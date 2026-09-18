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Siegfried Mureșan îi dă garanții lui Ilie Bolojan că nu-i va lua partidul dacă ajunge să conducă Guvernul. Ce promisiune i-a făcut premierul desemnat premierului demis

Olga Borșcevschi
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a respins ideea că, în cazul în care va ajunge șef al Guvernului, ar încerca să preia conducerea Partidului Național Liberal de la Ilie Bolojan, subliniind că își va concentra întreaga energie pe activitatea de la Palatul Victoria.

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Mureșan exclude preluarea șefiei PNL dacă ajunge premier

Întrebat dacă din poziția de premier va încerca să preia și conducerea Partidului Național Liberal, Siegfried Mureșan a negat categoric, precizând că va avea relații de bună colaborare cu șeful PNL Ilie Bolojan.

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„Dacă voi fi prim-ministru Guvernului României, îmi voi concentra toată energia pentru a face bine la Guvern și voi lucra în parteneriat cu președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, indiferent de poziția pe care domnia sa o ocupă în statul român”, a declarat Mureșan, vineri, la Digi24.

Siegfried Mureșan: „Nu caut să mă așez pe scaunele altora”

Premierul desemnat a subliniat că îl apreciază pe Ilie Bolojan și că nu este interesat să ocupe alte funcții în afara celor pe care le deține.

„Domnul Bolojan a făcut multe lucruri bune pentru România în ultimii ani și sunt convins că va continua să facă multe lucruri bune pentru România în anii următori. Și întotdeauna îmi văd de treaba mea și nu caut să mă așez pe scaunele altora”, a mai declarat el.

Siegfried Mureșan a exclus orice scenariu de tensiune sau scindare în cadrul PNL, punctând că nu va accepta inițiative împotriva conducerii actuale.

„Nu cred că colegii îmi vor propune acest lucru, fiindcă mă cunosc, voi lucra în parteneriat cu Ilie Bolojan și dacă într-un scenariu ipotetic cineva mi-ar spune haide să facem ceva împotriva președintelui Ilie Bolojan, aș refuza categoric să fac acest lucru”, a mai spus premierul desemnat.

Candidatul desemnat pentru functia de prim-ministru, Siegfried Muresan (D), sustine o declaratie de presa la sediul Senatului, alaturi de Ilie Bolojan (S), privind prioritatile noului Executiv si calendarul construirii majoritatii parlamentare, in Bucuresti, vineri, 18 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Siegfried Mureșan, europarlamentar din partea PNL, a fost nominalizat, joi, de către preşedintele Nicuşor Dan pentru a forma Guvernul, în încercarea de a debloca criza politică, dar şeful statului a precizat ulterior că va semna doar sâmbătă decretul de nominalizare, acesta urmând a fi publicat luni în Monitorul Oficial.

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