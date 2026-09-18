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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, apără Mercosur: „Este foarte bun pentru România”. „Nu am văzut niciun fermier care să protesteze”

Ruxandra Radulescu
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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a vorbit la DIGI24 despre semnarea controversatului acord Mercosur, care a generat reacții de revoltă atât printre fermierii români, cât și printre cei din celelalte state ale Uniunii Europene. Amintim că acordul a fost semnat, la începutul anului 2026, de guvernul Bolojan, în lipsa consultărilor cu Ministerul Agriculturii și sau cu reprezentanții fermierilor, fapt criticat intens la acel moment.

Întrebat despre criticile pe care i le-a adus Partidul Social Democrat, cu privire la semnarea memorandumului UE- Mercosur, Siegfried Mureșan a insistat că acest pas a fost în favoarea României și că nu  văzut „niciun fermier român care să se plângă”.

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„Acordul Mercosur e bun pentru România și poziția oficială a fost de susținere. Nu constituie un pericol pentru agricultura din România, după implementarea în primul an. A fost doar un populism.

Nu am văzut niciun fermier român care să fi ieșit să spună că a suferit, această afirmație a PSD e falsă”, a declarat Siegfried Mureșan.

Fermierii români, profund nemulțumiți de acordul Mercosur

Amintim că acordul Mercosur a generat nemulțumiri printre fermierii români, iar ministrul Agriculturii, de la vremea respectivă, Florin Barbu, a criticat inițiativa și a acuzat guvernul Bolojan că documentul a fost semnat fără consultări prealabile.

Florin Barbu i-a reproșat Oanei Țoiu, ministra Afacerilor Externe, că nu a ținut cont de opinia fermierilor români în discuțiile care au avut loc la nivelul UE cu privire la acordul Mercosur.

Ministrul Agriculturii avertiza că acordul ar putea afecta grav fermierii români dacă nu sunt introduse garanții ferme privind respectarea standardelor de siguranță alimentară, protecția mediului și bunăstarea animalelor pentru produsele importate din țările Mercosur.

Proteste în fața Comisiei Europene din cauza acordului Mercosur

Și fermierii din Europa, au protestat masiv împotriva Acordului Mercosur. Aceștia au reproșat Comisiei Europene faptul că vor avea o concurență neloială și că produsele extrem de ieftine care vor inunda piețele europene din America de Sud vor elimina, încet, dar sigur, produsele europene.

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