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MAE condamnă organizarea alegerilor de către Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei și regiunea transnistreană a Republicii Moldova

MAE condamnă organizarea alegerilor de către Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei și regiunea transnistreană a Republicii Moldova
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă organizarea, în perioada 18-20 septembrie 2026, a alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, dar și deschiderea unor secții de votare în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără acordul autorităților de la Chișinău.

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Astfel, MAE consideră că desfășurarea scrutinului în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și respinge orice încercare a Federației Ruse de a legitima, prin organizarea unor alegeri, consecințele acțiunilor sale pe teritoriul ucrainean.

„România respinge ferm orice încercare de a valida, prin organizarea unor procese electorale, consecințele acțiunilor ilegale ale Federației Ruse”, a transmis ministerul, potrivit stiripesurse.

Conform MAE, astfel de procese electorale „nu pot produce efecte juridice și nu pot modifica statutul internațional” al teritoriilor respective.

MAE mai condamnă și organizarea scrutinului rus în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimțământul autorităților constituționale de la Chișinău.

Conform instituției, demersul reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și contravine eforturilor autorităților moldovene și ale partenerilor internaționali de a facilita soluționarea politică a problemei transnistrene.

Țara noastră își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și Republicii Moldova, în limitele frontierelor recunoscute internațional.

MAE mai subliniază că Bucureștiul respinge orice acțiune unilaterală prin care Federația Rusă urmărește, conform autorităților române, să submineze ordinea juridică internațională.

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