Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații

Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații

14 oct. 2025, 18:04, Energie
Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații

Termocentrala Ișalnița se închide definitiv. O parte din angajați vor fi trimiși acasă, iar alții vor fi mutați la termocentralele Turceni și Rovinari, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

În cadrul unei întâlniri cu sindicatele, ministrul Energiei, Bogdan Ivan (foto), a anunțat că Termocentrala Ișalnița din județul Dolj își va încheia activitatea la începutul anului 2026.

Propunerile sindicale pentru conservarea grupului au fost respinse

De menționat că propunerile sindicale pentru conservarea grupului au fost respinse, iar personalul va fi redistribuit sau concediat, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Foto: Alexandra Pandrea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis deja liderilor sindicali din cadrul SE Ișalnița, la întâlnirea de săptămâna trecută, că, la 1 ianuarie 2026, colosul energetic din județul Dolj – parte a Complexului Energetic Oltenia – va fi închis definitiv.

Prezent la discuții, președintele Sindicatului Energetic Craiova, Gelu Ionescu, a afirmat că a propus mai multe variante, inclusiv păstrarea grupului de la Ișalnița în conservare, însă toate au fost respinse. În acest context, angajații cu contracte pe perioadă determinată vor fi trimiși acasă, iar energeticienii cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată vor fi redistribuiți la Termocentrala Turceni și Termocentrala Rovinari.

Cele două proiecte de centrale noi pe gaze ale CE Oltenia sunt extrem de întârziate

Trebuie amintit că cele două proiecte de centrale noi pe gaze ale Complexului Energetic Oltenia, de 475 MW (Turceni) și 850 MW (Ișalnița), care ar trebui să înlocuiască grupurile pe cărbune programate pentru închidere, sunt extrem de întârziate. Proiectele românești existente de construire de centrale noi de producție de energie electrică pe gaze naturale în ciclu combinat au o putere instalată însumată de 2.150 MW.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariu pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor funcționa

OMV Petrom și CE Oltenia progresează cu patru proiecte fotovoltaice. Au fost semnate contractele de execuție

Citește și

TEHNOLOGIE Abordare revoluționară în CHINA: Centre de date scufundate în OCEAN, cu consum redus de energie și servere răcite de curenții marini
18:25, 11 Oct 2025
Abordare revoluționară în CHINA: Centre de date scufundate în OCEAN, cu consum redus de energie și servere răcite de curenții marini
ENERGIE Soluția de ÎNCĂLZIRE inedită pentru iarnă. Specialist: „Trebuie să vă asigurați că nu există puncte de pierdere a căldurii”
17:29, 10 Oct 2025
Soluția de ÎNCĂLZIRE inedită pentru iarnă. Specialist: „Trebuie să vă asigurați că nu există puncte de pierdere a căldurii”
EXTERNE După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
18:21, 08 Oct 2025
După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
ENERGIE România ar fi evitat ca prin minune, de două ori, un blackout în 2025. Care este singurul an în care S-A STINS LUMINA în țara noastră
13:49, 08 Oct 2025
România ar fi evitat ca prin minune, de două ori, un blackout în 2025. Care este singurul an în care S-A STINS LUMINA în țara noastră
ENERGIE Factura la energie în 2025 – Partea a II-a: Să ai un TV smart în România este lux. Cât vei avea de plătit dacă lași televizorul pornit toată ziua
21:33, 07 Oct 2025
Factura la energie în 2025 – Partea a II-a: Să ai un TV smart în România este lux. Cât vei avea de plătit dacă lași televizorul pornit toată ziua
Mediafax
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Submarin rusesc surprins la suprafață în Canalul Mânecii. NATO ironizează situația, Moscova se apără
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din noiembrie. Bujduveanu: În alte municipii există aceste regulamente
Evz.ro
România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda
SHOWBIZ Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
17:51
Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
17:50
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
EXCLUSIV Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
17:40
Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
17:31
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
EXTERNE Marine Le Pen critică proiectul bugetar provizoriu al FRANȚEI. „Vom cenzura toate GUVERNELE prezentate de Emmanuel Macron”
17:27
Marine Le Pen critică proiectul bugetar provizoriu al FRANȚEI. „Vom cenzura toate GUVERNELE prezentate de Emmanuel Macron”
ACTUALITATE Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit
17:12
Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit
VIDEO. APOGEUL Hramului Sfânta Parascheva la Iași. 30.000 de pelerini au participat la Liturghia în cinstea celei mai iubite sfinte din România. Coada se întinde pe 4 kilometri, încă 18.000 de credincioși așteaptă să se închine
EVENIMENT LIVE VIDEO. APOGEUL Hramului Sfânta Parascheva la Iași. 30.000 de pelerini au participat la Liturghia în cinstea celei mai iubite sfinte din România. Coada se întinde pe 4 kilometri, încă 18.000 de credincioși așteaptă să se închine
VIDEO Napoleonică zis și Emmanuel Macron renunță la reforma pensiilor! Ce nu face omul ca să mai stea o țîră la Putere!
Napoleonică zis și Emmanuel Macron renunță la reforma pensiilor! Ce nu face omul ca să mai stea o țîră la Putere!
EXTERNE Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma. Ceremonie fastuoasă în prezența premierului Giorgia Meloni
Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma. Ceremonie fastuoasă în prezența premierului Giorgia Meloni
POLITICĂ Ce se întâmplă, de fapt, cu strategia națională de apărare? Nicușor Dan spune că urmează să meargă la avizare. Orban spune că documentul nu este gata
Ce se întâmplă, de fapt, cu strategia națională de apărare? Nicușor Dan spune că urmează să meargă la avizare. Orban spune că documentul nu este gata
GALERIE FOTO GREVĂ generală și proteste în Belgia împotriva ultimelor măsuri fiscale. Transportul public din capitala Bruxelles a fost puternic afectat
GREVĂ generală și proteste în Belgia împotriva ultimelor măsuri fiscale. Transportul public din capitala Bruxelles a fost puternic afectat