnavii oncologici fiind și mai expuși lipsei de tratament.

Între timp, pentru că am mari rezerve că se va întâmpla această demitere sau demisie, aștept să ne explice domnul Bolojan cum este minciuna compatibilă cu reforma și cum exact trec pacienții oncologici prin ”crize false și închipuite”.

Până la urmă, cinismul declarațiilor de ieri ar fi trebuit să fie urmat de o demitere automată a președintelui CNAS, dar poate în sistemul Bolojan cinismul este premiat (cine știe) mai ales dacă scade 1-2 % din deficit cu orice preț, chiar și cu cel al pacienților. Președintele CNAS încearcă să pozeze în tehnocrat independent. A fost însă numit politic de secretar de stat la Ministerul Sănătății și apoi numit politic de la conducerea CNAS. Nu aceasta este problema. Problema este ipocrizia de a pretinde că deciziile și declarațiile sale nu au nicio legătură cu politica pe care o execută. Pentru cinismul declarațiilor de ieri, pentru ignorarea problemelor reale privind accesul la tratament și pentru lipsa de responsabilitate față de pacienți, îi cer public demisia președintelui CNAS.