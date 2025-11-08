Gândul a avertizat, astăzi Politico a confirmat: România și Bulgaria sunt ACUZATE că se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești, în contextul sancțiunilor impuse de Trump. Ambele țări analizează cererile de prelungire a sancțiunilor pentru instalațiile deținute de Lukoil. Însă probleme mai grave se profilează la orizont

Potrivit Politico, România și Bulgaria se luptă contra cronometru pentru a opri închiderea rafinăriilor lor esențiale de petrol înainte ca sancțiunile americane împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni.

Gândul a dezvăluit, în premieră, încă de săptămâna trecută, ezitările României de a lua o decizie în privința aplicării sancțiunilor americane impuse companiilor rusești Lukoil și Rosneft. (mai multe informații AICI).

Totul se petrece în condițiile în care, pe piața românească, Lukoil are 10% din distribuția de carburanți și este al treilea cel mai mare jucător pe piața petrolieră din România, după OMV și Rompetrol.

„România nu a luat o decizie oficială”

Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a dus la o spirală negativă a țărilor UE, notează POLITICO, în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere din Rusia, care se străduiesc să prevină întreruperile de combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare pe 21 noiembrie. Vineri, parlamentarii bulgari au aprobat un nou proiect de lege care ar permite guvernului să numească un director al giganticei rafinării din Burgas, deținută de Lukoil, acordându-i acestuia puteri extinse pentru a prelua controlul operațional al instalației, a aproba vânzarea acesteia și a o naționaliza, dacă este necesar. Între timp, țara solicită o scutire de la sancțiuni .

România — unde se află rafinăria Petrotel a companiei Lukoil — nu a luat încă o decizie oficială. Însă Bucureștiul ia în considerare și solicitarea unei „prelungiri a sancțiunilor” în timp ce își elaborează propriul răspuns, a declarat un oficial guvernamental de rang înalt, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a se exprima liber. Naționalizarea este văzută ca o „ultimă opțiune”, a adăugat acesta. Bucureștiul este „pregătit” operațional pentru orice scenariu Totuși, ministrul Energiei din România – Bogdan-Gruia Ivan – a declarat pentru POLITICO că Bucureștiul este „pregătit” operațional pentru orice scenariu. Planul guvernului va viza menținerea „activității economice a României, dar în același timp oprirea finanțării Federației Ruse”, a adăugat el. Trezoreria SUA — care trebuie să aprobe orice vânzare — și Comisia Europeană au refuzat să comenteze. Eforturile de a asigura o nouă proprietate asupra rafinăriilor au fost puse și mai sub semnul întrebării după ce casa de tranzacționare Gunvor, cu sediul în Elveția, și-a retras joi oferta de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, în urma unei critice dure la adresa ofertei de vânzare din partea Trezoreriei SUA. Noile măsuri au un impact și asupra altor țări ale UE. Germania a obținut o scutire de șase luni pentru rafinăria Schwedt, deținută de Rosneft, care se află sub control guvernamental din 2022. Viktor Orbán: „Am obținut o scutire completă și nelimitată de sancțiunile privind conductele TurkStream și Druzhba” Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a călătorit, vineri, la Washington, în speranța de a obține o derogare de la importurile de petrol rusesc prin conducte pentru țara sa și Slovacia vecină. Premierul maghiar a reușit să o obțină după vizita la Casa Albă și a anunțat succesul într-o conferință de presă. „Am obținut o scutire completă și nelimitată de sancțiunile privind conductele TurkStream și Druzhba, garantând o aprovizionare neîntreruptă și la prețuri accesibile. Am apărat schema de reducere a prețurilor la utilități, asigurându-ne că Ungaria continuă să aibă cele mai mici prețuri la energie din Europa”, a spus Viktor Orbán. „SUA vor ridica complet sancțiunile împotriva construcției centralei nucleare „Paks-2” în Ungaria, proiect al Rosatom”, a mai declarat Orbán. Sancțiunile vin în contextul în care președintele Donald Trump este din ce în ce mai frustrat de blocarea eforturilor de a asigura un armistițiu în Ucraina. Și UE și-a intensificat în ultimele luni campania de a pune capăt dependenței energetice a blocului comunitar de Moscova.

Instalația din România furnizează aproximativ „20%” din combustibilul țării”

Din punct de vedere tehnic, obținerea unor scutiri sau numirea unui manager susținut de stat la rafinării nu ar trebui să fie o problemă. Acestea fiind spuse, mai notează POLITICO, cel mai rău scenariu – în care rafinăriile își încetează operațiunile – s-ar desfășura foarte diferit pentru cele două țări.

Pentru Bulgaria, unde rafinăria deținută de Rusia asigură până la 80% din necesarul de combustibil al țării, acest lucru ar lăsa Sofia fără aprovizionare „până la sfârșitul anului”, a declarat Martin Vladimirov, analist senior la think tank-ul Centrul pentru Studiul Democrației.

Între timp, instalația din România furnizează aproximativ „20%” din combustibilul țării” , a declarat Ana Otilia Nuțu, analist energetic la think tank-ul Expert Forum. Prin urmare, o închidere ar duce la „câteva luni” de creșteri ușoare ale prețurilor, a spus ea, în timp ce țara se grăbește să găsească importuri de înlocuire.

Totuși, o închidere a activității ar putea afecta exporturile către Republica Moldova vecină, a adăugat ea. Și „dacă Moldova va fi lovită cu adevărat grav, atunci va fi o altă… oportunitate uriașă de relații publice pentru Rusia”, a spus Nuțu.

Guvernul moldovean a înaintat vineri propria propunere de cumpărare a activelor Lukoil din țară, inclusiv un depozit de combustibil pentru avioane, și a declarat că a solicitat, de asemenea, Washingtonului o amânare a sancțiunilor.

Mihail Krutikhin – cofondator al firmei de consultanță RusEnergy și expert în industria energetică rusă – a fost de acord că instalațiile ar trebui să poată „continua operațiunile” în siguranță, atâta timp cât viitorul proprietar păstrează personalul existent și angajează experți suplimentari. Argument de vânzare dificil În schimb, adevăratele probleme vin mai departe. În primul rând, găsirea unui cumpărător nu va fi ușoară. Ambele rafinării sunt „bine conduse”, a declarat un fost director executiv al Lukoil. Însă găsirea unei firme dispuse să își asume riscuri juridice legate de sancțiuni, mărfuri scumpe, prime de asigurare mari și modernizări constante ale investițiilor va fi „dificilă”, au spus aceștia. În timp ce Vladimirov a estimat valoarea rafinăriei bulgare, care a generat profit din punct de vedere istoric , la 1,5 miliarde de dolari, „Petrotel din România este mai puțin atractivă” , potrivit lui Nuțu.

Instalația, care a avut o cifră de afaceri anuală sub 40 de milioane de euro în 2023, este încărcată cu datorii și „nevoie de investiții foarte mari”, a spus ea. Lukoil nu a răspuns imediat solicitării de comentarii din partea POLITICO. Lukoil» va da în judecată Bulgaria — iar banii vor ajunge în Rusia” Între timp, arbitrajul viitor este, de asemenea, o provocare – mai ales în contextul unei preluări de către guvern.

Deputații bulgari au adoptat vineri o versiune inițială a proiectului de lege privind confiscarea rafinăriilor în 30 de secunde . Această „grabă și lipsa completă a unei proceduri normale [vin] cu riscul de a face mai multe greșeli grave”, a declarat Ivailo Mirchev, un deputat din partea partidului de opoziție Bulgaria Democrată. „Acum intenționează să acorde acestei persoane puteri atât de extraordinare încât, în cele din urmă, «Lukoil» va da în judecată Bulgaria — iar banii vor ajunge în Rusia”, a spus el. Ministerul bulgar al Energiei a refuzat să comenteze. Decizia de a vinde rafinăriile trebuie coordonată „la nivel UE” În schimb, Nuțu a spus că decizia de a vinde rafinăriile trebuie coordonată „la nivel UE”, pentru a preveni riscurile ca Lukoil să eludeze sancțiunile americane. Žygimantas Vaičiūnas, ministrul energiei din Lituania, a fost de acord. Indiferent ce se întâmplă, a spus el, Bruxelles-ul ar trebui să investigheze potențialii cumpărători înainte ca tranzacția să aibă loc, având în vedere prezența ascunsă a Rusiei. „Comisia Europeană are drepturi de monitorizare”, a declarat el pentru POLITICO. „În acest caz, ar trebui examinate toate posibilitățile”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: