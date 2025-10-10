Facturile care vor veni la iarnă vor fi „uriașe” din cauza creșterii TVA și a scumpirii tarifelor la energie și căldură. Tot mai mulți români ajung în pragul disperării pentru că nu vor avea bani pentru a le plăti.

Mulți locatari de la blocurile de apartamente deja au renunțat să mai celebreze sărbătorile de iarnă, alegând între a pune ceva pe masă și a avea încălzire. În plus, meteorologii anunță că va fi o iarnă foarte grea: ar putea fi cea mai rece din ultimii ani.

Aparatul cu aer condiționat, o soluție inedită pentru încălzire

Însă, există o modalitate eficientă de a economisi și de a încălzi locuința pe timp de iarnă. Deși este un aparat cunoscut doar pentru răcirea aerului pe timp de vară, poate fi și o alternativă ideală de încălzire în sezonul rece. Dar trebuie utilizat corect.

Este vorba despre aparatul de aer condiționat. Specialiștii în climatizare susțin că modelele moderne sunt echipate cu tehnologie interverter. În funcție de pompa de căldură, pot înlocui sistemele clasice de încălzire în apartamentele sau locuințele de dimensiuni medii.

Nu generează căldură direct, precum un calorifer electric, ci extrag energia termică din aerul exterior și o transferă în interior. Astfel, aparatul cu aer condiționat poate deveni un agent frigorific care se comprimă și se decomprimă. Un aparat de aer condiționat eficient poate produce între 3 și 5 kWh de căldură, în funcție de temperaturile exterioare și performanța echipamentului, scrie CSID.

La cât ar putea ajunge factura lunară

Consumul zilnic ajunge la 5,36 kWh, după 8 ore de funcționare. Lunar, ajunge la circa 161 kWh. La un tarif plafonat de 0,80 de lei/kWh, factura lunară va ajunge la 129 de lei. Este o sumă mult mai mică decât în cazul caloriferelor și radiatoarelor cu ulei.

Însă, pentru a economisi, locuința trebuie să fie izolată termic. Aparatul trebuie să fie poziționat corect pe un perete central al camerei, nu într-un colț sau în spatele mobilei. Un specialist îi îndeamnă pe consumatori ce trebuie să evite:

„Evitați montarea lângă uși sau ferestre – acestea sunt puncte de pierdere a căldurii. Un montaj greșit poate dubla consumul de energie”.

Pașii necesari pentru a economisi eficient

Curăță lunar filtrele de aer pentru a nu se acumula praf; Verifică unitatea exterioară, mai ales iarna, pentru a nu fi acoperită de zăpadă sau frunze; Sună un tehnician pentru a-ți face revizia anuală; Agentul frigorific trebuie să fie reîncărcat și parametrii de funcționare să fie reglați; Setează temperatura la nivel optim: între 20 și 22 grade Celsius; Utilizează un temporizator pentru a-l porni automat în intervalele necesare;

Sursa Foto: Envato

