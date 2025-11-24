Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Hidroelectrica vinde ENERGIE mai scump pe angro decât pentru populație. Investitorii, tot mai îngrijorați de acest model atipic de afaceri

Hidroelectrica vinde ENERGIE mai scump pe angro decât pentru populație. Investitorii, tot mai îngrijorați de acest model atipic de afaceri

Mihai Tănase
24 nov. 2025, 08:35, Energie
Hidroelectrica vinde ENERGIE mai scump pe angro decât pentru populație. Investitorii, tot mai îngrijorați de acest model atipic de afaceri
Hidroelectrica

Hidroelectrica a ajuns în 2025 să factureze energia mai scump pe segmentul angro decât pe cel de retail, o inversare a logicii economice care generază temeri seriaose pentru investitori. Datele financiare arată o schimbare structurală a modelului de business al gigantului de stat în energie, în contextul extinderii accelerate a portofoliului de clienți casnici.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și una dintre cele mai profitabile companii de stat, se confruntă cu o situație paradoxală, unde energia se vinde mai scump pe piața angro decât pe segmentul de furnizare către populație și firme, potrivit datelor financiare la nouă luni din 2025, scrie Economedia.ro.

Compania facturează energia astfel, în piața angro: 528 lei/MWh, iar în retail: 469 lei/MWh.

Această inversare a principiului economic clasic, potrivit căruia en-gros presupune prețuri mai mici pentru volume mari, iar retailul prețuri mai mari pentru acoperirea costurilor de distribuție, ridică serioase întrebări cu privire la sustenabilitatea modelului actual de business.

Hidroelectrica vinde, așadar, mai scump către clienții mari decât către consumatori, în timp ce costurile operaționale din retail sunt mai ridicate. Diferența de preț s-a adâncit în 2025, în condițiile extinderii accelerate a companiei pe segmentul de furnizare, unde numărul de clienți casnici crește masiv de peste doi ani.

Datele financiare arată o reconfigurare profundă a surselor de venit. Practic, veniturile din angro sunt în scădere cu 26%, de la 3,24 miliarde lei (2024) la 2,4 miliarde lei (2025), iar venituri din furnizare sunt în creștere cu 41%, de la 1,74 miliarde lei la 2,44 miliarde lei.

Prăbușirea veniturilor angro indică atât reducerea cantității de energie disponibile, cât și migrarea strategică a energiei către segmentul de furnizare. Astfel, segmentul tradițional, cel care producea grosul profitului în anii cu hidraulicitate ridicată, devine mai puțin relevant.

Pentru prima dată, veniturile din retail ajung să egaleze și chiar să depășească veniturile din angro, marcând o schimbare majoră pentru modelul de afaceri al companiei.

Avertismentul economiștilor

Economistul Radu Crăciun avertizează că extinderea nelimitată a portofoliului de clienți casnici ar putea fi dictată de motivații non-economice, ceea ce îi neliniștește pe investitori.

„Un alt element care preocupă, probabil, investitorii este măsura în care acceptarea unui număr nelimitat de clienți retail este o decizie care are o rațiune de business sau decizia este guvernată de alte criterii ne-economice precum protecția socială”, afirmă economistul.

El avertizează și asupra riscului ca Hidroelectrica să fie obligată să cumpere energie de la alți producători în perioade secetoase, ceea ce ar putea genera pierderi dacă prețurile plătite sunt mai mari decât cele la care compania vinde energie populației:

„Întrebarea la care pare să nu existe astăzi un răspuns clar este: în ce măsură achizițiile acestea sunt și vor fi făcute în pierdere din dorința de a ține sub capac prețurile oferite de Hidroelectrica populației”.

Crăciun susține necesitatea ca Hidroelectrica să își păstreze independența deciziilor comerciale, în special privind prețurile, dividendele și investițiile.

În ultimii ani, autoritățile au încurajat în mod direct sau indirect migrarea consumatorilor către Hidroelectrica, pornind de la ideea că furnizorul de stat oferă cele mai mici prețuri. Această presiune publică vine însă în contradicție cu statutul companiei, una listată la bursă, cu obligații de guvernanță corporativă și independență decizională.

Citește și

Turcia și Bulgaria iau fața României în cursa pentru viitorul Coridor Marea Neagră – Marea Caspică. După ce presa l-a ironizat pe Călin Georgescu pentru ideea mega-proiectului, Oana Țoiu a reluat discuțiile diplomatice pentru rută. Economist: Capacitatea României de a fi cooptată în acest proiect este o utopie
10:33, 22 Nov 2025
Turcia și Bulgaria iau fața României în cursa pentru viitorul Coridor Marea Neagră – Marea Caspică. După ce presa l-a ironizat pe Călin Georgescu pentru ideea mega-proiectului, Oana Țoiu a reluat discuțiile diplomatice pentru rută. Economist: Capacitatea României de a fi cooptată în acest proiect este o utopie
ENERGIE Hellenic Petroleum intră în cursa pentru activele LUKOIL din România. Peste 300 de benzinării și rafinăria Petrotel, în joc
08:57, 19 Nov 2025
Hellenic Petroleum intră în cursa pentru activele LUKOIL din România. Peste 300 de benzinării și rafinăria Petrotel, în joc
ECONOMIE Suntem campionii Europei la prețurile energiei, însă Hidroelectrica gâfâie. Profitul net a scăzut cu 34%, iar producţia de electricitate cu 23%
12:48, 15 Nov 2025
Suntem campionii Europei la prețurile energiei, însă Hidroelectrica gâfâie. Profitul net a scăzut cu 34%, iar producţia de electricitate cu 23%
ENERGIE Atacul ucrainean asupra portului din Novorossisk a oprit 2% din livrările mondiale de petrol
23:13, 14 Nov 2025
Atacul ucrainean asupra portului din Novorossisk a oprit 2% din livrările mondiale de petrol
ACTUALITATE Frank Hajdinjak (Centrul Român al Energiei), la Europa Connect – Energy Now: „Europa pierde teren în competiția globală. România trebuie să-și apere competitivitatea energetică”
12:46, 14 Nov 2025
Frank Hajdinjak (Centrul Român al Energiei), la Europa Connect – Energy Now: „Europa pierde teren în competiția globală. România trebuie să-și apere competitivitatea energetică”
ACTUALITATE Conferința Europa Connect – Energy Now: România pe drumul spre un hub energetic regional- între ambiții europene și realități locale
16:38, 13 Nov 2025
Conferința Europa Connect – Energy Now: România pe drumul spre un hub energetic regional- între ambiții europene și realități locale
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Bunătatea poate veni de unde nu te aștepți. Cum poți schimba ziua cuiva fără să știi?
FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
14:15
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
VIDEO Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
14:10
Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
CONTROVERSĂ Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
14:08
Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
EXTERNE Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
14:00
Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
SPORT Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
13:59
Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia