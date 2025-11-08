Gândul a avertizat, astăzi Politico a confirmat: România și Bulgaria sunt ACUZATE că se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești, în contextul sancțiunilor impuse de Trump. Ambele țări analizează cererile de prelungire a sancțiunilor pentru instalațiile deținute de Lukoil. Însă probleme mai grave se profilează la orizont

Potrivit Politico, România și Bulgaria se luptă contra cronometru pentru a opri închiderea rafinăriilor lor esențiale de petrol înainte ca sancțiunile americane împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni.
Gândul a dezvăluit, în premieră, încă de săptămâna trecută, ezitările României de a lua o decizie în privința aplicării sancțiunilor americane impuse companiilor rusești Lukoil și Rosneft. (mai multe informații AICI).
Totul se petrece în condițiile în care, pe piața românească, Lukoil are 10% din distribuția de carburanți și este al treilea cel mai mare jucător pe piața petrolieră din România, după OMV și Rompetrol.
„România nu a luat o decizie oficială”
Instalația din România furnizează aproximativ „20%” din combustibilul țării”
Din punct de vedere tehnic, obținerea unor scutiri sau numirea unui manager susținut de stat la rafinării nu ar trebui să fie o problemă. Acestea fiind spuse, mai notează POLITICO, cel mai rău scenariu – în care rafinăriile își încetează operațiunile – s-ar desfășura foarte diferit pentru cele două țări.
Pentru Bulgaria, unde rafinăria deținută de Rusia asigură până la 80% din necesarul de combustibil al țării, acest lucru ar lăsa Sofia fără aprovizionare „până la sfârșitul anului”, a declarat Martin Vladimirov, analist senior la think tank-ul Centrul pentru Studiul Democrației.
- Între timp, instalația din România furnizează aproximativ „20%” din combustibilul țării”, a declarat Ana Otilia Nuțu, analist energetic la think tank-ul Expert Forum. Prin urmare, o închidere ar duce la „câteva luni” de creșteri ușoare ale prețurilor, a spus ea, în timp ce țara se grăbește să găsească importuri de înlocuire.
- Totuși, o închidere a activității ar putea afecta exporturile către Republica Moldova vecină, a adăugat ea. Și „dacă Moldova va fi lovită cu adevărat grav, atunci va fi o altă… oportunitate uriașă de relații publice pentru Rusia”, a spus Nuțu.
Guvernul moldovean a înaintat vineri propria propunere de cumpărare a activelor Lukoil din țară, inclusiv un depozit de combustibil pentru avioane, și a declarat că a solicitat, de asemenea, Washingtonului o amânare a sancțiunilor.
