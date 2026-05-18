Shakira câștigă lupta cu Fiscul spaniol. Instanța obligă statul să-i returneze peste 55 de milioane de euro

Cântăreața columbiană Shakira a obținut o victorie majoră în instanță după ani de dispute cu autoritățile fiscale spaniole. O instanță din Spania a decis că artista nu era rezidentă fiscal în 2011 și a obligat Fiscul să îi returneze peste 55 de milioane de euro, inclusiv dobânzi și penalități anulate.

Instanța: Shakira nu a petrecut suficient timp în Spania pentru a fi rezident fiscal

O instanță spaniolă a ordonat autorității fiscale să-i restituie Shakirei peste 55 de milioane de euro, sumă încasată nejustificat într-un litigiu privind taxele aferente anului 2011, potrivit unei hotărâri publicate luni.

Audiența Națională a concluzionat că autoritățile fiscale nu au reușit să demonstreze că artista a petrecut mai mult de 183 de zile în Spania în acel an, pragul legal care determină rezidența fiscală și obligația de a plăti impozit pe venit.

Judecătorii au constatat că Shakira s-a aflat în Spania doar 163 de zile în 2011 și au apreciat că Fiscul nu a reușit nici să demonstreze că artista avea atunci centrul intereselor economice în această țară, conform hotărârii emise luna trecută și publicate luni de AFP.

Prin decizie, instanța a anulat practic penalitățile și ajustările fiscale care o clasificaseră pe artistă drept rezident fiscal spaniol pentru acel an. Autoritățile trebuie să restituie toate sumele plătite, împreună cu dobânzile legale.

Reacția Shakirei: „Această narațiune se destramă”

Shakira a salutat verdictul și a spus că instanța „a lămurit în sfârșit lucrurile”, după ani de presiune publică și dispute juridice.

Artista a susținut că a fost supusă unei „expuneri publice brutale”, unor „campanii orchestrate pentru a-mi distruge reputația” și că întregul proces i-a afectat sănătatea și familia.

„Fiecare pas al procesului a fost divulgat, distorsionat și amplificat, folosindu-mi numele și imaginea publică pentru a transmite un mesaj amenințător altor contribuabili. Astăzi, această narațiune se destramă”, a transmis artista într-un comunicat citat de AFP.

Ce include suma de peste 55 de milioane de euro

Rambursarea totală depășește 55 de milioane de euro și include aproximativ 24 de milioane de euro reprezentând impozit pe venit, aproape 25 de milioane de euro în amenzi aplicate pentru ceea ce autoritățile fiscale au catalogat drept o încălcare „foarte gravă”, precum și dobânzile aferente.

Alte probleme fiscale și acordul din 2023

Cazul privind anul fiscal 2011 este separat de alte dispute dintre Shakira și Fiscul spaniol. Autoritățile au susținut că artista a locuit în Spania mai mult de 183 de zile pe an, în perioada 2012-2014, acuzând-o că a fraudat administrația fiscală cu 14,5 milioane de euro.

În 2023, cântăreața a încheiat o înțelegere cu procurorii pentru a evita procesul și a acceptat acuzațiile, în cadrul unui acord care a presupus plata unei amenzi de aproape 7,8 milioane de euro.

În cadrul anchetei, inspectorii fiscali au analizat inclusiv activitatea artistei de pe rețelele sociale pentru a demonstra prezența sa în Spania peste pragul legal, în timp ce apărarea a prezentat zeci de martori, printre care vecini și persoane apropiate.

„Procesul Inchiziției”, cum a descris Shakira ancheta

Într-o scrisoare publicată în 2024 în cotidianul spaniol El Mundo, Shakira a comparat ancheta Fiscului cu un „proces al Inchiziției”, acuzând autoritățile că erau mai preocupate să o „ardă în public” decât să-i asculte argumentele.

Artista a susținut constant că și-a stabilit reședința permanentă în Barcelona abia la sfârșitul lui 2014 și că și-a transferat rezidența fiscală din Bahamas în Spania în 2015.

Viața după despărțirea de Gerard Piqué

Shakira a trăit mai bine de un deceniu alături de fostul fotbalist Gerard Piqué, cu care are doi copii, înainte ca relația să se încheie în 2022.

După despărțire, artista s-a mutat la Miami împreună cu cei doi fii ai săi. Cei doi s-ar fi cunoscut în perioada filmărilor videoclipului „Waka Waka”, melodia oficială a Cupei Mondiale din 2010.

Decizia instanței vine într-un moment în care artista se pregătește să încheie turneul mondial „Women Don’t Cry Anymore”, printr-o serie de concerte programate la Madrid, în luna septembrie.

Recomandarea autorului: