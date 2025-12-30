Prima pagină » Actualitate » Jaf la un cazinou din Slatina. Un bărbat a amenințat o angajată cu cuțitul și a furat 70.000 de lei

Jaf la un cazinou din Slatina. Un bărbat a amenințat o angajată cu cuțitul și a furat 70.000 de lei

30 dec. 2025, 10:36, Actualitate

Un bărbat a intrat într-un cazinou din Slatina, județul Olt, a amenințat o angajată cu un cuțit și a sustras aproximativ 70.000 de lei. Polițiștii l-au identificat rapid și au recuperat prejudiciul.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați de angajata sălii de jocuri de noroc, care a declarat că o persoană necunoscută a pătruns în incinta cazinoului și, sub amenințarea unui obiect tăietor-înțepător, a furat suma de aproximativ 70.000 de lei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, fiind demarate de îndată activități complexe investigativ-operative, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în vederea identificării autorului, recuperării prejudiciului și dispunerii măsurilor legale care se impun”.

Ca urmare a activităților specifice, polițiștii au identificat un bărbat de 41 de ani, din comuna Tufeni, bănuit de comiterea faptei.

Pentru documentarea activității infracționale, la data de 29 decembrie 2025, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, la locuințele persoanei bănuite.

În urma perchezițiilor efectuate, a fost recuperat prejudiciul cauzat și predat persoanei vătămate”, spun anchetatorii.

Bărbatul a fost reținut de polițiști, iar ancheta continuă pentru finalizarea cercetărilor și luarea măsurilor legale care se impun.

