Prima pagină » Știri politice » Jurnalistele românce de la Bloomberg care amenință cu „junk” pentru a forța instalarea Guvernului Mureșan sunt aceleași care l-au promovat intens pe Bolojan. În 2025, Bolojan le declara, tot în Bloomberg, că România e aproape de faliment. Acum, cele două aplică aceeași rețetă pentru Siegfried Mureșan

Jurnalistele românce de la Bloomberg care amenință cu „junk” pentru a forța instalarea Guvernului Mureșan sunt aceleași care l-au promovat intens pe Bolojan. În 2025, Bolojan le declara, tot în Bloomberg, că România e aproape de faliment. Acum, cele două aplică aceeași rețetă pentru Siegfried Mureșan

Jurnalistele românce de la Bloomberg care amenință cu „junk” pentru a forța instalarea Guvernului Mureșan sunt aceleași care l-au promovat intens pe Bolojan. În 2025, Bolojan le declara, tot în Bloomberg, că România e aproape de faliment. Acum, cele două aplică aceeași rețetă pentru Siegfried Mureșan
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan pare să-și fi construit propriul culoar de comunicare în Bloomberg, iar numele celor două jurnaliste românce care i-au oferit primul interviu pentru publicație, în care avertiza că România este aproape de faliment și speria investitorii, reapare acum într-un moment cheie pentru formarea noului Guvern. Este vorba despre aceleași jurnaliste care, la aproape un an distanță, pun presiune pentru instalarea lui Siegfried Mureșan, omul lui Bolojan, în fruntea Guvernului prin presupusele „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch privind riscul ca România să ajungă în categoria „junk”.

La numai câteva săptămâni după instalarea Guvernului, Ilie Bolojan acorda, pe 14 august 2025, un interviu pentru Bloomberg în care avertiza că România poate ajunge în incapacitate de plată dacă Executivul nu intervine rapid asupra cheltuielilor. Interviul era semnat de jurnalistele românce Andra Timu și Irina Vilcu și avea un titlu care nu lăsa loc de prea multe interpretări: „Premierul României promite reduceri de cheltuieli mai drastice pentru a evita riscul de faliment”.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Bloomberg relata că proaspătul premier considera următoarele șase luni decisive pentru aplicarea unor măsuri radicale de reducere a cheltuielilor, în condițiile în care România trebuia să-și reducă rapid deficitul și să recâștige încrederea investitorilor.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate. Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, spunea atunci Bolojan.

De altfel, premierul Bolojan insista atunci că primul pachet de măsuri fiscale nu este suficient pentru corectarea dezechilibrelor bugetare și sublinia că este nevoie ca Guvernul să continue tăierile, altfel „singurul rezultat posibil este unul foarte rău”.

„Dacă primul set de măsuri fiscale nu este urmat de alte măsuri corective, ne vom întoarce exact de unde am plecat”, mai spunea premierul României.

După avertismentul lui Bolojan a început seria „România în criză”

De la interviul lui Bolojan din Bloomberg în care anunța că România este la un pas de faliment și speria investitorii s-a ajuns, un an mai târziu, la avertismentele privind intrarea țării în „junk” și la presiuni pentru instalarea lui Siegfried Mureșan în fruntea Guvernului. Între cele două momente se află însă relatările acelorași două jurnaliste.

În aprilie, Andra Timu și Irina Vilcu scriau că PSD se pregătea să-i retragă sprijinul lui Ilie Bolojan și să-i ceară demisia, cu precizarea că partidul voia să păstreze coaliția de guvernare, dar cu un alt prim-ministru. Nu era însă prezentată doar o schimbare politică la vârful Guvernului, ci o nouă amenințare pentru stabilitatea României, în condițiile în care plecarea lui Bolojan risca să arunce coaliția în aer.

La distanță de doar câteva zile, cele două jurnaliste reveneau cu un material al cărui ton ducea povestea și mai departe. România era din nou prezentată în mijlocul unei crize politice, coaliția risca să se destrame, iar disputa din jurul lui Bolojan era legată de măsurile de austeritate de care depindea redresarea finanțelor țării.

Pe 27 aprilie, relatarea devenea și mai apăsată. Jurnalistele notau cum povestea se muta de la amenințarea unei crize la tentativa concretă de înlăturare a premierului.

Jurnalistele notau că PSD și AUR se pregăteau să depună moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan și legau direct căderea Guvernului Bolojan de riscul ca România să nu mai poată continua eforturile de reducere a deficitului bugetar.

Pe 5 mai, cele două românce consemnau deznodământul, iar alarmismul era dus până la capăt. Jurnalistele avertizau că prăbușirea Guvernului Bolojan, după moțiunea de cenzură, putea întârzia reformele necesare pentru reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Cu alte cuvinte, după interviul în care Bolojan vorbea despre incapacitatea de plată a României, au urmat, sub aceleași două semnături, o serie de materiale construite în jurul acelorași scenarii despre ce se poate rupe, ce se poate prăbuși și ce riscă România să piardă.

De fiecare dată, jurnalistele românce par să fi adus în prim-plan câte un nou motiv de îngrijorare sub aparența unor analize echidistante.

Acum, jurnalistele pun presiune pentru instalarea omului lui Bolojan la cârma Guvernului

După căderea Guvernului, povestea nu s-a încheiat, ci a intrat într-o nouă etapă. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, pe 17 septembrie, pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, într-un moment în care România se află în continuare în mijlocul unei crize politice și fără o majoritate parlamentară clară.

Ilie Bolojan a salutat nominalizarea lui Mureșan și a transmis că aceasta oferă României șansa de a continua pe direcția de guvernare pe care o susține, în timp ce PNL, USR și UDMR urmează să înceapă discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României” / „Misiunea nu este una ușoară”

„România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară.

Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor”, a precizat Ilie Bolojan într-o postare publicată pe Facebook.

De altfel, premierul demis a pus problema corect, misiunea nu este deloc ușoară, iar exact în acest punct apare și cea mai recentă piesă din această succesiune. La doar o zi după desemnarea lui Mureșan, Bloomberg a publicat, sub semnăturile acelorași două jurnaliste românce, un material construit în jurul avertismentului că România ar putea ajunge în categoria „junk” dacă actuala criză politică se prelungește.

Mureșan este desemnat premier, Bloomberg publică presupuse „îngrijorări”

Titlul și momentul în care apare materialul sunt cele care ridică semne de întrebare. „Avertismentul” invocat de Bloomberg este o declarație a unui analist Fitch într-un interviu pentru publicație, nicidecum un punct de vedere oficial al agenției de rating.

Doar că momentul în care apare materialul coincide cu momentul în care Siegfried Mureșan, omul lui Bolojan, încearcă să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru instalarea noului Executiv.

