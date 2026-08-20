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Canicula închide ultima stațiune de schi de vară din Europa. În anii trecuți, august era o lună perfectă de schi la peste 3.000 m altitudine

Canicula închide ultima stațiune de schi de vară din Europa. În anii trecuți, august era o lună perfectă de schi la peste 3.000 m altitudine
Passo Stelvio, sursa Foto: Facebook
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Ultima stațiune de schi de vară din Emisfera Nordică a fost închisă din cauza valului de căldură extremă. Stațiunea din Passo Stelvio din Italia a suspendat temporar toate activitățile de schi pentru că temperaturile mari au dus la topirea învelișului de zăpadă.

Este pentru prima oară în istoria modernă când se întâmplă să nu mai existe nicio stațiune de schi de vară deschisă la nord de Ecuator.

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Canicula de la mare altitudine a topit zăpada pe Passo Stelvio

Decizia de a închide pârtia a fost luată de operatorul Sifas din motive de siguranță pentru turiști. Orice internaut care va deschide site-ul oficial va fi întâmpinat cu mesajul:

„Această decizie dureroasă, dar necesară a fost inevitabilă din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au afectat zona în ultimele săptămâni”. 

Stelvio sau Stilfser Joch este un pas alopin situat la 2757 de metri altitudine, care face legătura între Vinschgau din Tirolul de Sud cu Valtellina din Lombardia.

Pe platforma X, meteorologul Manuel Oberhuber a scris: „Alaltăieri, ultima stațiune de schi pe ghețar din Europa și-a încheiat sezonul de vară: Stilfserjoch, din Tirolul de Sud.”.

Telecabinele vor funcționa în continuare, iar vizitatorii vor putea vizita ghețarul.

Cum ar fi trebuit să arate în mod normal Passo Stelvio

Cum ar fi trebuit să arate în mod normal Passo Stelvio

Meteorologii au înregistrat temperaturi mari la mare altitudine pe Passo Stelvio, lipsa înghețului peste noapte și furtuni de ploaie repetate care au destabilizat ghețarul de la suprafață.

Operatorii susțin că stațiunea nu mai întrunește condiții de siguranță pentru turiști. Pe 10 august au fost închise alte stațiuni din Alpi, precum Saas-Fee și Zermatt din Elveția și Hintertux din Austria.

Se pot desfășura curse cu biciclete și drumeții

Se pot desfășura curse cu biciclete și drumeții

Un declin istoric: Nicio pârtie deschisă în Europa pentru prima dată în 80 de ani

În Norvegia a fost închisă stațiunea din Galdhoopiggen. Cu toate că schiatul de vară a intrat în declin de peste 30 de ani, este pentru prima oară în ultimii 80 de ani când nu mai este deschisă nicio stațiune de schi.

Sursa Foto: Zermatt Matterhorn

Sursa Foto: Zermatt Matterhorn

Chiar și pe durata pandemiei din 2020 și 2021, stațiuni ca Zermatt au fost deschise. În vara toridă a anului 2022, Hintertux a înregistrat un număr record de turiști datorită tehnologiilor care produceau zăpadă artificială.

Ghețarii au rămas „dezbrăcați”: Când s-ar putea redeschide pârtiile

Sursa Foto: Saas-Fee

Sursa Foto: Saas-Fee

Temperaturile record din vara acestui an au dus la o situație fără precedent, dezbrăcând ghețarii de zăpadă și expunând gheața.

Stațiunile Saas-Fee, Passo Stelvio și Zermatt vor fi redeschise când vor permite condițiile meteo, iar stațiunile din Austria vor reintra în funcțiune din septembrie.

Sursa Foto: Facebook

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