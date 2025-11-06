România condusă de Nicușor Dan, la 1 an cu Donald Trump președinte al SUA. Ce efecte directe au fost pentru toți românii

În urmă cu un an, candidatul republican Donald Trump a învins-o zdrobitor pe vicepreședinta democrată Kamala Harris. Cel de-al 45-lea POTUS a devenit și cel de-al 47-lea. Și parcă într-o Republicanii au obținut majoritate în Senat și în Casa Reprezentanților din Congresul SUA. „Este începutul Epocii de Aur a Americii”, a spus Trump la momentul inaugurării. „Remember, remember, the fifth of November” era cândva sloganul dedicat comemorării „Noaptea Guy Fawkes” și a „complotului prafului de pușcă” care viza asasinarea regelui James I al Angliei și aruncarea în aer a Camerei Lorzilor. Pentru democrații din SUA și social-liberalii pro-Bruxelles din Europa, este noaptea de 5 noiembrie când s-a produs „Tsunami-ul Roșu”: Revenirea lui Trump la Casa Albă! Este noaptea pe care mulți democrați și liberali și-o vor aminti și peste 100 ani.

Donald Trump 2.0. care și-a început mandatul pe 20 ianuarie 2025 s-a dovedit a fi mai dur și mai răzbunător decât Donald Trump 1.0 (2017-2021). Și nu era greu de crezut că va reveni la Casa Albă și va purta o politică mai dură.

Era evident de prin 2024, de când opoziția conservatoare și presa sesizase declinul cognitiv al președintelui octogenar Joe Biden. Se știa ce o să ofere după ce și-a publicat agenda „PROJECT 2025”. Alături de Trump, și susținătorii mișcării „Make America Great Again” au devenit mai fioroși în lupta cu ideologia „Woke”.

„Tsunami-ul Roșu” era de așteptat

De prin 2021, când trupele americane și personalul ambasadei de la Kabul s-au retras în mod haotic din Afganistan. Din 2022, când inflația a crescut la 9%, iar mult așteptata contraofensivă ucraineană de vară împotriva Rusiei, sponsorizată cu 66 miliarde de dolari de către administrația Biden, a eșuat în mod lamentabil.

Biden, umilit de Trump în prima dezbatere electorală din iunie 2024, s-a retras o lună mai târziu din cursa pentru realegere și și-a oferit susținerea pentru vicepreședinta sa. Orice gafă o spunea Trump, precum afirmația că „imigranții haitieni din SUA mănâncă câini și pisici” în dezbaterea cu Kamala, nu-i mai puteau salva pe democrați de la înfrângerea umilitoare de pe 5 noiembrie 2024, la câte gafe a comis Biden.

Tentativa de asasinare din 13 iulie 2024 și radicalizarea discursului l-au făcut fruntaș pe Trump în sondajele electorale. Kamala Harris nu fusese desemnată candidat al Partidului Democrat prin alegeri primare.

Cu tot sprijinul financiar din partea donatorilor și promovarea primită de la vedetele de la Hollywood, influenceri, actori și muzicieni, a devenit a doua femeie candidat care a pierdut alegerile în fața lui Trump (după înfrângerea lui Hillary Clinton în alegerile din 2016).

2025: Anul 1 al Epocii de Aur a Americii

Trump și-a început a doua președinție prin inițierea concedierilor în masă ale angajaților federali. A semnat Legea „One Big Beautiful Bill Act”: suplimentează fondurile pentru securizarea frontierelor, pentru deportarea imigranților și pentru prioritățile în materie de securitate națională, pentru Programul de servicii de sănătate Medicaid, reduce stimulentele pentru energie ecologică, iar plafonul de îndatorare suverană a Statelor Unite este ridicat cu 4.000 de miliarde de dolari.

A scos SUA din Acordul Climatic semnat la Paris și din UNESCO, a tăiat fondurile UNICEF și USAID. L-a numit pe Elon Musk consilier și șef al DOGE (Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală) pentru a economisi peste 135 miliarde de dolari din taxele americanilor, până pe 30 mai 2025. Ulterior, cei doi s-au certat. De la Bill Gates și Mark Zuckerberg, la Larry Ellison, Jeff Bezos și Tim Cook, miliardarii Americii din industria tech s-au repezit să-l întâlnească pe președinteîn Biroul Oval, pentru a-i aduce cadouri sau să ia cina prezidențială. Trump a primit cadou și un nou Air Force One din partea Qatarului.

