Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Teatrul absurdului, la diferență de 3 zile. Ministrul Energiei: România este cel mai mare producător de gaze din Europa / România va cumpăra gaze din SUA

Teatrul absurdului, la diferență de 3 zile. Ministrul Energiei: România este cel mai mare producător de gaze din Europa / România va cumpăra gaze din SUA

10 nov. 2025, 15:01, Energie
Teatrul absurdului, la diferență de 3 zile. Ministrul Energiei: România este cel mai mare producător de gaze din Europa / România va cumpăra gaze din SUA
Analiză Reuters: Vine sfârșitul importurilor de gaze din Rusia prin Ucraina? Cât ar mai putea dura acestea

Deși suntem campioni europeni la producția de energie, tocmai am semnat un mega-contract de import de gaze de peste Ocean. La scurt timp după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declara că țara noastră este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, România a semnat un contract cu cel mai mare producător de gaze și ia din SUA.

Nova Power & Gas, Transgaz și compania grecească Atlantic – See LNG Trade au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru achiziția de gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite. Evenimentul a avut loc la Atena, în cadrul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 2025 (P-TEC 2025), potrivit unui comunicat de presă remis vineri.

Ivan: România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa dinainte de a începe extracția la Neptun Deep

Acum mai puțin de o lună, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirma că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de a începe extracţia din mega-proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Mai mult, acum 3 zile, ministrul declara că se lucrează pentru stabilizarea prețurilor. Ba chiar ar exista un plan pentru ca românii să plătească mai puțin începând din 2027.

Ivan a subliniat că este deranjat de sumele foarte mari plătite de români și a promis că va face ordine în sistemul energetic:

„Se face ordine în sistemul energetic, pentru ca România să nu mai fie țara cu cele mai scumpe facturi din Uniunea Europeană. Înțelegem piața și concurența, dar nu putem tolera ca unii să facă averi pe spatele românilor care trebuie să aleagă între facturi, medicamente sau mâncare.”

România, Polonia și Grecia vor importa GNL din SUA

Însă, vineri a fost anunțat parteneriatul P-TEC 2025, care reunește țările din Europa Centrală și de Est, Statele Unite și parteneri instituționali europeni. Obiectivul P-TEC 2025 întărirea securității energetice.

SUA resping acuzațiile că vând Europei gaz lichefiat la suprapreț. Schema prin care GNL este, de fapt, revândut UE

Sursa FOTO: krohne.com

Concret, memorandumul semnat vizează colaborarea între Nova Power & Gas și partenerii săi naționali și regionali pentru dezvoltarea unor soluții comune de aprovizionare cu GNL, contribuind astfel la diversificarea surselor de energie și la sporirea securității energetice în regiune.

„În cadrul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 2025 (P-TEC 2025), eveniment desfășurat la Atena care reunește țările din Europa Centrală și de Est, Statele Unite și parteneri instituționali europeni, cu scopul de a consolida securitatea energetică, Nova Power & Gas, Transgaz și compania Atlantic – See LNG Trade din Grecia au semnat un Memorandum de Înțelegere”, au anunțat companiile, potrivit comunicatului de presă.

Primul pas către asigurarea unui flux stabil de GNL în regiune și consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale

În opinia lui Teofil Mureșan, președinte al Consiliului de Administrație și fondator E-INFRA, semnarea acestui memorandum reprezintă „primul pas către asigurarea unui flux stabil și sigur de gaze naturale lichefiate (LNG) pentru regiunea noastră. Această colaborare poate fi extinsă prin construirea interconectorilor de energie electrică în tehnologie HVDC, magistrale de fibră optică și centre de date pentru AI, toate amplasate în lungul Coridorului Vertical de Gaze Naturale. Beneficiile proiectelor vor fi foarte mari în întreaga regiune”.

Acest acord extinde colaborarea prin implicarea României și a piețelor vecine.

„Semnarea acestui memorandum reprezintă un pas strategic major în consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, o inițiativă regională de importanță strategică, ce va întări conectivitatea și securitatea energetică în Europa Centrală și de Est. Prin poziția sa geografică și infrastructura dezvoltată, România are un rol esențial în acest proiect, devenind un nod regional de transport și echilibrare energetică”, mai arată companiile în comunicarea oficială.

România are a 21-a cea mai scumpă energie electrică din lume

România are a 21-a cea mai scumpă energie electrică din lume, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Prețul ridicat este rezultatul unui amestec de factori interni și externi — de la pierderile mari din rețele și importurile costisitoare până la efectele războiului din Ucraina și creșterea cererii în regiune. Aproape jumătate dintre români sunt deja afectați de sărăcie energetică, potrivit estimărilor AEI.

România are o energie mai scumpă de 70 de ori decât cea mai ieftină energie electrică din lume, care se vinde populaţiei în Iran, dar şi de 58 de ori mai ieftină decât energia electrică pentru popualaţie cel mai scump vândută în lume în Insulele Bermude.

Cauzele preţului crescut al energiei electrice în România sunt atât interne – capacităţi de producţie insuficiente determinând importuri scumpe, în contextul unor pierderi mari în sistemele de transport şi distribuţie, cât şi externe – creşterea masivă a cererii de energie în zona sud-est europeană, ca urmare a deteriorării infrastructurii energetice din Ucraina şi capacităţi limitate de interconexiune a ţărilor din această zonă cu pieţele din Vest.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Gândul a avertizat, astăzi Politico a confirmat: România și Bulgaria sunt ACUZATE că se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești, în contextul sancțiunilor impuse de Trump. Ambele țări analizează cererile de prelungire a sancțiunilor pentru instalațiile deținute de Lukoil. Însă probleme mai grave se profilează la orizont

SUA și România, aproape de un acord de 30.000.000.000 de dolari pentru energie și tehnologie AI. Bogdan Ivan: „SMR-urile, o prioritate pentru România”

Citește și

ENERGIE SUA și România, aproape de un acord de 30.000.000.000 de dolari pentru energie și tehnologie AI. Bogdan Ivan: „SMR-urile, o prioritate pentru România”
08:38, 30 Oct 2025
SUA și România, aproape de un acord de 30.000.000.000 de dolari pentru energie și tehnologie AI. Bogdan Ivan: „SMR-urile, o prioritate pentru România”
ENERGIE Google anunță repornirea unei centrale nucleare din SUA pentru alimentarea infrastructurii cu Inteligență Artificială
01:23, 28 Oct 2025
Google anunță repornirea unei centrale nucleare din SUA pentru alimentarea infrastructurii cu Inteligență Artificială
ENERGIE Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al cetățenilor
18:30, 27 Oct 2025
Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al cetățenilor
VIDEO EXCLUSIV Conferința Europa Connect Energy Now, ediția a III-a, Strasbourg – Pachetul Omnibus pentru energie și implementarea legislației actuale
17:18, 27 Oct 2025
Conferința Europa Connect Energy Now, ediția a III-a, Strasbourg – Pachetul Omnibus pentru energie și implementarea legislației actuale
VIDEO Tranziția energetică prinde contur în România:”Țara noastră are un potențial real de a deveni un HUB regional energetic”
16:59, 27 Oct 2025
Tranziția energetică prinde contur în România:”Țara noastră are un potențial real de a deveni un HUB regional energetic”
ENERGIE Rău cu rău, dar mai rău fără rău. România menține în funcțiune 3 centrale pe cărbune
19:48, 22 Oct 2025
Rău cu rău, dar mai rău fără rău. România menține în funcțiune 3 centrale pe cărbune
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Digi24
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Click
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Digi24
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou model Toyota va primi motor pe hidrogen
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Marie Curie la 158 de ani: 15 realizări care au schimbat lumea. Femeia care a descoperit radioactivitatea și a revoluționat știința, salvând milioane de vieți
IMOBILIARE Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
14:59
Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
ACTUALITATE Fady Chreih, CEO Regina Maria, la Health EU Summit: Furnizorii de servicii medicale private, tot mai implicați în dialogul european despre sănătate
14:58
Fady Chreih, CEO Regina Maria, la Health EU Summit: Furnizorii de servicii medicale private, tot mai implicați în dialogul european despre sănătate
POLITICĂ Primarul Constantin Toma, declarații după întâlnirea cu Marcel Ciolacu. „Este singurul dintre candidați care poate face asta”
14:41
Primarul Constantin Toma, declarații după întâlnirea cu Marcel Ciolacu. „Este singurul dintre candidați care poate face asta”
ECONOMIE Bogații devin și mai bogați: Banca Transilvania, profit de 3,3 miliarde lei în primele 9 luni din an
14:39
Bogații devin și mai bogați: Banca Transilvania, profit de 3,3 miliarde lei în primele 9 luni din an
Triumful lui Viktor Orban în SUA. Liderul maghiar devine principala punte de legătură între America și Europa. Gândul prezintă principalele realizări ale premierului Ungariei după întâlnirea cu Trump
14:38
Triumful lui Viktor Orban în SUA. Liderul maghiar devine principala punte de legătură între America și Europa. Gândul prezintă principalele realizări ale premierului Ungariei după întâlnirea cu Trump