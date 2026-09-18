Ilie Bolojan pare să-și fi construit propriul culoar de comunicare în Bloomberg, iar numele celor două jurnaliste românce care i-au oferit primul interviu pentru publicație, în care avertiza că România este aproape de faliment și speria investitorii, reapare acum într-un moment cheie pentru formarea noului Guvern. Este vorba despre aceleași jurnaliste care, la aproape un an distanță, pun presiune pentru instalarea lui Siegfried Mureșan, omul lui Bolojan, în fruntea Guvernului prin presupusele „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch privind riscul ca România să ajungă în categoria „junk”.

La numai câteva săptămâni după instalarea Guvernului, Ilie Bolojan acorda, pe 14 august 2025, un interviu pentru Bloomberg în care avertiza că România poate ajunge în incapacitate de plată dacă Executivul nu intervine rapid asupra cheltuielilor. Interviul era semnat de jurnalistele românce Andra Timu și Irina Vilcu și avea un titlu care nu lăsa loc de prea multe interpretări: „Premierul României promite reduceri de cheltuieli mai drastice pentru a evita riscul de faliment”.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Bloomberg relata că proaspătul premier considera următoarele șase luni decisive pentru aplicarea unor măsuri radicale de reducere a cheltuielilor, în condițiile în care România trebuia să-și reducă rapid deficitul și să recâștige încrederea investitorilor.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate. Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, spunea atunci Bolojan.

De altfel, premierul Bolojan insista atunci că primul pachet de măsuri fiscale nu este suficient pentru corectarea dezechilibrelor bugetare și sublinia că este nevoie ca Guvernul să continue tăierile, altfel „singurul rezultat posibil este unul foarte rău”.

„Dacă primul set de măsuri fiscale nu este urmat de alte măsuri corective, ne vom întoarce exact de unde am plecat”, mai spunea premierul României.

După avertismentul lui Bolojan a început seria „România în criză”

De la interviul lui Bolojan din Bloomberg în care anunța că România este la un pas de faliment și speria investitorii s-a ajuns, un an mai târziu, la avertismentele privind intrarea țării în „junk” și la presiuni pentru instalarea lui Siegfried Mureșan în fruntea Guvernului. Între cele două momente se află însă relatările acelorași două jurnaliste.

În aprilie, Andra Timu și Irina Vilcu scriau că PSD se pregătea să-i retragă sprijinul lui Ilie Bolojan și să-i ceară demisia, cu precizarea că partidul voia să păstreze coaliția de guvernare, dar cu un alt prim-ministru. Nu era însă prezentată doar o schimbare politică la vârful Guvernului, ci o nouă amenințare pentru stabilitatea României, în condițiile în care plecarea lui Bolojan risca să arunce coaliția în aer.

La distanță de doar câteva zile, cele două jurnaliste reveneau cu un material al cărui ton ducea povestea și mai departe. România era din nou prezentată în mijlocul unei crize politice, coaliția risca să se destrame, iar disputa din jurul lui Bolojan era legată de măsurile de austeritate de care depindea redresarea finanțelor țării.

Pe 27 aprilie, relatarea devenea și mai apăsată. Jurnalistele notau cum povestea se muta de la amenințarea unei crize la tentativa concretă de înlăturare a premierului.

Jurnalistele notau că PSD și AUR se pregăteau să depună moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan și legau direct căderea Guvernului Bolojan de riscul ca România să nu mai poată continua eforturile de reducere a deficitului bugetar.

Pe 5 mai, cele două românce consemnau deznodământul, iar alarmismul era dus până la capăt. Jurnalistele avertizau că prăbușirea Guvernului Bolojan, după moțiunea de cenzură, putea întârzia reformele necesare pentru reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Cu alte cuvinte, după interviul în care Bolojan vorbea despre incapacitatea de plată a României, au urmat, sub aceleași două semnături, o serie de materiale construite în jurul acelorași scenarii despre ce se poate rupe, ce se poate prăbuși și ce riscă România să piardă.

De fiecare dată, jurnalistele românce par să fi adus în prim-plan câte un nou motiv de îngrijorare sub aparența unor analize echidistante.

Acum, jurnalistele pun presiune pentru instalarea omului lui Bolojan la cârma Guvernului

După căderea Guvernului, povestea nu s-a încheiat, ci a intrat într-o nouă etapă. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, pe 17 septembrie, pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, într-un moment în care România se află în continuare în mijlocul unei crize politice și fără o majoritate parlamentară clară.

Ilie Bolojan a salutat nominalizarea lui Mureșan și a transmis că aceasta oferă României șansa de a continua pe direcția de guvernare pe care o susține, în timp ce PNL, USR și UDMR urmează să înceapă discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României” / „Misiunea nu este una ușoară”

„România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară. Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor”, a precizat Ilie Bolojan într-o postare publicată pe Facebook.

De altfel, premierul demis a pus problema corect, misiunea nu este deloc ușoară, iar exact în acest punct apare și cea mai recentă piesă din această succesiune. La doar o zi după desemnarea lui Mureșan, Bloomberg a publicat, sub semnăturile acelorași două jurnaliste românce, un material construit în jurul avertismentului că România ar putea ajunge în categoria „junk” dacă actuala criză politică se prelungește.

Mureșan este desemnat premier, Bloomberg publică presupuse „îngrijorări”

Titlul și momentul în care apare materialul sunt cele care ridică semne de întrebare. „Avertismentul” invocat de Bloomberg este o declarație a unui analist Fitch într-un interviu pentru publicație, nicidecum un punct de vedere oficial al agenției de rating.

Doar că momentul în care apare materialul coincide cu momentul în care Siegfried Mureșan, omul lui Bolojan, încearcă să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru instalarea noului Executiv.

Astfel se închide o succesiune începută acum mai bine de un an. Aceeași echipă de jurnaliste care a semnat interviul în care Bolojan avertiza că România se apropie de incapacitate de plată a relatat lunile următoare despre criza politică, retragerea sprijinului pentru premier, căderea Guvernului și riscurile pentru reformele fiscale, iar acum, în momentul în care Guvernul Mureșan are nevoie de voturi în Parlament, publică un nou material despre presupusele „îngrijorări” privind ratingul României.