De la 1 octombrie 2025, SUA se află în cel mai îndelungat „shutdown” (închidere federală), iar Trump aruncă vina pe congresmenii democrați din Congres că nu acceptă compromisuri. Din această cauză, milioane de americani nu pot apela la serviciile federale, iar funcționarii publici, militarii și controlorii de trafic aerian sunt neplătiți.

Trump 2.0. este o „FIARĂ” care nu mai iartă

A diminuat semnificativ ajutorarea financiară și militară a Ucrainei, atât de mult încât că e puțin probabil ca Kievul să mai reziste pânâ în primăvara 2026 fără arme de rază lungă de fabricație americană. I-a respins cererile lui Zelenski pentru rachetele de croazieră Tomahawks. L-a umilit în direct, sub privirile a miliarde de spectatori care urmăreau transmisiunea TV de la întâlnirea de pe 28 februarie din Biroul Oval (redecorat cu foarte multă poleială din aur).

A impus tarife vamale aproape tuturor țărilor pentru a le renegocia „în mod corect”.

Totodată, după ce a încercat fără succes să negocieze cu Vladimir Putin la Summitul din Alaska și să discute organizarea unei noi întâlniri bilaterale la Budapesta, a sancționat Rusia mai dur decât a făcut-o Biden, dând o lovitură dureroasă industriei petroliere ruse. Nici China și India nu mai sunt atât de doritoare să cumpere petrol rusesc. Trump a demonstrat că poate să-i pună la respect și pe Zelenski și pe Putin, fie și printr-un anunț postat pe pagina prezidențială de pe platforma de socializare Social Truth.

A fost primul președinte american care a atacat Iranul, bombardând siturile nucleare:

Citește și: Statele Unite au bombardat Iranul, vizând siturile nucleare Fordow, Natanz și Isfahan. Donald Trump: Acum este timpul pentru PACE!

Donald Trump s-a considerat „Președintele Păcii” și chiar s-a nominalizat singur pentru a-i fi decernat Premiul Nobel pentru Pace, dar fără succes. Președintele susține că a încheiat opt conflicte:

Cambogia vs. Tailanda

Kosova vs. Serbia

Republica Democrată Congo vs. Rwanda

Pakistan vs. India

Israel vs. Iran

Egipt vs. Etiopia

Armenia vs. Azerbadjan

Presa liberală de stânga îl acuză pentru intimidarea oponenților politici și a societății civile, anularea politicilor pro-diversitate și pro-mediu, scoaterea persoanelor transgender din armata SUA, deportările imigranților, utilizarea extensivă a ordinelor executive.

În primele 100 de zile, a schimbat harta geografică a lumii: a redenumit Golful Mexic în Golful Americii și a redenumit Muntele Denali în Muntele McKinley.

În doar 10 luni, a reconfigurat geopolitica planetară.

Mai are 1.171 de zile din cel de-al doilea mandat, considerat „ultimul mandat” …momentan.

Citește și: Donald Trump a declarat că „nu glumește” cu privire la ideea unui al TREILEA mandat de președinte: „Există metode”

.

Din cauza anulării TURULUI 2, România este absentă de pe harta lui Trump 2.0.

Situația pentru România s-a înrăutățit după anularea turului 2 pe 6 decembrie 2024, care era programat pentru 8 decembrie. Și nu s-a ameliorat nici după câștigarea alegerilor prezidențiale reluate în mai 2025 de către Nicușor Dan.

În primul mandat, Trump l-a primit de două ori la Casa Albă pe Klaus Iohannis, fostul președinte al României. Și chiar i-a dăruit o șapcă. Atunci, apărarea americană a României părea să fie asigurată.

În al doilea mandat, Trump nici măcar n-a menționat numele țării noastre. Întrebat de un reporter despre reducerea trupelor americane din România, Trump a spus doar atât: „retragerea trupelor nu este foarte semnificativă”.