Astfel se închide o succesiune începută acum mai bine de un an. Aceeași echipă de jurnaliste care a semnat interviul în care Bolojan avertiza că România se apropie de incapacitate de plată a relatat lunile următoare despre criza politică, retragerea sprijinului pentru premier, căderea Guvernului și riscurile pentru reformele fiscale, iar acum, în momentul în care Guvernul Mureșan are nevoie de voturi în Parlament, publică un nou material despre presupusele „îngrijorări” privind ratingul României.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Sorin Grindeanu îl desființează pe Siegfried Mureșan, pentru apartenența la grupul european care cerut Bruxellesului sancționarea României
21:55
Sorin Grindeanu îl desființează pe Siegfried Mureșan, pentru apartenența la grupul european care cerut Bruxellesului sancționarea României
FLASH NEWS Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, apără Mercosur: „Este foarte bun pentru România”. „Nu am văzut niciun fermier care să protesteze”
21:28
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, apără Mercosur: „Este foarte bun pentru România”. „Nu am văzut niciun fermier care să protesteze”
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan îi dă garanții lui Ilie Bolojan că nu-i va lua partidul dacă ajunge să conducă Guvernul. Ce promisiune i-a făcut premierul desemnat premierului demis
21:18
Siegfried Mureșan îi dă garanții lui Ilie Bolojan că nu-i va lua partidul dacă ajunge să conducă Guvernul. Ce promisiune i-a făcut premierul desemnat premierului demis
FLASH NEWS Siegfried Mureșan, dezvăluiri din culisele desemnării de către Nicușor Dan: „M-a sunat președintele, părea destul de hotărât”
20:46
Siegfried Mureșan, dezvăluiri din culisele desemnării de către Nicușor Dan: „M-a sunat președintele, părea destul de hotărât”
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan anunță că programul de guvernare va fi prezentat săptămâna viitoare. Ce ținte și-a propus premierul desemnat
20:30
Siegfried Mureșan anunță că programul de guvernare va fi prezentat săptămâna viitoare. Ce ținte și-a propus premierul desemnat
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan anunță că merge mai departe cu negocierile, dar că singurul partid cu care nu discută este AUR. „Mă bucur să discut și cu colegii de la PSD”. „Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”
20:15
Siegfried Mureșan anunță că merge mai departe cu negocierile, dar că singurul partid cu care nu discută este AUR. „Mă bucur să discut și cu colegii de la PSD”. „Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”
Mediafax
AfD forțează redeschiderea robinetului rusesc. Partidul negociază cu emisarul lui Putin pentru Nord Stream
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Cancan.ro
Prima sentință în cazul crimei din Cenei. Câți ani de închisoare a primit ucigașul lui Mario Berinde
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Generalul Bălăceanu spulberă o mare iluzie: „Războiul hibrid nu permite invocarea Articolului 5”. Soluția la îndemână
Mediafax
Putin dă lovitură multinaționalelor. Mari lanțuri europene trec sub controlul unei companii rusești
Click
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Evoluția ar putea să nu fie atât de aleatorie pe cât se credea, dezvăluie un nou studiu
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
Răspunsul incredibil dat de chatbot-ul unei bănci din România unui client. Ce jignire a putut să-i aducă
21:42
Răspunsul incredibil dat de chatbot-ul unei bănci din România unui client. Ce jignire a putut să-i aducă
FLASH NEWS Clasa cu predare în limba română din Orlivka, desființată după doar 4 zile, se redeschide. Consulatul General al României la Odesa: „Astăzi diplomația a învins”
21:27
Clasa cu predare în limba română din Orlivka, desființată după doar 4 zile, se redeschide. Consulatul General al României la Odesa: „Astăzi diplomația a învins”
FLASH NEWS Decizia importantă, după întâlnirea dintre Nicușor Dan și Zelenski: România și Ucraina avansează proiectul de 200 de milioane de euro pentru drone
21:15
Decizia importantă, după întâlnirea dintre Nicușor Dan și Zelenski: România și Ucraina avansează proiectul de 200 de milioane de euro pentru drone
FINANCIAR Comisia Europeană accelerează tranziția către euro digital. Vicepreședintele CE, Valdis Dombrovskis: „Nu este conceput pentru a înlocui numerarul”
20:59
Comisia Europeană accelerează tranziția către euro digital. Vicepreședintele CE, Valdis Dombrovskis: „Nu este conceput pentru a înlocui numerarul”
FLASH NEWS MAE condamnă organizarea alegerilor de către Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei și regiunea transnistreană a Republicii Moldova
20:58
MAE condamnă organizarea alegerilor de către Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei și regiunea transnistreană a Republicii Moldova
FLASH NEWS Oana Țoiu a dat un interviu pentru BBC. Ministrul a afirmat că România vrea mai mulți militari americani pe teritoriul său
20:45
Oana Țoiu a dat un interviu pentru BBC. Ministrul a afirmat că România vrea mai mulți militari americani pe teritoriul său

Cele mai noi

Trimite acest link pe