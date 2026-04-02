De ce este importantă verificarea documentelor tehnice ale cadastrului

După finalizarea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public în scopul verificării rezultatelor de către deținători. Participarea cetățenilor la această etapă de afișare publică a documentelor tehnice este esențială pentru îndreptarea posibilelor erori survenite.

Rezultatele sunt afișate, pentru o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc stabilit de primar, pe pagina de internet a primăriei și a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Afișarea publică este anunțată cu cel puţin cinci zile înainte, într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administraţiei publice locale, precum şi pe cea aparţinând ANCPI.

Consultarea documentelor afișate pe site-ul ANCPI se poate face accesând https://www.ancpi.ro/pnccf_docs/, apoi selectând județul și comuna în care se află proprietatea. Acolo se regăsesc documentele tehnice ale cadastrului formate din: planul cadastral, registrul cadastral al imobilelor și opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.

Aceste documente conțin toate informațiile privitoare la proprietarii/posesorii imobilelor, suprafețele și delimitarea acestora, precum și eventualele sarcini ale proprietăților.

În cazul în care deținătorii consideră că documentele conțin erori, pot depune cerere de rectificare în intervalul de 60 de zile.

Cererea de rectificare trebuie să fie însoțită de documente doveditoare și copie după cartea de identitate, iar acestea pot fi transmise inclusiv prin poştă, curier sau prin email la OCPI sau primărie, în atenția comisiei de soluționare a cererilor de rectificare.

Cetățenii au posibilitatea să solicite membrilor comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare, lămuriri privind informațiile din documentele tehnice ale cadastrului.

Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare este formată din: reprezentanţi ai primăriei, ai oficiului de cadastru și publicitate imobiliară și ai prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică.

În cazul în care cererea de rectificare este respinsă, cetățenii pot formula plângere împotriva procesului verbal prin care aceasta a fost respinsă.

Plângerea se formulează, în 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, la judecătoria în a cărei rază de competență se află proprietatea.

ANCPI derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