Cu Nicușor Dan doar a dat mâna și a schimbat câteva vorbe, iar despre Iohannis a dezvăluit că el însuși l-a ținut departe de șefia NATO:

Citește și: În întâlnirea cu Mark Rutte, Trump spune că s-a simțit înfuriat de decizia lui Klaus Iohannis de a candida la șefia NATO: A mai fost o altă persoană care nu mi-a plăcut. Și cred că l-am ținut departe de șefia NATO

1. Răceală la nivel de șef de stat. Relație directă bilaterală

Realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA în noiembrie 2024 a prins România în scandalul alegerilor prezidențiale anulate. Odată cu alegerea lui Nicușor Dan ca Președinte al României, în mai 2025, șeful statului român nu a fost invitat până în prezent la Casa Albă.

Spre deosebire de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care a fost ales în aceeași perioadă și a beneficiat de o astfel de întâlnire cu președintele SUA. Mai grav este că un fost terorist al-Qaeda este invitat la Casa Albă.

2. Critici directe pe anularea alegerilor

România a fost criticată de vicepreședintele SUA, JD Vance, la Summitul de Securitate de la Munchen pentru decizia de anulare a alegerilor prezidențiale fără dovezi concrete.

3. Fără ambasador SUA acreditat la București

După alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, Donald Trump a nominalizat un ambasador SUA la București. Însă, acesta nu a ajuns la post și nu a trecut deocamdată de filtrul Congresului.

4. Excluderea României din Visa Waiver

În ianuarie 2025, după zeci de ani, România fusese admisă în program, însă în mai 2025 – administrația Trump a revocat doar admiterea României dintre statele Europei de Sud est invocând securizarea frontierelor.

5. Impunerea de tarife vamale de 20% Uniunii Europene

România a resimțit indirect decizia, având în vedere că produce componente trimise în lanțuri de export europene către SUA. Nu a negociat bilateral decizia SUA, ca alte state, având in vedere problemele in relația bilaterală.

6. Creșterea cheltuielilor de apărare

Administrația Trump a cerut membrilor NATO să crească chiar până la 5% din PIB cheltuielile pentru NATO. România, în februarie 2025, prin președintele interimar Bolojan, a susținut că poate atinge 3% doar în următorii 2 ani.

7. Critici pe nerespectarea standardelor democratice

Departamentul de Stat al SUA a criticat România în raportul anual privind starea democrației pentru decizia de anulare a alegerilor.

8. Retragerea trupelor SUA din România

La sfârșitul lunii octombrie, Departamentul de Război a confirmat retragerea a peste 1000 de soldați SUA de pe teritoriul României, de la baza Kogălniceanu. Vizita ministrului de Externe Oana Țoiu și întâlnirea cu Marco Rubio n-a fost de mare ajutor.

Aniversarea de 1 AN a lui Trump 2.0, eclipsată de victoria lui Mamdani din „Big Apple”

Cu o zi înainte de aniversarea de un an de la câștigarea alegerilor prezidențiale din 2024, partidul lui Trump a suferit înfrângeri în lanț la alegerile pentru primăria New York City și funcția de guvernator a statelor Virginia și New Jersey. Zohran Mamdani, un candidat socialist de religie musulmană, milenial, imigrant din Uganda, de origine indiană ….a devenit primarul ales al celui mai mare oraș din SUA, cu o populație de 8 milioane de locuitori.

Victoria sa de pe 4 noiembrie 2025 pune scena politică americană într-o cu totul altă perspectivă și eclipsează aniversarea de 1 AN de la victoria lui Trump de pe 5 noiembrie 2024. Dacă Trump vrea al treilea mandat și ar solicita schimbarea Constituției SUA pentru a candida și la alegerile prezidențiale din 2028, n-ar putea și congresmenii democrați să ceară ca oricare imigrant non-nativ în SUA cu cetățenie americană de peste 10 ani să candideze la funcția supremă?

Dacă se schimbă legislația SUA, Zohran Mamdani ar avea șanse mari să devină un „Trump al Partidului Democrat” la modul dinamic și energic cum duce campania electorală în mediul online și să devină primul președinte musulman și imigrant al Statelor Unite prin 2032, asta dacă Trump va reuși să devină al doilea președinte din istorie (după Franklin Roosevelt) care să aibă trei mandate. Până la urmă, totul este posibil în Statele Unite!

Sursa Foto/Video: Casa Albă

Autorul recomandă: