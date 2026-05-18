Eurovision 2026 | Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din R. Moldova: „Mulțumim pentru susținere și că ne-ați votat"
Alexandra Căpitănescu (FOTO - Alexandru Dobre/Mediafax Foto)
Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, a transmis – luni – un mesaj pentru fanii săi din Republica Moldova, după reacțiile apărute în urma votului din finala de sâmbătă. Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei în finala Eurovision, cu piesa „Choke Me”.

România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova, deși publicul din Moldova ne acordase punctajul maxim, adică 12 puncte.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des”, a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram.

Mesajul Alexandrei Căpitănescu vine după ce Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, a făcut duminică un apel la calm. El s-a clasat în finală pe locul 8, cu melodia „Viva Moldova”. Acesta a primit 10 puncte din partea juriului din România și 10 puncte din partea publicului român.

„Dragi români, vă mulțumesc pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”, a scris artistul moldovean, tot pe Instagram.

