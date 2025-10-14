Termocentrala Ișalnița se închide definitiv. O parte din angajați vor fi trimiși acasă, iar alții vor fi mutați la termocentralele Turceni și Rovinari, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

În cadrul unei întâlniri cu sindicatele, ministrul Energiei, Bogdan Ivan (foto), a anunțat că Termocentrala Ișalnița din județul Dolj își va încheia activitatea la începutul anului 2026.

Propunerile sindicale pentru conservarea grupului au fost respinse

De menționat că propunerile sindicale pentru conservarea grupului au fost respinse, iar personalul va fi redistribuit sau concediat, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis deja liderilor sindicali din cadrul SE Ișalnița, la întâlnirea de săptămâna trecută, că, la 1 ianuarie 2026, colosul energetic din județul Dolj – parte a Complexului Energetic Oltenia – va fi închis definitiv.

Prezent la discuții, președintele Sindicatului Energetic Craiova, Gelu Ionescu, a afirmat că a propus mai multe variante, inclusiv păstrarea grupului de la Ișalnița în conservare, însă toate au fost respinse. În acest context, angajații cu contracte pe perioadă determinată vor fi trimiși acasă, iar energeticienii cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată vor fi redistribuiți la Termocentrala Turceni și Termocentrala Rovinari.

Cele două proiecte de centrale noi pe gaze ale CE Oltenia sunt extrem de întârziate

Trebuie amintit că cele două proiecte de centrale noi pe gaze ale Complexului Energetic Oltenia, de 475 MW (Turceni) și 850 MW (Ișalnița), care ar trebui să înlocuiască grupurile pe cărbune programate pentru închidere, sunt extrem de întârziate. Proiectele românești existente de construire de centrale noi de producție de energie electrică pe gaze naturale în ciclu combinat au o putere instalată însumată de 2.150 MW.

