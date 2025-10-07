Să ai TV smart în România pe durata guvernării lui Ilie Bolojan ar putea deveni un lux din cauza creșterii prețurilor la energie electrică. Televizorul nu mai este doar un dispozitiv pentru vizionat emisiuni de pe tradiționalele canale TV prin cablu, ci un adevărat centru multimedia”.

Românii îl folosesc pentru a viziona filme și seriale pe platformele de streaming sau pentru a accesa internetul, iar tinerii îl folosesc pentru a se juca jocuri video pe consolele PlayStation, Xbox sau PC-uri high-end. Desigur, facturile la energie ar putea fi foarte mari și din cauza unui obicei prost al românilor care sunt obișnuiți să-și lase televizoarele pornite ore întregi, uneori chiar aproape toată ziua. Unii ajung chiar să adoarmă cu televizoarele pornite, fiind aprinse până dimineața.

Unii le lasă aprinse pentru a auzi știri în timp ce fac activități casnice, alții pentru fundal sonor în timp ce citesc sau studiază pentru examen. De multe ori, copiii mici se joacă sau aleargă prin casă, în timp ce televizoarele comutate pe canalele de desene animate consumă curent electric.

Cât consumă un televizor, în medie

Potrivit Playtech , un televizor smart lăsat pornit non-stop, poate consuma în medie 100 W/h, adică 0,1 kWh. Însă, poate depinde și în funcție de diagonala ecranului, tehnologia utilizată (LED, OLED, QLED) și de setările de luminozitate, rezoluție, contrast și saturație.

Un televizor LED de 80 cm (32′) poate consuma între 30 și 50 W pe oră.

Un televizor de 109 cm (43′) consumă aproximativ 70-100 W.

Un televizor de 127 cm (50′) consumă între 100 și 150 W.

Iar un televizor OLED de 140 cm (55′) poate ajunge la 150-200 W.

Acum că prețurile la electricitate au crescut în 2025, de când Guvernul Bolojan a majorat TVA. Premierul a estimat că abia din a doua jumătate a anului 2026, românii vor avea parte de facturi mai mici la energie electrică. Până atunci, consumatorii casnici trebuie să economisească.

Iată cât te poate costa un TV smart dacă îl lași pornit 24 de ore

Într-un experiment realizat de Playtech, dacă lași televizorul smart aprins timp de 24 ore, iar tariful mediu la energie electrică este de 1 leu /kWh (cu taxe și TVA incluse), trebuie să te aștepți să plătești 72 de lei lunar la factura pentru energie electrică.

Iată calculul:

Consum zilnic: 0,1 kWh × 24 ore = 2,4 kWh/zi

0,1 kWh × 24 ore = 2,4 kWh/zi Cost zilnic: 2,4 × 1 leu = 2,4 lei/zi

2,4 × 1 leu = 2,4 lei/zi Cost lunar (30 zile): 2,4 × 30 = 72 lei/lună

Dacă televizorul tău este mai mare și mai performant, de exemplu un OLED de 55 inch cu un consum de 150 W/h, costul ar putea crește la 108 lei/lună.

0,15 kWh × 24 ore × 30 zile × 1 leu = 108 lei/lună

ATENȚIE! Televizorul consumă curent și în modul standby

Dacă crezi că ai oprit televizorul numai dacă ai apăsat pe butonul Power de pe telecomandă, te înșeli. Televizoarele vor consuma curent și în modul standby, între 0,3 și 1 W. Tot vei fi taxat pentru cei 2-3 kWh consumați anual degeaba.

Noaptea, televizorul trebuie scos din priză. Specialiștii sugerează prize smart cu întrerupător automat.

Pașii pentru a economisi curentul electric până în iulie 2026

Redu luminozitatea ecranului la 50-70%; Activează modul „eco” sau „energy saving”; Scoate televizorul din priză noaptea sau când ești plecat de acasă; Activează funcția de oprire automată după o perioadă îndelungată de inactivitate, în cazul în care te ia somnul la un film plictisitor;

