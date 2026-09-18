Decizia importantă, după întâlnirea dintre Nicușor Dan și Zelenski: România și Ucraina avansează proiectul de 200 de milioane de euro pentru drone

Nicușor Dan a anunțat că țara noastră va participa cu interceptoare pentru sistemele Patriot la un nou efort comun al statelor NATO de sprijinire a apărării aeriene a Ucrainei. Astfel, contribuția Bucureștiului va fi stabilită proporțional cu cea a celorlalte țări care dețin asemenea echipamente. Nicușor Dan nu a spus și câte interceptoare va transfera România și nici când va avea loc donația.

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Anunțul a fost făcut azi, în timpul vizitei lui Nicușor Dan în Ucraina, după întâlnirea bilaterală cu președintele Volodimir Zelenski și participarea la primul summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică.

„Este un efort comun al țărilor NATO care au interceptoare Patriot. România este una dintre ele și o să existe, repet, proporțional cu celelalte țări NATO care au interceptoare, o să existe o donație din partea României”, a declarat Nicușor Dan, potrivit stiripesurse.

Președintele României nu a dat informații despre tipul interceptoarelor, cantitatea care va fi transferată sau valoarea contribuției României.

Decizia anunțată de Nicușor Dan privește interceptoarele folosite de sistemele Patriot, și nu transferul unei noi baterii complete.

Totodată, în discuțiile cu Volodimir Zelenski, Nicușor Dan a abordat și accelerarea proiectelor comune privind producția și achiziția de drone.

Țara noastră are prevăzută prin programul european SAFE o componentă de 200 de milioane de euro destinată dronelor. Nicușor Dan a explicat că obiectivul este transformarea rapidă a finanțării disponibile în echipamente care să poată fi utilizate efectiv.

„Am discutat despre urgentare. După cum știți, în programul SAFE avem o componentă de 200 de milioane de euro pentru drone și am discutat unde suntem cu acest proces, pentru ca banii aceștia să fie transformați cât mai repede în echipamente. Asta este și în interesul nostru, și în interesul lor”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan nu a spus însă ce companii sunt implicate, ce tipuri de drone ar urma să fie fabricate sau achiziționate și nici calendarul proiectelor.