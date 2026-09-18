Comisia Europeană accelerează tranziția către euro digital. Vicepreședintele CE, Valdis Dombrovskis: „Nu este conceput pentru a înlocui numerarul”

Comisia Europeană anunță noi măsuri pentru a crește competitivitatea economiei UE prin consolidarea autonomiei financiare a Uniunii. Vicepreședintele executiv al Comisiei, Valdis Dombrovskis, a declarat la Dublin că instituția vrea să reducă suprapunerile și costurile administrative pentru bănci, fără să renunțe la standardele de reziliență introduse după criza financiară globală.

Declarațiile vin într-un moment în care Bruxelles-ul își construiește agenda de competitivitate în jurul ideii de reducere a vulnerabilităților strategice ale economiei europene.

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Miza: O economie europeană mai competitivă

Într-un discurs susținut la forumul Eurofi de la Dublin, Dombrovskis a prezentat euro digital, consolidarea rolului internațional al euro și simplificarea regulilor bancare ca elemente ale aceluiași obiectiv: o economie europeană mai competitivă și mai puțin dependentă de infrastructuri și decizii din afara UE.

„Știm că Europa nu poate controla toate forțele care tulbură lumea noastră. Dar asta nu înseamnă că nu avem capacitatea de a acționa. Putem – și trebuie – să acționăm pentru a valorifica oportunitățile pe care le oferă această nouă eră și pentru a depăși efectele sale cele mai nefavorabile.

Aceasta este singura modalitate de a garanta prosperitatea și securitatea noastră pe termen lung.

Știm că stabilitatea macroeconomică și creșterea susținută reprezintă fundațiile esențiale pe care va fi construită această Europă mai prosperă și mai sigură. Așezarea acestei fundații presupune să creăm o economie europeană mai competitivă”, a declarat comisarul european.

Euro digital, în legătură directă cu autonomia strategică a Europei

Dombrovskis a pus proiectul euro digital în legătură directă cu autonomia strategică a Europei. Potrivit acestuia, ponderea numerarului în tranzacțiile la punctele de vânzare a scăzut de la 72% în 2019 la 52% în 2024, în timp ce UE nu dispune în prezent de un mijloc european propriu de plată digitală care să acopere acest spațiu.

Vicepreședintele Comisiei a subliniat că euro digital nu este conceput pentru a înlocui numerarul și nici pentru a concura cu furnizorii privați de servicii de plată. Bancnotele și monedele euro „vor rămâne”, iar Pachetul privind moneda unică propus de Comisie include măsuri pentru consolidarea accesului la numerar și a acceptării acestuia în zona euro.

În schimb, proiectul ar urma să ofere infrastructura necesară pentru plățile digitale în moneda europeană și să reducă dependența de furnizori din afara Europei. Dombrovskis a arătat că aproape două treimi dintre tranzacțiile cu cardul din zona euro trec în prezent prin furnizori non-europeni, iar 13 state membre din zona euro se bazează integral pe scheme internaționale de plată.

Comisia susține că negocierile legislative privind euro digital ar trebui finalizate cât mai repede. Dombrovskis a salutat obiectivul Președinției irlandeze a Consiliului UE de a încheia negocierile în trilog înainte de sfârșitul anului, iar prima emisiune a euro digital este vizată pentru 2029.

Euro, ca instrument de reducere a vulnerabilităților

A doua direcție prezentată de Dombrovskis este consolidarea rolului internațional al euro. Potrivit acestuia, o utilizare mai largă a monedei unice la nivel global ar putea reduce vulnerabilitățile economice și financiare ale UE și, în același timp, ar putea contribui la competitivitate prin reducerea costurilor de finanțare și protejarea importatorilor și exportatorilor europeni de fluctuațiile cursului de schimb.

Oficialul european a legat însă atractivitatea internațională a euro de performanța economiei europene. Printre direcțiile necesare în acest sens a enumerat aprofundarea pieței unice, implementarea Uniunii Economiilor și Investițiilor, consolidarea capacităților de apărare și extinderea rețelei comerciale și a parteneriatelor UE.

Un exemplu concret invocat de Dombrovskis este piața obligațiunilor UE. Acesta a susținut că obligațiunile emise de UE ar trebui reconsiderate în ceea ce privește includerea lor în indicii obligațiunilor suverane.

Valoarea obligațiunilor UE aflate în circulație a ajuns la aproximativ 800 de miliarde de euro, față de circa 50 de miliarde de euro la începutul deceniului. Potrivit lui Dombrovskis, piața obligațiunilor UE este în prezent a doua cea mai mare piață europeană pentru datorie cu rating AAA și a treia la nivel global.

Comisia intenționează să discute cu furnizorii de indici și cu industria financiară pentru includerea obligațiunilor UE în indicii obligațiunilor suverane, măsură despre care Dombrovskis spune că ar contribui la eficientizarea pieței europene de obligațiuni.

Bruxelles-ul vrea mai puțină birocrație pentru companii și bănci

A treia componentă a agendei este simplificarea reglementărilor. Comisia Europeană consideră că reglementarea excesivă crește costurile, descurajează investițiile și consumă resurse care ar putea fi direcționate către inovare.

Potrivit lui Dombrovskis, Comisia a prezentat deja 12 propuneri majore de simplificare de tip Omnibus, precum și alte inițiative în mai multe domenii. Acestea ar urma să genereze economii de cel puțin 17 miliarde de euro pe an în costuri administrative nete pentru companiile europene.

Sectorul bancar este inclus în această agendă. Comisia consideră că reformele introduse după criza financiară, deși justificate individual, au ajuns să genereze suprapuneri și complexitate inutilă.

În iulie, Comisia a prezentat măsuri pentru consolidarea sectorului bancar european și susținerea creșterii economice. Potrivit lui Dombrovskis, următorul pas va fi un pachet dedicat competitivității și simplificării sectorului bancar, anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind Starea Uniunii și în scrisoarea de intenție aferentă. Obiectivul este un cadru mai proporțional pentru băncile mai mici și mai puțin complexe, menținând în același timp standardele internaționale și adaptând aplicarea acestora la circumstanțele europene.

„Simplificarea nu înseamnă dereglementare”

Printre măsurile enumerate de Dombrovskis se numără reducerea suprapunerilor și a costurilor de raportare, apropierea MREL de TLAC, simplificarea instrumentarului macroprudențial și revizuirea unor elemente precum output floor, tratamentul companiilor fără rating, activele software și cadrul de remunerare.

Oficialul european a insistat că simplificarea cadrului de reglementare nu trebuie confundată cu dereglementarea. „Simplificarea nu înseamnă dereglementare”, a spus Dombrovskis, precizând că obiectivul este eliminarea complexității și a suprapunerilor care nu aduc beneficii, menținând în același timp reziliența sectorului bancar.

Potrivit Comisiei, cadrul prudențial introdus după criza financiară globală a făcut băncile europene mai reziliente, iar sectorul bancar a avut un rol de susținere în timpul crizelor succesive. În același timp, Bruxelles-ul consideră că un sector bancar competitiv este necesar pentru finanțarea creșterii economice pe termen lung, a inovării și a priorităților strategice ale UE.

În concluzie, Dombrovskis a prezentat cele trei direcții – euro digital, consolidarea rolului internațional al monedei unice și simplificarea cadrului bancar – ca părți ale unui singur demers european de consolidare a competitivității și a suveranității economice.